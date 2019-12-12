Москвичам с ДЦП помогает «Интеграционный консультант»

Для успешной реабилитации людей с диагнозом ДЦП в Москве разработана инновационная программа. Ее автор - Ольга Михайлова, директор Московского городского центра реабилитации Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Новинка называется «Инновационная технология социального сопровождения инвалидов и членов их семей «Интеграционный консультант». По уровню разработки проблемы и социальной значимости он не имеет аналогов не только в стране, но и в мире.

Эта технология помогает управлять реабилитационным процессом людей с ограничениями жизнедеятельности (в передвижении, общении, ориентации, образовании, трудоустройстве). Ее суть - в непрерывном отслеживании потребностей семей с людьми с инвалидностью, преимущественно с диагнозом ДЦП, для оперативного, адекватного и профессионального реагирования на возникающие запросы. «Интеграционный консультант» собирает всю нужную информацию из разных учреждений и поддерживает оперативное межведомственное взаимодействие.

Новая технология помогает и детям в возрасте до трех лет. «Ведь реабилитация для детей с врожденной или приобретенной на ранних этапах жизни патологией требует очень быстрой и точной реакции. В случае своевременного реагирования порой удается не только снизить степень инвалидности и повысить качество жизни семьи, но и предупредить стойкие ограничения, интегрировав ребенка в полноценную жизнь», - говорит директор Московского городского центра реабилитации Ольга Михайлова.

Сначала менеджеры по социальному мониторингу выявляют семьи с людьми с инвалидностью и ставят их на учет. При этом упор делается на детей, которым поставлен диагноз ДЦП. Затем проводится экспертиза социально-экономического положения семьи, определяются насущные проблемы. На финальном этапе на основании полученных данных разрабатывается персональный план реабилитационных мероприятий.

Например, благодаря действиям «Интеграционного консультанта» 35-летнему Ивану А., получившему серьезную травму после автомобильной аварии и лишившемуся возможности самостоятельно передвигаться, удалось быстро решить вопрос получения современного многофункционального кресла-коляски.

В большинстве случаев работа ведется по выявительному принципу, то есть специалисты Центра выходят на связь с человеком с инвалидностью и предлагают помощь. Но москвичи могут сами изъявить желание воспользоваться технологией «Интеграционный консультант», обратившись в Московский городской центр реабилитации. Специалисты внимательно выслушают каждого, запишут на диагностику и объяснят, какие документы необходимо собрать, чтобы приступить к реабилитации. Кроме того, информация о потребностях в услуге поступает от работников территориальных центров социального обслуживания.

«Интеграционный консультант» позволяет более качественно подготовить людей с ограничениями здоровья, а также членов их семей к правильному осознанию и пониманию проблем, возникающих в связи с инвалидностью. Кроме того, благодаря этой технологии люди с инвалидностью могут быть уверены в том, что никакие установленные государственные гарантии для них не пропадут.