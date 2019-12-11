Пугачеву в новогоднюю ночь ждут на Первом: как каналы поделили звезд на «Огоньки»

Весь декабрь в столице снимают концерты, которые будут крутить на новогодних каникулах. Но главную телеинтригу года - что мы увидим в ночь с 31-го на 1-е каналы скрывают. В Москве на этой неделе начались съемки главные «огоньки».

Из года в год самые высокие телевизионные рейтинги у «огоньков» на Первом канале и «России1», а почетное третье место - у канала СТС, который традиционно ходит с проверенного козыря праздничных «Уральских пельменей». В этом году вряд ли что-то изменится в распределении рейтингов между лидерами: «Первым» и «Россией» - разница если и будет, то традиционно небольшая.

Павильонные съемки канала «Россия1» стартовали, и проходят они в праздничных декорациях со звездами, которые поют дуэтами и по одиночке свои хиты. Все как всегда: сначала артисты поют, потом подсаживаются за столики с шампанским и фруктами и пару дублей радостно поднимают бокалы с коллегами и массовкой. Сколько бы не критиковали в соцсетях этот «огонек в декорациях» - рейтинги от этого не падают. Миллионы телезрителей знают кого из звезд увидят на этой «кнопке» в привычном для них формате. Здесь будут Киркоров, Газманов, Билан, Меладзе, Лазарев, Лолита, Савичева, Басков, Гагарина, Лобода, Агутин, и три десятка других знаменитостей. Соберутся все эстрадные мэтры. Ведущим обещают Андрея Малахова, у которого в помощниках будет еще пару коллег. Из неожиданных дуэтов - Дмитрий Билана с сестрой, а также не поющие ведущие канала.

Сергей Лазарев на съемках Новогоднего огонькаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Первый канал еще два года назад отказался от традиционных посиделок ведущих за праздничным столом и концерта в декорациях. Артистов для новогодней ночи снимают на улицах или в знаковых местах столицы. Каждый номер - мини-клип в сказочно красивой Москве, так как снимают чаще всего ночами, то получается очень атмосферно и празднично. Здесь будут и классики жанра и молодые модные артисты, и самые востребованные музыканты - Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и другие не менее именитые звезды.

Но главная интрига всегда - будет ли петь в новогоднюю ночь Алла Пугачева? Если год назад показали архивную запись номера с Примадонной, то теперь ожидается мини-клип на одну из новых песен. Так как снимают в последние недели декабря, у поклонников до последнего нет уверенности случится ли долгожданная премьера. Со стопроцентной уверенностью можно утверждать лишь одно - если Пугачева и споет в первые минуты 2020-го, то это случится на Первом канале.

Дмитрий Билан с сестрой Аней споет в новогоднюю ночь на канале «Россия1»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Предсказуемо, что днем 1 и 2 января, когда телезрители будут смотреть «Песню года» на «России 1», блогеры и неприглашенные в новогодний эфир артисты, а также их продюсеры будут критиковать «огоньки». Им будут вторить те, кто «пять лет, как не включает телевизор». Хотя выбор у телезрителей будет на любой вкус: НТВ снимает новогоднюю сказку по оригинальному сценарию, на ТНТ будут традиционно смешить и петь, на «Культуре» - звезды классической музыки. Каналов теперь много: в разных декорациях споют звезды 90-х, прозвучит музыка из любимых советских кинофильмов... Оригинальничать пытаются многие, но пока что ни одна идея не выстрелила так же ярко, как музыкальные новогодние телефильмы «Старые песни о главном» (90-е годы).