Абрау-Дюрсо стал победителем туристического конкурса «Маршруты России 2019»

Винодельческий комплекс «Абрау-Дюрсо» получил награду Всероссийской профессиональной премии «Маршруты России 2019»: проект «Античная тропа» завоевал второе место в номинации «Этнографический маршрут». Премию «Маршруты России» каждый год вручают за достижения в области развития внутреннего туризма, а также новые идеи маршрутов на территории нашей страны.

Проект «Античная тропа» появился в 2018 году при содействии Русского географического общества и министерства курортов Краснодарского края. Однодневный маршрут состоит из двух трасс длиной в 13 и 15 километров. Путь по «Античной тропе» легко преодолеет даже ребенок. Пройти его можно и с гидом, и самостоятельно, вооружившись картой.

Тропа пролегает по живописнейшим местам между озером Абрау и побережьем Черного моря. В середине пути она приводит туристов к развалинам смотровой башни эпохи Боспорского царства, которая и дала название маршруту. Башня была построена древними греками в I веке до нашей эры. Маршрут «Античной тропы» разработал действительный член Русского географического общества Анатолий Нечаев.

- Туристский маршрут «Античная тропа» начинается на площади перед Центром винного туризма в Абрау-Дюрсо. С исторической точки зрения это вполне оправдано. Античная культура Боспорского царства предполагала развитое виноделие на берегах Понта Эвксинского – Черного моря. Древнее поселение Бата – Новороссийск и современный винодельческий центр – Абрау-Дюрсо – наследники античной культуры, - рассказывал Анатолий Нечаев об этом маршруте.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА

Античное Боспорское царство просуществовало в Северном Причерноморье почти тысячу лет - между V веком до нашей эры и VI веком нашей эры. Сегодня о нем рассказывает туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», созданный в 2019 году по инициативе Краснодарского края. Уникальные исторические маршруты проходят по территории четырех российских регионов — Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Севастополя. За этот год их посмотрели почти полтора миллиона туристов.

Сейчас в проект входят более 35 площадок плюс 25 объектов маршрута «Винные дороги Боспорского царства». Большая часть из них – две трети – расположены на Кубани. Маршруты проходят по десяти городам и поселкам российского юга. В проекте участвуют Тамань (здесь располагалась древняя греческая колония Гермонасса), Сочи (отсюда древние греки привезли легенду о Пометее), Геленджик, Анапа, Херсонес (и его жемчужина — древний античный город), Симферополь, Евпатория, Азов и другие населенные пункты. Посетив их, можно увидеть памятники древности, познакомиться с богатыми музейными коллекциями и отдохнуть на берегу моря.

Проект "Золотое кольцо Боспорского царства" привлекает туристов уникальными историческими маршрутами и познавательными событиями. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Золотое кольцо Боспорского царства» высоко оценили эксперты туристической отрасли. Проект получил престижную премию Traveler`s Award 2019, которую каждый год вручает самый популярный туристический журнал планеты «National Geographic».

А ЧТО ЕЩЕ?

ЭНОТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ

Аграрный туризм – модное направление, которое активно развивается и на юге России. Посетить винодельни, пожить в старинных усадьбах и на фермах, подлечиться в центрах винотерапии – все больше россиян именно так планируют свой отпуск. В 2019 году более 600 тысяч гостей посетили аграрные туристические объекты Краснодарского края. Львиная доля из них приходится на энотуристов – ценителей вина. Каждый третий турист отправляется на Кубань, чтобы побывать на местных винодельнях. И здесь Абрау-Дюрсо – один из самых старых винных заводов России – вне конкуренции.

Каждый третий турист отправляется на Кубань, чтобы посетить местные винодельни.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

ПО "ВИННЫМ ДОРОГАМ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА": ИССЛЕДУЕМ АБРАУ-ДЮРСО

В 2019 году в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» был запущен маршрут «Винные дороги Боспорского царства». Благодаря ему у туристов есть уникальная возможность познакомиться с историей античного виноделия, которое древние греки развивали на территории России. На старейших российских винодельнях можно своими глазами увидеть, как производилось древнее вино, как оно хранилось в древнегреческих амфорах, узнать технологии производства и секреты виноделия.

Маршрут «Винные дороги Боспорского царства» проходит от Севастополя по Крыму через Кубань до устья Дона в Ростовской области. В проекте участвуют 12 винодельческих хозяйств, 7 из них из - Краснодарского края. И настоящая жемчужина в этом маршруте – Абрау-Дюрсо.

Винодельня была основана князем Львом Голицыным в 1870 году. Сегодня «Абрау-Дюрсо» – одна из самых посещаемых виноделен в мире. О ее становлении рассказывает музей истории зарождения виноделия «Хвала вину из глубины веков».

Винодельня "Абрау-Дюрсо" была основана князем Львом Голицыным в 1870 году. Фото предоставлено пресс-службой Краснодарского края.

Кроме интересных исторических артефактов туристов ждет еще немало развлечений для души и тела. Не так давно здесь открыли арт-площадку «Галерея света Абрау» с креативными световыми инсталляциями. Летом в Абрау-Дюрсо можно позагорать на пляже, в остальные месяцы – расслабиться в бассейне и спа-центре. Еще одно место, безусловно достойное внимания, - гастрономическая школа «Абрау-Дюрсо». И, конечно, оказавшись здесь, просто необходимо отправиться на дегустацию вин и попробовать сыры и свежую выпечку от местных производителей.