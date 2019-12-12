2019-12-12T11:37:39+03:00
Общество

«Пятёрочка» получила премию «Время инноваций»

Награды получили более 70 российских компаний из различных отраслей
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Торговая сеть «Пятёрочка» победила в номинации «Лучший проект по внедрению инноваций» в категории «Торговые сети», представив на конкурс первый магазин в новой концепции. Экспертный совет премии отметил инновационные решения, которые позволяют повысить эффективность работы торговой точки и положительно влияют на NPS магазинов. Так, все магазины в новой концепции помимо традиционных касс дополнительно оснащаются кассами самообслуживания, что позволяет существенно разгрузить кассовые узлы; оборудуются электронными ценниками, что облегчает как работу сотрудников, так и позволяет избежать возможности появления некорректных цен. Новая концепция предусматривает также использование передового энергоэффективного освещения в торговом зале. Кроме того, в магазинах появляются востребованные дополнительные сервисы и услуги – фандоматы и постаматы, пилотируется экспресс-доставка. Данные решения уже активно применяются при запусках и реконструкциях магазинов в новой концепции.

Премия «Время Инноваций» проводится с 2011 года с целью выявления лучших практик по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. В состав экспертного совета Премии входят международные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ и органов государственной власти. Лауреаты премии — флагманы российской экономики, определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.

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