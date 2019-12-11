2019-12-11T17:21:04+03:00
Происшествия

«Пытался сбежать из суда по вентиляции»: Подозреваемый в жестоком убийстве на глазах у полицейских выбрался из стеклянной клетки

18-летнего Леонида Грейсера только в последний момент успели схватить за ноги
Семен ЕЛЕНИН
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В Мосгорсуде сообщают, что после такой попытка сбежать из «аквариума» нет никакой необходимости снова переоборудовать судыВ Мосгорсуде сообщают, что после такой попытка сбежать из «аквариума» нет никакой необходимости снова переоборудовать судыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Таких попыток побега из российских судов до этого, кажется, еще не было! За последние годы вместо старых железных клеток практически во всех районных судах столицы установили так называемые «аквариумы» - стеклянные «клетки», у которых с трех сторон стоят пуленепробиваемые стекла, а сверху - решетка, через которое проходит воздух. Она представляет собой несколько рядов поперечных металлических перекладин. Расстояние между каждой - меньше двадцати сантиметров. 10 декабря через верхнюю часть аквариума из здания Щербинского районного суда пытался сбежать подозреваемый в убийстве Леонид Грейсер.

Напомним, 18-летнего жители Новой Москвы задержали в понедельник, 9 декабря, после жестокого убийства старшей сестры. Молодую женщину с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома. Грейсер на допросе рассказывал о том, что пытался изгнать из сестры бесов. В его квартире нашли наркотики.

10 декабря молодого человека доставили в суд для ареста. Когда судья ушла в совещательную комнату, он попытался сбежать. В какой-то момент вскочил на скамейку, подтянулся на верхних перекладинах, сумел просунуть между ними голову, а затем и все туловище. Следившие за подозреваемым полицейские кинулись его ловить. Грейсер успел сломать несколько потолочных панелей и добраться до вентиляции, но в последний момент люди в форме успели схватить его за ноги. Для возвращения в клетку полицейские применили дубинки и электрошокер.

Через несколько минут в зал вернулась судья. Леонид Грейсер арестован на 2 месяца.

В Мосгорсуде сообщают, что после такой попытка сбежать из «аквариума» нет никакой необходимости снова переоборудовать суды:

- Кабину, которая в полной мере соответствует всем установленным нормативам и Сводам правил о проектировании зданий федеральных судов, утвержденных приказом Минстроя России от 2018 года. Данный случай является единичным, в связи с чем вопрос о реконструкции изолирующей кабины, которая в полной мере соответствует установленным нормативам, в настоящее время не стоит.

Пресс-секретарь Щербинского суда Светлана Ехтанигова отметила, что обвиняемый сумел пролезть между перекладинами кабины «только из-за особенностей своего телосложения». Сидящий на разных веществах Грейсер действительно даже визуально выглядит болезненно худым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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