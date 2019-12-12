Российские женщины на пенсии живут в три раза дольше мужчин

Мужчины в России долго не живут. Этот невеселый стереотип еще раз подтвердило исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Аналитики подсчитали, что средний российский мужчина после выхода на пенсию проживет 7,5 лет, а женщина – 22,6 года. То есть почти в три раза дольше!

И это еще считали по старому пенсионному возрасту – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Кроме того, учли особые условия выхода на заслуженный отдых жителей регионов крайнего севера, отсюда в топах Якутия или Мурманская область. При этом есть такие уголки страны, и их немало, где средняя продолжительность жизни меньше нового пенсионного возраста. Например, если бы работать до 65 пришлось уже сейчас, средний житель Иркутской области до пенсии просто не дотянет.

- Несомненно, сейчас одна из важнейших задач госуправленцев – не допустить сокращения продолжительности жизни людей, - считает член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян.

Да и каков уровень жизни у наших стариков? По данным НПФ Сбербанка, больше половины пенсионеров вынуждены отказаться от развлечений и активного отдыха. А уж ситуация, в которой группа российских старичков прогуливается с экскурсоводом где-нибудь по Лувру, как это делают американские, японские или европейские пенсионеры, и вовсе выглядит как что-то из области фантастики.

На основе данных Всемирного банка рассчитывается Глобальный пенсионный индекс. В нем учитывается множество показателей: продолжительность жизни, доступность медицины, размер пенсий и так далее. Так вот Россия в этом рейтинге на 40-м месте из 43.