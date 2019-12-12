2019-12-12T11:48:01+03:00
Свое дело

Отбор получателей субсидии на инжиниринг продлили на две недели

30 декабря завершится подача заявок на получение столичной субсидии на инжиниринговые услуги
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Участники московского инновационного кластера смогут компенсировать из городского бюджета до 50 млн рублей, затраченных на разработку проектной и технической документации, создание прототипов, проведение испытаний и приобретение оборудования для выпуска новых или модернизированных инновационных продуктов.

Стать претендентом на участие в субсидиарной программе очень просто – достаточно зарегистрироваться на платформе инновационного кластера на территории города Москвы (i.moscow) и подать заявку на компенсацию понесенных расходов. Претендент на получение субсидии должен продемонстрировать не только наличие результатов инжиниринговой деятельности, но и выручку от их использования.

«Субсидия будет предоставляться на конкурсной основе. Оцениваться будет уровень зарплат сотрудников компании, выручка от реализации товаров и объем налогов, поступающих в городской бюджет, – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. – Особо отмечу, что принять участие в программе могут любые юрлица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), а также индивидуальные предприниматели, которым присвоен статус участников инновационного кластера на территории города Москвы».

Претендовать на получение субсидии не смогут компании, у которых есть просроченная задолженность по уплате налогов и сборов, превышающая 100 тыс. рублей на день подачи заявки, или имеются нарушения обязательств, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы.

Справочно:

В понятие «инжиниринг» входит инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и (или) процессов. Эта деятельность позволяет создавать технологически новый продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально новыми либо существенно отличаются от аналогичных, ранее производимых организацией продуктов.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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