Участники «Московского долголетия» покажут премьерный спектакль «Чехов навсегда»

В Культурном центре имени Астахова 17 декабря покажут премьеру спектакля «Чехов навсегда». На сцене - участники проекта «Московское долголетие».

Постановку покажут в рамках театрального фестиваля «Серебряная астра», проекта, который в Год театра успешно реализовал Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Художественным руководителем Фестиваля выступил худрук Культурного центра имени Астахова, режиссер Дмитрий Бикбаев.

Во время театрального фестиваля «Серебряная Астра» зрители увидели результаты творческого сотрудничества представителей разных поколений - спектакли, созданные москвичами старшего возраста под руководством и с помощью молодых театральных режиссеров. Постановка режиссера Владислава Маматенко покорила зрителей и членов жюри своей искренностью, готовностью к творческим экспериментам, смелостью в подборе образов, стремлением к своей творческой реализации. Теперь ее смогут увидеть на сцене Культурного центра имени Астахова, где состоится первый самостоятельный премьерный показ.

Спектакль-пассаж объединил в себе разножанровые рассказы Антона Павловича Чехова, в которых переплетаются человеческие судьбы.

Вместе с главным героями выступят и юные артисты Театральной студии «15».

Перед премьерой зрители увидят выставку, посвящённую театральному фестивалю. На ней расскажут о том, как зарождался фестиваль, о его участниках и главных достижениях. На экспозиции будут представлены уникальные фото и видеоматериалы, созданные во время фестиваля, а также экспонаты, посвященные творчеству Чехова. Тем более, что большинство спектаклей на фестивале «Серебряная астра» поставили по его произведениям.

«В Год театра в "Московском долголетии“ открылись более 70 театральных кружков и студий, где занимаются около 2000 москвичей старшего возраста. Своим примером они доказывают, что для культуры, творчества, самореализации и интересной жизни в столице нет никаких ограничений, тем более возрастных. Пока ты интересуешься, пока ты не боишься нового, нет ничего невозможного. Главное - прийти и записаться на занятия, а дальше уже нет такой силы, которая тебя остановит в твоем желании жить интересной жизнью и воплощать свои мечты», - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.