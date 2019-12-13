Новый год в эко-стиле: 10 идей подарков без вреда для природы

В современном мире все больше людей задумываются о том, как сберечь Землю, и этот вопрос особенно актуален в предновогодние дни. Ведь готовясь к торжеству мы уже заранее настраиваем себя на гиперпотребление: традиционно в эти дни мы больше тратим, чаще едим и пьем и дарим друг другу подарки, большая часть которых в скором времени окажется на свалке, как и вся праздничная упаковка.

Чтобы сократить этот экологический новогодний след, эксперты рекомендуют подходить к вопросу дарения подарков вдумчиво.

1 - Дарить близким эмоции. Ведь ни одна красиво упакованная вещь не заменит впечатлений от полета на воздушном шаре. Сюда же можно отнести и поход в спа, и совместный поход в горы.

2 - Заменить обычные подарочные наборы косметики на эко-косметику, благо выбор такой продукции сейчас есть. Лучше всего отдать предпочтение органическим средствам ручной работы. При этом не лишним будет обратить внимание и на упаковку: лучше выбирать средства в бумажной или биоразлагаемой таре.

3 - Напитки для веселья. Алкоголь принято дарить коллегам и партнерам, и в этой традиции нет ничего противоречащего идеи экологичного Нового года. Разумеется если выбрать натуральный напиток.

4 - Сладости. Наверное нет ни одного человека, кто бы не обрадовался мешку с конфетами — все любят это праздничное шуршание фантиками. А если выбрать правильные сладости, к примеру варенье или мед, то можно и радость человеку принести и экологии не навредить.

5 - Многоразовые трубочки. Привычные нам трубочки для напитков делают из пластика, который в последующем никак не перерабатывается. И это большая беда например для любителей коктейлей, которые стремятся снизить пластиковые отходы. К счастью сегодня уже есть несколько альтернативных вариантов – это наборы многоразовых трубочек из бамбука, стекла или стали. В каждом наборе есть специальный ершик, чтобы можно было вымыть трубочку и использовать ее много раз.

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