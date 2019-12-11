2019-12-11T20:17:00+03:00
Звезды

«Начинает скрипеть, как шкаф»: муж Глюкозы устал от ее бесконечных концертов

В новогоднюю ночь певица отказалась от выступлений и решила посвятить время семье
Алена МАРТЫНОВА
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Глюкоза, ради мужа решила отказаться от всех выгодных предложенийГлюкоза, ради мужа решила отказаться от всех выгодных предложенийФото: Евгения ГУСЕВА
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Предпраздничный марафон у знаменитостей в самом разгаре - концерты, премии, корпоративы, съемки для «голубых огоньков»... Большинство звёзд работает и под бой курантов: не секрет, что гонорар в новогоднюю ночь в разы выше обычного. Но Наталья Чистякова-Ионова, она же певица Глюкоза, ради мужа и дочек решила отказаться от всех выгодных предложений.

- Надо немного отдохнуть, эта декабрьская гонка очень выматывает, - призналась артистка в студии «Муз-ТВ» во время видеотрансляции для поклонников. - Поэтому праздники мы всей семьей отметим в тёплых краях - полетим на Маврикий, потом в Кейптаун.

А в беседе с «КП» певица рассказала, как совмещает семью и карьеру.

- Я до сих пор все время стою перед выбором, любовь или карьера, куда бежать - на концерт или успеть уложить детей спать, - поделилась Глюкоза. - Когда артист имеет семью, выбирать становится сложнее. Поэтому, тот, кто выбирает в спутники жизни творческого человека, должен понимать, что артист не может без сцены, камер, без встречи со зрителем и постоянного внимания. Если артиста посадить дома, я думаю, это не всем членам семьи понравится, потому что ему надо давать слишком много внимания и времени.

- Ваш муж изначально это понимал?

- Да, и он меня поддерживает, часто помогает правильными советами. Мы с ним даже номера можем обсуждать. Но, конечно, под Новый год он уже начинает скрипеть, как шкаф, потому что декабрь полностью отключает нас от семьи и погружает в работу.

Напомним, в 20 лет певица певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. Пара воспитывает двоих дочерей: старшей Лидии уже 12, младшей Вере - 8. Несмотря на то, что пресса регулярно «разводит» супругов, они вот уже 13 лет счастливы вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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