Лайфхак от АРЧК ДВ: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

12 декабря стартует III Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему», посвященная самому большому и быстроразвивающемуся региону страны - Дальнему Востоку. Познакомить молодое поколение с перспективным регионом, заинтересовать его историей и культурой, уникальной природой и побудить наиболее амбициозных связать свою жизнь с ним - такие надежды возлагают на олимпиаду «Ближе к Дальнему» ее организаторы - Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Олимпиада «Ближе к Дальнему» проводится Агентством совместно с ДВФУ третий год. В первой олимпиаде поучаствовали около 500 школьников.

Кто сможет участвовать

«Ближе к Дальнему» - необычная олимпиада. Ее задания носят смежный характер на стыке таких областей, как история (с примесью культурологии), география (включая экономические аспекты), биология, филология (включая литературу и лингвистику), а также вопросы по международным отношениям и политологии по истории Дальнего Востока. Такой вот коктейль знаний, который, уверены организаторы, позволит представить участникам Дальний Восток с самых разных сторон и сформировать его единый многогранный образ. И есть надежда, что проникнутся его перспективами и захотят жить и работать в регионе.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

«Мы даем старт самой масштабной олимпиаде о Дальнем Востоке. Это не просто оценка знаний обучающихся всей России, это целая культурная среда, которая позволяет окунуться ребятам в историю, культуру, природу, географию и прочувствовать Дальний Восток всем сердцем, захотеть побывать здесь и влюбиться в это место», - говорит Елена Харисова, заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета, куратор олимпиады «Ближе к Дальнему».

Участвовать, как и в прошлые годы, смогут школьники 6 - 11-х классов российских школ, а также студенты 1 - 2-х курсов профессиональных образовательных организаций со всей страны.

Метапредметная олимпиада впервые была проведена на базе Дальневосточного федерального университета в 2018 году. Тогда в олимпиаде поучаствовали более 500 школьников. В 2018 - 2019 учебном году соорганизатором олимпиады стало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Совместными усилиями удалось добиться охвата всех регионов страны, а также участия более 31 000 школьников. Мы надеемся, что в этом году количество участников олимпиады снова увеличится, особенно из центральных регионов и Сибири», - говорит Елена Харисова.

Как будет проходить

Олимпиада традиционно будет проводиться в три этапа - два дистанционных отборочных тура и очный финал.

Отборочные туры пройдут в дистанционном формате через систему Учи.ру с декабря 2019-го по март 2020 года. В ходе I отборочного тура участники будут выполнять предметные задания о Дальнем Востоке. Во втором туре перед участниками встанет задача решения кейсов, составленных резидентами территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

Очный финал I и II олимпиады проходит в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Также рассматривается возможность проведения распределенного финала совместно с вузами-партнерами.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

Для участия в олимпиаде «Ближе к Дальнему» необходимо:

- Зарегистрироваться на сайте олимпиады, заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных.

- В личном кабинете выполнить задание I отборочного тура - пройти тестирование.

- В случае успешного прохождения в личном кабинете участника открывается возможность выполнения заданий II отборочного тура - решение проблемных задач.

Участники, успешно прошедшие II тур, будут приглашены для участия в очном финале.

Почему нужно участвовать в олимпиаде

Для молодых людей участие в олимпиаде «Ближе к Дальнему» - это не только новые знания о развивающемся и приоритетном регионе страны, но и, возможно, первый шаг к успешной карьере на Дальнем Востоке. Региону нужны молодые, креативные, целеустремленные ребята, которые не боятся трудностей и готовы работать на благо страны.

«Главный дефицит Дальнего Востока - это, безусловно, люди. И от их уровня компетенции, от их уровня образования, от их мотивации в целом зависит развитие такой огромной территории. Сегодня как никогда нужны креативные идеи, которые есть у молодежи. И наша олимпиада как раз направлена на то, чтобы эти идеи аккумулировать, собрать их и направить в нужное русло», - говорит Гасан Гасанбалаев, заместитель руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Победители и призеры олимпиады «Ближе к Дальнему» смогут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в один из 15 ведущих вузов Дальнего Востока - партнеров олимпиады.

Преференции при поступлении победителям олимпиады «Ближе к Дальнему» предоставляют: Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Тихоокеанский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Амурский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Бурятская сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Северо-Восточный государственный университет, Камчатский государственный технический университет, Забайкальский государственный университет, Комсомольский-на-Амурский государственный университет, Дальневосточный государственный аграрный университет.

Кроме того, каждый участник олимпиады получит сертификат об участии и до 3 дополнительных баллов при поступлении.

Автор фото: пресс-служба ДВФУ

В прошлом году из участников финала олимпиады 17 человек поступили в ДВФУ - ведущий вуз Дальнего Востока, в том числе победитель - Владислав Юрченко поступил на бюджет по специальности «экономика».

«Баллы, полученные за победу, безусловно, помогли в поступлении, за что я благодарен олимпиаде. На самом деле не только за это, но и за новый опыт, знания, которые получил в ходе победного финала. Всем ребятам, которые думают участвовать в олимпиаде или нет, хочу сказать - участвуйте обязательно, это очень интересно и познавательно, это обязательно пригодится в будущей жизни», - говорит Владислав.

Не менее чем дополнительные баллы к ЕГЭ, для молодых людей важен опыт командной работы с единомышленниками под руководством авторитетных экспертов и наставников из институтов развития Дальнего Востока. И, кто знает, может, они смогут донести до ребят, что лучшего места для реализации своих самых амбициозных идей и построения карьеры, чем на Дальнем Востоке, в целой стране сегодня не найти. И это лучший аргумент стать ближе к Дальнему.