России поставили двойку за климат

Пятерку за климат получили Швеция, Великобритания, а из наших ближайших соседей - Литва с Латвией и Украина. В "хорошистах" - Эстония, Китай, Греция, Египет… Троечники карбоново-парниковые - Беларусь, Таиланд, Испания. Ну а Россия получила от международных экспертов двойку за борьбу с глобальным потеплением. В компании двоечников также Казахстан и Япония, Канада и Турция, Болгария и Польша. А в самом хвосте - США с Саудовской Аравией.

Рейтинг "климатических действий" Climate Change Performance Index представлен на международной Конференции по изменению климата ООН COP25, которая проходит сейчас в Мадриде. Усилия разных стран в борьбе с глобальным потеплением ежегодно оценивают сотни экспертов Института Нового климата (NewClimate Institute), организации Germanwatch и Международной сети действий ради климата (Climate Action Network).

Критерии такие: сколько CO2 и других парниковых газов выбрасывает страна; эффективно ли использует энергию; как развивает альтернативную энергетику - ветровую, солнечную и так далее; климатическая политика властей, то есть законы и другие государственные меры по части климата.

В рейтинг попали не все страны мира, а лишь 56 государств. Но именно они ответственны за львиную долю, 90% выбросов парниковых газов, считающихся главными виновниками глобального потепления.

Первые три места составители рейтинга демонстративно оставили пустыми. Мол, никто не достоин, не прилагают политики бизнес нужных усилий ради погоды в доме, в смысле на Земле. Это как если бы на Олимпиаде медалей никому не дали - что-то вы медленно бежите и штанга у вас слишком легкая, не тянет на золото и даже бронзу.

Но если оставить этот символический жест за скобками, то лучше всех борются с глобальным потеплением Швеция (и Грета Тунберг тут ни при чем), Дания и Марокко.

США, Саудовская Аравия и Австралия заслужили оценку "очень плохо" - кол, а не двойку даже, говоря школьным языком. Выбросы парниковых газов не сокращают, "зелёной" энергетике ноль внимания. Правительства трёх климатических хулиганов действуют под влиянием нефтяного и угольного лобби, заключают составители рейтинга. С Дональдом Трамом всё понятно, он над глобальным потеплением глумится в любую погоду. Но Австралия вообще получила 0 баллов из 100 за климатическую политику. Срочно родителей к директору, то есть в ООН.

Отметили эксперты успехи Китая - мол, за ум взялся, начал развивать альтернативную энергетику. Однако Китай по-прежнему больше всех загрязняет атмосферу парниковыми газами. И выбросы его только растут, с вовсе не сокращаются. И в планвх строительство новых угольных электростанций. А вы же понимаете размах - пока китайские выбросы CO2 растут, Люксембург с Мальтой могут свои хоть в минус увести, в глобальном масштабе это мало что изменит.

Но, кстати, в 31 из 57 вошедших в рейтинг стран выбросы СО2 идут на убыль. И в целом в мире угля стали сжигать меньше - а это самое грязное с точки зрения климата топливо. Так что в целом авторы рейтинга оптимистичны.

РЕЙТИНГ

"Пять с минусом" за борьбу с глобальным потеплением получили*: Швеция, Дания, Марокко, Великобритания, Литва, Индия, Финляндия, Чили, Норвегия, Люксембург, Мальта, Латвия, Швейцария, Украина.

"Хорошо": Франция, Египет, Хорватия, Бразилия, Германия, Румыния, Португалия, Италия, Словакия, Греция, Нидерланды, Эстония, Китай

"Удовлетворительно": Мексика, Таиланд, Испания, Бельгия, ЮАР, Новая Зеландия, Австрия, Индонезия, Беларусь, Ирландия, Аргентина, Чехия, Словения, Кипр, Алжир, Венгрия.

"Двоечники": Турция, Болгария, Польша, Япония, Россия, Малайзия, Казахстан, Канада, Австралия, Иран, Корея, Тайвань Саудовская Аравия, США.

*Страны указываем в том порядке, какой они получили в рейтинге Climate Change Performance Index.