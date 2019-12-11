«Пытался сбежать из суда по вентиляции»: Подозреваемый в жестоком убийстве на глазах у полицейских выбрался из стеклянной клетки
Таких попыток побега из российских судов до этого, кажется, еще не было! За последние годы вместо старых железных клеток практически во всех районных судах столицы установили так называемые «аквариумы» - стеклянные «клетки», у которых с трех сторон стоят пуленепробиваемые стекла, а сверху - решетка, через которое проходит воздух. Она представляет собой несколько рядов поперечных металлических перекладин. Расстояние между каждой - меньше двадцати сантиметров. 10 декабря через верхнюю часть аквариума из здания Щербинского районного суда пытался сбежать подозреваемый в убийстве Леонид Грейсер.
Напомним, 18-летнего жители Новой Москвы задержали в понедельник, 9 декабря, после жестокого убийства старшей сестры. Молодую женщину с многочисленными ножевыми ранениями нашли в подъезде жилого дома. Грейсер на допросе рассказывал о том, что пытался изгнать из сестры бесов. В его квартире нашли наркотики.
10 декабря молодого человека доставили в суд для ареста. Когда судья ушла в совещательную комнату, он попытался сбежать. В какой-то момент вскочил на скамейку, подтянулся на верхних перекладинах, сумел просунуть между ними голову, а затем и все туловище. Следившие за подозреваемым полицейские кинулись его ловить. Грейсер успел сломать несколько потолочных панелей и добраться до вентиляции, но в последний момент люди в форме успели схватить его за ноги. Для возвращения в клетку полицейские применили дубинки и электрошокер.
Через несколько минут в зал вернулась судья. Леонид Грейсер арестован на 2 месяца.
В Мосгорсуде сообщают, что после такой попытка сбежать из «аквариума» нет никакой необходимости снова переоборудовать суды:
- Кабину, которая в полной мере соответствует всем установленным нормативам и Сводам правил о проектировании зданий федеральных судов, утвержденных приказом Минстроя России от 2018 года. Данный случай является единичным, в связи с чем вопрос о реконструкции изолирующей кабины, которая в полной мере соответствует установленным нормативам, в настоящее время не стоит.
Пресс-секретарь Щербинского суда Светлана Ехтанигова отметила, что обвиняемый сумел пролезть между перекладинами кабины «только из-за особенностей своего телосложения». Сидящий на разных веществах Грейсер действительно даже визуально выглядит болезненно худым.
ИСТОЧНИК KP.RU