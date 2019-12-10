2019-12-10T23:12:35+03:00
Общество

Новый год в эко-стиле: как не замусорить Землю украшениями

Предновогодние дни, это время, когда мы не только больше, чем обычно тратим, но гораздо больше мусорим: большинство товаров для праздника делается из пластика и служит нам очень недолго
Анна ГЛАДКИХ
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Украшения для праздника можно делать своими руками: это и приятное совместное времяпрепровождение для всей семьи и возможность творческого самовыражения. Фото: ShutterstockУкрашения для праздника можно делать своими руками: это и приятное совместное времяпрепровождение для всей семьи и возможность творческого самовыражения. Фото: Shutterstock
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Каждый год после праздничных каникул тонны пластикового мусора отправляются на свалку. Ближайшие несколько столетий украшения и подарочная упаковка будет отравлять нашу планету, ведь пластик разлагается в земле минимум 400 лет, а то и больше.

Как же отметить праздник, не замусорив при этом Землю? Сейчас все большую популярность приобретают экологичные праздники, после которых остается минимум мусора, основную часть которого к тому же можно переработать. Основу таких праздников составляют экологичные украшения.

1 - Постарайтесь избежать излишество в декоре. Во — первых стиль «дорого — богато» уже несколько лет как считается дурным тоном, а во вторых, небольшое число украшений позволит вам после праздников собирать меньше мусора по квартире — ведь большинство украшений для праздника одноразовые.

2 - Старайтесь выбирать более качественные многоразовые украшения. Да, они стоят немного дороже, зато и выглядят более достойно и после праздников их можно аккуратно сложить в коробку, чтобы снова использовать в следующем году. Кроме того, что эта привычка экологична, это может стать началом доброй семейной традиции собирать и хранить годами новогодние игрушки, как это делали наши родители еще в советское время.

3 - Можно делать украшения своими руками — это и приятное совместное времяпрепровождение для всей семьи и возможность творческого самовыражения.

4 - Гирлянду для елки старайтесь выбирать светодиодную — такие электрические украшения более энергоэффективны.

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