2019-12-13T11:36:30+03:00
Общество

Абрау-Дюрсо стал победителем туристического конкурса «Маршруты России 2019»

Эксперты отметили пеший туристический маршрут «Античная тропа»
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
"Античная тропа" пролегает по живописнейшим местам между озером Абрау и побережьем Черного моря. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС."Античная тропа" пролегает по живописнейшим местам между озером Абрау и побережьем Черного моря. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС.
Изменить размер текста:

Винодельческий комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России 2019»: проект «Античная тропа» завоевал второе место в номинации «Этнографический маршрут». Премию «Маршруты России» каждый год вручают за достижения в области развития внутреннего туризма, а также новые идеи маршрутов на территории нашей страны.

Проект «Античная тропа» появился в 2018 году при содействии Русского географического общества и министерства курортов Краснодарского края. Однодневный маршрут состоит из двух трасс длиной в 13 и 15 километров. Путь по «Античной тропе» легко преодолеет даже ребенок. Пройти его можно и с гидом, и самостоятельно, вооружившись картой.

Тропа пролегает по живописнейшим местам между озером Абрау и побережьем Черного моря. В середине пути она приводит туристов к развалинам смотровой башни эпохи Боспорского царства, которая и дала название маршруту. Башня была построена древними греками в I веке до нашей эры. Маршрут «Античной тропы» разработал действительный член Русского географического общества Анатолий Нечаев.

- Туристский маршрут «Античная тропа» начинается на площади перед Центром винного туризма в Абрау-Дюрсо. С исторической точки зрения это вполне оправдано. Античная культура Боспорского царства предполагала развитое виноделие на берегах Понта Эвксинского – Черного моря. Древнее поселение Бата – Новороссийск и современный винодельческий центр – Абрау-Дюрсо – наследники античной культуры, - рассказывал Анатолий Нечаев об этом маршруте.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

Античное Боспорское царство просуществовало в Северном Причерноморье почти тысячу лет - между V веком до нашей эры и VI веком нашей эры. Сегодня о нем рассказывает туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», созданный в 2019 году по инициативе Краснодарского края. Уникальные исторические маршруты проходят по территории четырех российских регионов — Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Севастополя. За этот год их посмотрели почти полтора миллиона туристов.

Сейчас в проект входят более 35 площадок плюс 25 объектов маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Большая часть из них – две трети – расположены на Кубани. Маршруты проходят по десяти городам и поселкам российского юга. В проекте участвуют Тамань (здесь располагалась древняя греческая колония Гермонасса), Сочи (отсюда древние греки привезли легенду о Пометее), Геленджик, Анапа, Херсонес (и его жемчужина — древний античный город), Симферополь, Евпатория, Азов и другие населенные пункты. Посетив их, можно увидеть памятники древности, познакомиться с богатыми музейными коллекциями и отдохнуть на берегу моря.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" привлекает туристов уникальными историческими маршрутами и познавательными событиями. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" привлекает туристов уникальными историческими маршрутами и познавательными событиями. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Золотое кольцо Боспорского царства» высоко оценили эксперты туристической отрасли. Проект получил престижную премию Traveler`s Award 2019, которую каждый год вручает самый популярный туристический журнал планеты «National Geographic».

А ЧТО ЕЩЕ?

ЭНОТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ

Аграрный туризм – модное направление, которое активно развивается и на юге России. Посетить винодельни, пожить в старинных усадьбах и на фермах, подлечиться в центрах винотерапии – все больше россиян именно так планируют свой отпуск. В 2019 году более 600 тысяч гостей посетили аграрные туристические объекты Краснодарского края. Львиная доля из них приходится на энотуристов – ценителей вина. Каждый третий турист отправляется на Кубань, чтобы побывать на местных винодельнях. И здесь Абрау-Дюрсо – один из самых старых винных заводов России – вне конкуренции.

Каждый третий турист отправляется на Кубань, чтобы посетить местные винодельни. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Каждый третий турист отправляется на Кубань, чтобы посетить местные винодельни.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

ПО "ВИННЫМ ДОРОГАМ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА": ИССЛЕДУЕМ АБРАУ-ДЮРСО

В 2019 году в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» был запущен маршрут «Винные дороги Боспорского царства». Благодаря ему у туристов есть уникальная возможность познакомиться с историей античного виноделия, которое древние греки развивали на территории России. На старейших российских винодельнях можно своими глазами увидеть, как производилось древнее вино, как оно хранилось в древнегреческих амфорах, узнать технологии производства и секреты виноделия.

Маршрут «Винные дороги Боспорского царства» проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области. В проекте участвуют 12 винодельческих хозяйств, 7 из них из - Краснодарского края. И настоящая жемчужина в этом маршруте – Абрау-Дюрсо.

Винодельня была основана князем Львом Голицыным в 1870 году. Сегодня «Абрау-Дюрсо» – одна из самых посещаемых виноделен в мире. О ее становлении рассказывает музей истории зарождения виноделия «Хвала вину из глубины веков».

Винодельня "Абрау-Дюрсо" была основана князем Львом Голицыным в 1870 году. Фото предоставлено пресс-службой Краснодарского края.

Винодельня "Абрау-Дюрсо" была основана князем Львом Голицыным в 1870 году. Фото предоставлено пресс-службой Краснодарского края.

Кроме интересных исторических артефактов туристов ждет еще немало развлечений для души и тела. Не так давно здесь открыли арт-площадку «Галерея света Абрау» с креативными световыми инсталляциями. Летом в Абрау-Дюрсо можно позагорать на пляже, в остальные месяцы – расслабиться в бассейне и спа-центре. Еще одно место, безусловно достойное внимания, - гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо». И, конечно, оказавшись здесь, просто необходимо отправиться на дегустацию вин и попробовать сыры и свежую выпечку от местных производителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Черноморцы открыли четыре новых острова в Красном море
МИД РФ: Москва "встревожена" проведением испытания запрещенной ДРСМД ракеты в США
Рекордная убыль населения ждёт Россию по итогам 2019 года
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Мединский высмеял возрастные цензы на обложках книг
В Ленобласти до 1 февраля отменили плату за вывоз мусора в частном секторе, где отсутствуют контейнерные площадки
В Госдуме предложили сделать защиту диссертации обязательной для аспирантов
Центробанк отозвал лицензию у "Невского народного банка" и "Кранбанка"
Путин присвоил врио Иркутской области Кобзеву звание генерал-полковника
Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max
В Москве перекрыли три полосы МКАД из-за ДТП с грузовиком
Эксперт объяснил, поможет ли рост товарооборота между США и РФ отметить санкции
Пентагон опубликовал в Сети видео первого испытания ранее запрещенной баллистической ракеты
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Подмосковье
«Характер не тот»: Мать подозреваемого в убийстве студентки РУДН оправдала сына
"Средиземноморская диета и отказ от жирного": Диетологи рассказали, как подготовить желудок к Новому году
"Давление на Россию бесполезно": В Госдуме прокомментировали решение ЕС о продлении санкций
В России почти 1,5 миллиона должников по алиментам числятся невыездными
Женщины чаще страдают от переутомления на работе, чем мужчины