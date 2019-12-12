Как правильно читать договор

Как минимум при совершении любых финансовых сделок нужно прочитать и, самое главное, понять, что написано в договоре. Вот несколько простых правил, которые позволяют избежать больших сложностей в будущем.

Перед подписанием - прочитать!

Странно об этом даже упоминать. Но скольких драм можно было бы избежать, если бы люди потратили время на ознакомление с договором. Не подписывайте никаких документов не читая! Даже если менеджер говорит, что «здесь все в порядке, это типовой документ».

Если что-то непонятно - спрашивайте

Выясняйте у менеджера все, вплоть до мельчайших деталей. Если тот не может грамотно ответить или вас настораживает его ответ, отдайте договор на проверку знакомому юристу. Поверьте, деньги за консультацию могут окупиться сполна. Если те или иные условия вас не устраивают, вы можете попросить их изменить. Но в реальности это происходит редко. В крупных организациях документы типовые. Изменять их ради одного клиента вряд ли будут.

Изучайте в спокойной обстановке

Помните о своем праве проштудировать полученный кредитный договор в течение пяти дней. Необязательно это второпях делать в офисе финансовой организации. Попросите распечатать договор или прислать его на электронную почту. Если что-то не будет устраивать, не подписывайте бумаги. Спешка в финансовых вопросах до добра не доведет. Особый интерес представляет раздел «Ответственность сторон». Именно здесь вы можете узнать, что грозит вам в случае невыплаты и просрочек, и еще раз подумать, нужен ли вам кредит.

Все приложения - на стол

Просите все дополнительные документы, которые упоминаются по тексту договора или в конце договора. Все «общие условия», «стандартные положения», «правила пользования», «пользовательские соглашения» и другие документы, которые считаются такой же непосредственной частью договора, как и сам договор. Подписывая его, вы признаете, что прочитали и согласились со всеми этими документами.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Куда жаловаться, если вас обманули?

Если вы считаете, что банк, микрофинансовая организация, негосударственный пенсионный фонд, страховая или брокерская компания нарушили ваши права, обращайтесь в Банк России. Этот мегарегулятор контролирует все финансовые организации.

В Банке России действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму в разделе «Интернет-приемная» на сайте www.сbr.ru, а также по почте или лично - через общественную приемную Банка России.

Пишите в свободной форме и как можно более подробно. Чем больше деталей вы сообщите, тем быстрее Банк России сможет вам помочь.

1. Сформулируйте цель вашего обращения. Какого результата вы хотите достичь?

2. Постарайтесь максимально четко и последовательно изложить суть проблемы, сохраняя хронологию событий: укажите все значимые даты, события и имена сотрудников организации, с которыми вы взаимодействовали.

3. Полностью укажите реквизиты финансовой организации. Полное название, ИНН, ОГРН, юридический адрес, номер лицензии - все это написано в вашем договоре с организацией.

4. Укажите все данные и реквизиты, которые могут относиться к содержанию жалобы:

- номер договора и дату его заключения;

- номер страхового полиса и реквизиты водительского удостоверения - в жалобе по вопросам автострахования;

- номер СНИЛС - в жалобе на деятельность пенсионного фонда;

- выписка из ЕГРЮЛ - в жалобе на деятельность обществ с ограниченной ответственностью.

5. К жалобе можно приложить:

- копии переписки с организацией, на которую вы жалуетесь, или ее представителями, включая переписку по электронной почте;

- копии любых документов и материалов, подтверждающих обоснованность жалобы и изложенные в ней сведения, включая копии страниц сайтов в интернете.

6. Оставьте ваши контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, на который вы хотите получить ответ, номер телефона.

7. Если вы планируете подавать жалобу на бумаге, а не в электронном виде, ее необходимо заверить личной подписью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Константин Бобров, директор юридической службы «Единый центр защиты»: Банки и страховые часто недоговаривают важные детали

- Банки и страховые компании практически не используют в своей деятельности «активный обман» (при котором обманщик намеренно искажает истину), но могут использовать «пассивный обман» (недоговаривают важные обстоятельства). К примеру, иногда финансовые организации публикуют на своих сайтах так называемые общие условия страхования или кредитования и предлагают клиенту подписать договор о том, что тот согласен с этими «общими условиями». Проблема в том, что их довольно трудно разыскать на их сайтах, даже если поставить себе такую цель. Особенно если «общие условия» несколько раз менялись и отправлялись «в архив».

Законно ли навязывать страховку вместе с кредитом?

При выдаче потребительского кредита банки навязывают страховой полис. Тех, кто совсем не знает своих прав, убеждают, что это обязательное условие. А тех, кто поопытнее, пытаются убедить с помощью вроде бы разумных доводов. Мол, полис поможет вам в том случае, если вы потеряете работу.

Доля истины в этих аргументах есть. Но если вы берете в кредит 100 тысяч рублей на один год, брать к этому еще и страховой полис - бессмысленная трата денег. Покупка страховки увеличивает полную стоимость кредита примерно вдвое. В итоге деньги вы получите не под 15%, а под 30% годовых.

Во-первых, страхование при потребительском кредитовании не является обязательным. Во-вторых, если отказаться от полиса, большинство банков проценты не увеличивают. Есть одна хитрость, если вы оформляете кредит через онлайн-кабинет. Обычно банки специально сразу ставят галочку в графе «купить полис». Рассчитывая на то, что человек не заметит и по умолчанию оформит договор со страховой компанией. Не забываем снимать галочку, если полис вам не нужен.

При ипотеке обязательным является только страхование имущества. Все остальные виды страхования - добровольные. Но здесь банки используют более существенные уловки. К примеру, делают разные тарифы: со страховкой жизни и дееспособности и без нее. Например, 10 или 12% годовых для ипотеки - огромная разница. Тут уже ничего не поделать - банк имеет право «накинуть» процент за риск. Но поскольку банковский рынок очень конкурентный, вы всегда можете сравнить условия разных банков и выбрать самый лояльный - с самой привлекательной кредитной ставкой. А от навязанной страховки можно избавиться в течение 14 дней. Именно такой срок называется «периодом охлаждения».