2019-12-12T17:24:11+03:00
Общество

Лайфхак от АРЧК ДВ: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Как Всероссийская метапредметная олимпиада знакомит школьников с Дальним Востоком и помогает там оказаться
Поделиться:
Олимпиада «Ближе к Дальнему» стартовала. Автор фото: пресс-служба ДВФУОлимпиада «Ближе к Дальнему» стартовала. Автор фото: пресс-служба ДВФУ
Изменить размер текста:

12 декабря стартует III Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему», посвященная самому большому и быстроразвивающемуся региону страны - Дальнему Востоку. Познакомить молодое поколение с перспективным регионом, заинтересовать его историей и культурой, уникальной природой и побудить наиболее амбициозных связать свою жизнь с ним - такие надежды возлагают на олимпиаду «Ближе к Дальнему» ее организаторы - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Олимпиада «Ближе к Дальнему» проводится Агентством совместно с ДВФУ третий год. В первой олимпиаде поучаствовали около 500 школьников.

Кто сможет участвовать

«Ближе к Дальнему» - необычная олимпиада. Ее задания носят смежный характер на стыке таких областей, как история (с примесью культурологии), география (включая экономические аспекты), биология, филология (включая литературу и лингвистику), а также вопросы по международным отношениям и политологии по истории Дальнего Востока. Такой вот коктейль знаний, который, уверены организаторы, позволит представить участникам Дальний Восток с самых разных сторон и сформировать его единый многогранный образ. И есть надежда, что проникнутся его перспективами и захотят жить и работать в регионе.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

«Мы даем старт самой масштабной олимпиаде о Дальнем Востоке. Это не просто оценка знаний обучающихся всей России, это целая культурная среда, которая позволяет окунуться ребятам в историю, культуру, природу, географию и прочувствовать Дальний Восток всем сердцем, захотеть побывать здесь и влюбиться в это место», - говорит Елена Харисова, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета, куратор олимпиады «Ближе к Дальнему».

Участвовать, как и в прошлые годы, смогут школьники 6 - 11-х классов российских школ, а также студенты 1 - 2-х курсов профессиональных образовательных организаций со всей страны.

Метапредметная олимпиада впервые была проведена на базе Дальневосточного федерального университета в 2018 году. Тогда в олимпиаде поучаствовали более 500 школьников. В 2018 - 2019 учебном году соорганизатором олимпиады стало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Совместными усилиями удалось добиться охвата всех регионов страны, а также участия более 31 000 школьников. Мы надеемся, что в этом году количество участников олимпиады снова увеличится, особенно из центральных регионов и Сибири», - говорит Елена Харисова.

Как будет проходить

Олимпиада традиционно будет проводиться в три этапа - два дистанционных отборочных тура и очный финал.

Отборочные туры пройдут в дистанционном формате через систему Учи.ру с декабря 2019-го по март 2020 года. В ходе I отборочного тура участники будут выполнять предметные задания о Дальнем Востоке. Во втором туре перед участниками встанет задача решения кейсов, составленных резидентами территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Очный финал I и II олимпиады проходит в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Также рассматривается возможность проведения распределенного финала совместно с вузами-партнерами.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

Для участия в олимпиаде «Ближе к Дальнему» необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте олимпиады, заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных.

- В личном кабинете выполнить задание I отборочного тура - пройти тестирование.

- В случае успешного прохождения в личном кабинете участника открывается возможность выполнения заданий II отборочного тура - решение проблемных задач.

Участники, успешно прошедшие II тур, будут приглашены для участия в очном финале.

Почему нужно участвовать в олимпиаде

Для молодых людей участие в олимпиаде «Ближе к Дальнему» - это не только новые знания о развивающемся и приоритетном регионе страны, но и, возможно, первый шаг к успешной карьере на Дальнем Востоке. Региону нужны молодые, креативные, целеустремленные ребята, которые не боятся трудностей и готовы работать на благо страны.

«Главный дефицит Дальнего Востока - это, безусловно, люди. И от их уровня компетенции, от их уровня образования, от их мотивации в целом зависит развитие такой огромной территории. Сегодня как никогда нужны креативные идеи, которые есть у молодежи. И наша олимпиада как раз направлена на то, чтобы эти идеи аккумулировать, собрать их и направить в нужное русло», - говорит Гасан Гасанбалаев, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Победители и призеры олимпиады «Ближе к Дальнему» смогут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в один из 15 ведущих вузов Дальнего Востока - партнеров олимпиады.

Преференции при поступлении победителям олимпиады «Ближе к Дальнему» предоставляют: Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Амурский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Бурятская сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Северо-Восточный государственный университет, Камчатский государственный технический университет, Забайкальский государственный университет, Комсомольский-на-Амурский государственный университет, Дальневосточный государственный аграрный университет.

Кроме того, каждый участник олимпиады получит сертификат об участии и до 3 дополнительных баллов при поступлении.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

В прошлом году из участников финала олимпиады 17 человек поступили в ДВФУ - ведущий вуз Дальнего Востока, в том числе победитель - Владислав Юрченко поступил на бюджет по специальности «экономика».

«Баллы, полученные за победу, безусловно, помогли в поступлении, за что я благодарен олимпиаде. На самом деле не только за это, но и за новый опыт, знания, которые получил в ходе победного финала. Всем ребятам, которые думают участвовать в олимпиаде или нет, хочу сказать - участвуйте обязательно, это очень интересно и познавательно, это обязательно пригодится в будущей жизни», - говорит Владислав.

Не менее чем дополнительные баллы к ЕГЭ, для молодых людей важен опыт командной работы с единомышленниками под руководством авторитетных экспертов и наставников из институтов развития Дальнего Востока. И, кто знает, может, они смогут донести до ребят, что лучшего места для реализации своих самых амбициозных идей и построения карьеры, чем на Дальнем Востоке, в целой стране сегодня не найти. И это лучший аргумент стать ближе к Дальнему.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Четыре шага до работы мечты
У любого жителя России, а также у всех наших соотечественников есть уникальная возможность не только найти хорошую работу с зарплатой больше, чем в других регионах нашей страны, но и получить поддержку при переезде в удивительные края (инфографика)
История возвращения: Приамурье стало родным домом для русской семьи из Киргизии
От теплых зим и разнообразных фруктов семья Ермолицких уехала в самый романтический регион России - Дальний Восток - почти 1,5 года назад по программе переселения соотечественников
Дальний Восток России ждет новых специалистов
Самый восточный регион России уже не первый год является объектом особенного внимания со стороны правительства. Экономические преференции, создаваемые с 2013 года, привели к росту новых предприятий, которым теперь очень нужны разного плана специалисты
Новости 24
По подозрению в убийстве Шеремета задержали автора гимна сил Специальных Операций Украины
Путин рассказал о непрерывном процессе интерпретации Конституции
Каждая шестая российская семья стала хуже питаться
Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко
На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета
В Петрозаводске модернизируют аэропорт
Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
Россию накроет «волна холода»
Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
МРОТ увеличен до 12 130 рублей
Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную статую Рамзеса II нашли в Египте