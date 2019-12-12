Обнаружены скелеты древних египтян с загадочными конусами на головах

На рисунках, дошедших до наших дней, ученые замечали, что головы некоторых древних египтян венчают небольшие конусы. Особенно часто они появлялись на изображениях, выполненных 3-4 тысячи лет назад.

Изображения древних египтян с конусами на головах.

До сих пор ни одного «головного конуса» найдено не было. И ученые считали их своего рода мифами — художественными дополнениями, которые каким-то образом выделяли тех или иных изображенных людей, указывая на их особенный статус.

Но вот недавно нашлись сразу два конуса, - сообщает портал ScienceAlert со ссылкой на журнал Antiquity. Нашлись не отдельно, а вместе с владельцами. Один был надет на голову 20-летней женщины, другой — на голову молодого человека, чей пол определить не удалось. И те и другие останки извлекли из могил, которые располагались на месте древнеегипетского города Амарна (Amarna), который был основан фараоном Эхнатоном (Akhetaten) в 1346 году до нашей эры.

Захоронения со скелетами с конусами на головах.

Конусы оказались полыми, изготовленными из пчелиного воска и армированными льняными волокнами. Что сильно озадачило археологов. И никак не проясняло функцию этих, с позволения сказать, головных уборов. Так же пока не ясно: предназначались ли они для загробной жизни или конусы зачем-то носили еще при жизни. Никаких письменных свидетельств, проясняющих ситуацию, пока не найдено. Известно лишь одно, что древние египтяне не снабжали покойников вещами, совсем уж бесполезными на том свете. Стало быть, конусы были предметами весьма необходимыми.

КСТАТИ

А что за цилиндры держат в руках представители верховной власти Древнего Египта

Странные предметы цилиндрической формы присутствуют и на изваяниях и на рисунках, изображающих фараонов и жрецов. Ни одного пока не найдено. Как когда-то было с конусами. Поэтому ответить на вопрос о предназначении этих цилиндров, будет еще сложнее.

Цилиндры не могли быть печатями - печати носили на шее. Это и не атрибуты власти - ими служили длинные жезлы с загнутым концом. Тубусы для хранения папирусов? Вряд ли. Хватило бы и одного тубуса. А цилиндров всегда пара — по одному в каждой руке. Они похожи на гантели, но вряд ли фараоны, держащие их, занимались физкультурой.

Цилиндры в руках древних египтян.

Цилиндры не выдавали покойникам — в могилах и погребальных камерах похожие предметы не попадались. Значит они были нужны исключительно живым. Но зачем? Загадка. Похлеще, чем шапочки конусами.