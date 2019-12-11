Учителя должны учить детей навыкам и ценностям

К такому выводу пришли участники VIКонгресса «Инновационная практика: наука + бизнес», который прошел 10 декабря в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Организаторами Конгресса выступают МГУ и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

В современном мире знания устаревают слишком быстро, а навыки обновляются чуть ли не каждый день. Поэтому особенно важной задачей становится привить ребёнку те ценности, которые помогут ему в дальнейшем сориентироваться в незнакомой обстановке и новых условиях.

- Ценности – это наш культурный код, который прививается нам в детстве, - отметила на открытии конгресса Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства РФ. - Такие понятия, как добро и зло, вечны, и родители учат детей различать их, даже не задаваясь специально этой целью. И чтобы привить детям вечные ценности, необходима родительская любовь и забота педагогов.

Школьный период – самый важный для развития человека: именно в этот период закладываются основные черты личности и формируется нравственная основа человека. Поэтому на педагогов ложится особая задача – не просто стать для учеников проводником в мире знаний, но и воспитать в них желание и привычку к саморазвитию.

- Глобальные ценности должны быть составляющей абсолютно любого человека, и конечно же, педагога, - уверена министр просвещения РФ Ольга Васильева. – К сожалению, учительский корпус не всегда готов в полной мере к тому, что современный мир предъявляет новые требования. Детям нужно с младых ногтей осознать, что им необходимо будет учиться в течение всей жизни. Сейчас истина в первой инстанции не может звучать только из уст педагога. Ее нужно собирать по крупицам при наличии той самой ценностной основы, которую заложили учителя и школа.

Привыкать осваивать новые знания и навыки самостоятельно необходимо уже в школе. Отбор абитуриентов в университеты становится все строже, и у вузов больше просто нет возможности латать пробелы в школьных знаниях.

- Вузы просто не успеют выдать всю необходимую программу таким студентам, - считает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. - И мы должны разумно дать студентам баланс базовых знаний, которые станут основой профессионального развития человека, а также дать им возможность научиться этими знаниями распоряжаться для решения жизненных вопросов – научить их формировать команды и добирать необходимые компетенции, стараться вместе искать ответы на те вопросы, к которым, как говорится, жизнь их не готовила.