Владимир Шемякин: Это очень доброе и дорогое искусство, аналогов которому нет

В XXI веке изобрести что-то новое стало совсем трудно. Большинство открытий происходит на стыке разных наук, большинство находок в культуре рождаются в слиянии, казалось бы, несовместимого. На это и делает ставку недавно назначенный директор Росгосцирка Владимир Шемякин. Например, Билан посреди манежа поёт, вокруг медведи не просто на моноколесе ездят, а еще и аккомпанируют, между ними Навка пируэты виписывает, а эквилибристы с гимнастами под самым куполом показывают чудеса человеческих возможностей. Всё это при мощной поддержке мастеров спецэффектов и передовых IT-технологий. Надеемся, получится - у Шемякина есть опыт успешного бизнесмена: он не в эмпиреях парит, а знает, на что публика может променять диван в будни и оттяг в торговых центрах выходного дня.

На торжестве, посвященном вручению премий "50 легендарных брендов" выступили артисты Росгосцирка.Фото: Иван МАКЕЕВ

Возврата к советскому цирку не будет

- Ничего не могу сказать плохого о своих предшественниках. Но все они строили Союзгосцирк. Он был хорош в свое время, но сейчас - прошлый век. Цирковая индустрия, как и любая индустрия развлечений, требует радикально нового подхода. Мы живем в капитализме и должны зарабатывать деньги. Очень уважаю труд артистов, считаю их героями, они совершают чудеса за пределами человеческих способностей. Но любая программа должна быть востребована потребителем. Например, есть у нас номер «х» вроде неплохой, но сегодня ни частные прокатчики, ни государственные не хотят его брать в программу, потому что не эффектно.

Наш цирк всегда славился клоунами, но пока и с ними дефицит. Фото: предоставлено «Росгосцирком».

Цирк должен нести радость. Когда ребенок в два с половиной года впервые приходит, он должен быть ошарашен - огонечки, все яркое, красивое, мир чудес одним словом. А сейчас цирк – серое здание из бетона, будто попал в бомбоубежище. Так что возврата к советскому цирку не будет.

Мы конкурируем с торговыми центрами

Сейчас основные конкуренты цирка - торговые центры, а не другие цирки. Семья в них получает и бутерброды, и попкорн, и кино, и покупки, и аттракционы. Почему бы им не получить то же у нас?! А у нас состояние инфраструктуры - ужасное. Ей 30 лет не уделялось никакого внимания. Износ – 80 процентов. В системе 38 цирков. На два года закрываем на реконструкцию Челябинск и Красноярск. Жаль, конечно, они прибыльные. В городах с населением больше полумиллиона цирки окупаются. До полумиллиона - с трудом. Хотя у нас есть пример Нижнего Тагила - там очень хороший директор, к ним ходят как на праздник - приятно, красиво, буфетчики в кепках - веселые, с клоунскими носами. Дети радуются.

Китай учился у нас. Теперь - мы у них

На днях прилетел из Китая. Спрашиваю там у коллег, «сколько процентов у вас привозного?» Ноль! Все китайское. А у нас свет импортный, звук импортный, даже покрытие манежа импортное.

Китайский цирк полностью построен на русской школе. У них колоссальные изменения произошли за последние 20 лет и во многом они нас опередили. Я познакомился с китайским миллиардером - у него четыре огромных цирка. Манежи, быстро превращающиеся в бассейны, один зал на 6,5 тысяч мест. Летают пеликаны, плавают лебеди… В свое время компартия решила, что им нужно заняться цирком. Дали желающим льготы по налогам, дешевые кредиты. Думаю, если будет политическая воля государства, наш цирк тоже станет акционерным обществом. Нельзя бесконечно сидеть на шее у государства и проедать деньги налогоплательщиков.

Есть скелет – мясо нарастет

- У нас есть хорошие программы - их не стыдно показать в любой стране. И школу сохранили. Но цирк завтрашнего дня – это не набор номеров, а продуманная режиссура, коллаборация разных видов искусства, площадка, где выступают певцы, спортсмены. Выступили жонглеры - вышел певец, а в это время канаты для воздушных гимнастов натягивают. Добавим интерактива, голографические и лазерные шоу, динамики. Ритм и скорость жизни изменились, и представления должны быть компактнее, динамичнее, с четко прослеживаемой сюжетной линией, смотреться на одном дыхании. Есть скелет – мясо нарастет.

