Новый год в эко-стиле: как не замусорить Землю украшениями

Каждый год после праздничных каникул тонны пластикового мусора отправляются на свалку. Ближайшие несколько столетий украшения и подарочная упаковка будет отравлять нашу планету, ведь пластик разлагается в земле минимум 400 лет, а то и больше.

Как же отметить праздник, не замусорив при этом Землю? Сейчас все большую популярность приобретают экологичные праздники, после которых остается минимум мусора, основную часть которого к тому же можно переработать. Основу таких праздников составляют экологичные украшения.

1 - Постарайтесь избежать излишество в декоре. Во — первых стиль «дорого — богато» уже несколько лет как считается дурным тоном, а во вторых, небольшое число украшений позволит вам после праздников собирать меньше мусора по квартире — ведь большинство украшений для праздника одноразовые.

2 - Старайтесь выбирать более качественные многоразовые украшения. Да, они стоят немного дороже, зато и выглядят более достойно и после праздников их можно аккуратно сложить в коробку, чтобы снова использовать в следующем году. Кроме того, что эта привычка экологична, это может стать началом доброй семейной традиции собирать и хранить годами новогодние игрушки, как это делали наши родители еще в советское время.

3 - Можно делать украшения своими руками — это и приятное совместное времяпрепровождение для всей семьи и возможность творческого самовыражения.

4 - Гирлянду для елки старайтесь выбирать светодиодную — такие электрические украшения более энергоэффективны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выбрать елку, чтобы не навредить природе

Рубить живое дерево — не самая хорошая идея, если мы хотим сберечь нашу планету, однако и искусственная елка не выход, ведь ее изготавливают из пластика (подробнее)