В новом цирке отдельные номера будут объедены общим режиссерским сценарием. Фото: предоставлено «Росгосцирком».

Я вообще хочу вернуть в цирк алкоголь - и смотреть интересней, и лояльность повысится. А что - нормальный востребованный сегмент сервиса. Коньяк в буфете, шампанское - чинно, интеллигентно. Только об этом заикнулся - встала толпа защитников нравственности и борцов с алкоголизмом. У Никулина продается и в театрах – никого не смущает и в проходах пьяные не валяются. Депутаты относятся к этому нормально - тоже любят выпить, но группы кричащих тетенек убедить очень сложно.

Одна из главных проблем - кадровый голод. Звезды вроде Михаила Румянцева (Карандаша) или Маргариты Назаровой нам нужны, но мы хотим сделать упор на программы, они должны завораживать.

Клоунов не хватает катастрофически. Очень сложная профессия. Возрастные специалисты уходят, а новых нет. Как и везде в России. Цирк – искусство молодых, а у нас средний возраст выступающего на манеже 45 лет! Раньше на пенсию в такие годы можно было выходить!

Но мы уже восстановили молодежные студии в цирках. Их в свое время сократили. С Эстрадно-цирковым училищем хотим подписать целевой договор, чтобы оно работало в интересах Росгосцирка и под наши целевые заказы. Веду переговоры с одним вузом - хотим открыть факультет циркового искусства. Допобразование организуем с возможностью получения, в том числе, второго высшего. Чтобы артист был спокоен: уйдя с арены, он сможет работать в цирке в другом качестве. В Советском Союзе такого не было. В этом плане мы новаторы.

Росгосцирк согласен на перемены любого масштаба, но животные на арене останутся. Фото: предоставлено «Росгосцирком».

Ну и, конечно, в наших цирках останутся животные. Они главные герои программ. Бегемот или львы с медведями на афише притягивают публику в два раза эффективнее, чем жонглер или акробат. Их любят зрители и обожают артисты. Никто в государственных цирках животных не мучает. Они не только инструмент и средство заработка дрессировщика, они для него как дети. Артисты с ними спят, кормят, лечат, заботятся. У всех цирковых животных прекрасный уход и разнообразный рацион, в результате они регулярно приносят потомство, а это как раз-таки признак того, что они не чувствуют себя в неволе. Это для нас с вами клетка ассоциируется с тюрьмой, а для животного, рожденного в неволе – это уютная нора или берлога. А человек – лучший друг, наставник и даже родитель.

Цирк - особое искусство. Фото: предоставлено «Росгосцирком».

Ещё одна проблема - у нас даже нет цирка в Москве. Сейчас ведем переговоры об участке под строительство. Это проблемища колоссальная! Нам нужны близость к метро, возможность паркинга. В Санкт-Петербурге у нас шапито в Автово, и это земля наша. Мы там тоже планируем строиться. Уже есть эскизы. Скоро выставим на торги проект сметной документации.

Нас убил телевизор и добил компьютер

У нас есть «дорожная карта» на пять лет. К этому времени в системе должно быть 40 цирков, из них половина - отремонтированные. Везде будут работать буфеты по одним стандартам. Переоборудуем зрительские места. Билеты можно будет купить 80% онлайн, и только 20% офлайн.

Что же до цен… Билеты в цирк в Китае стоят 300 юаней - примерно 3 тысячи рублей. В Cirque du Soleil ходят, а цены у них безумные. Средняя цена билета в Росгосцирке – 1000 рублей. Постепенно придется поднимать до 1500, но сделать цену вариативнее - билет выходного дня, семейный, для пенсионеров. Никто не хочет превращать цирк в бутик, но он – дорогое искусство. Люди у нас не богатеют, особенно в небольших городах, но инвестиции должны окупаться.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркину вручает руководителю "Росгорцирка" диплом лауреата читательского конкурса "50 легендарных брендов.Фото: Иван МАКЕЕВ

То, что государство не дает денег, - это миф. Просто нужно правильно их использовать. Долгие годы госсубсидиями просто затыкали постоянно возникающие дыры. У нас и сейчас всё в дырах, но мы начинаем правильно планировать затраты.

- Эстраду и цирк сначала убил телевизор, потом компьютер. Теперь компьютер убивает телевизор. Но цирк - особое искусство. Тут невозможно сделать фонограмму, нет дубля. Это ничем не перебьется. Такие эмоции в айфоне не получишь.