2019-12-12T16:47:49+03:00
Экономика

В Катаре пройдет выездная сессия ПМЭФ

В форуме примут участие главы российских и катарских компаний, инвесторы, представители федеральных органов власти
Поделиться:
Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
Изменить размер текста:

14–15 декабря в г. Дохе (Катар) состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума – 2020. В форуме примут участие главы российских и катарских компаний, инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти: генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков, Первый заместитель Генерального директора Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) Тагир Ситдеков, директор представительства ОАО Газпром в Катаре Дмитрий Соловьев и другие.

14 декабря состоится совместная панельная сессия ПМЭФ и Doha Forum «Развитие сектора высоких технологий в России: перспективы венчурных инвестиций». На сессии будут обсуждаться новые мотивации роста инновационной активности в России, такие как укрепление инфраструктуры, развитие стандартов качества инновационных компаний, увеличение объемов венчурного инвестирования и возможности сотрудничества России и Катара по этим направлениям.

В этот же день состоится церемония подписания соглашения о создании совместной рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов между Фондом Росконгресс и Катарским агентством поощрения инвестиций (IPAQ). Документ подпишут директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев и глава Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

После подписания пройдет пресс-конференция.

15 декабря состоится выездная сессия ПМЭФ «Россия – Катар: реализуя потенциал сотрудничества» в формате делового обеда. Участники сессии рассмотрят пути активизации двустороннего сотрудничества России и Катара в таких областях, как энергетика, экономика, инвестиции, торговые обмены и научные исследования, развитие партнерство в технологической сфере и в области организации чемпионата мира по футболу 2022 года. Одним из знаковых шагов в этом направлении станет участие Катара в качестве страны – гостя Петербургского международного экономического форума в 2020 году.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»: прямая онлайн-трансляция
Во вторник, 10 декабря, в Москве пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза России и Беларуси [видеотрансляция с 10:00 мск]
Дмитрий Мезенцев: Мы не всегда можем осознать потенциал Союзного государства
Накануне научно- практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая посвящена 20-летию подписания Cоюзного договора, посол России в Беларуси, рассказал «Комсомолке» об итогах и перспективах нашей интеграции
Модернизацию транспортной инфраструктуры обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
В Москве 10 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и Россией
Новости 24
Суд признал законным изъятие имущества 484 миллионов рублей экс-полковника Захарченко
На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Шеремета
В Петрозаводске модернизируют аэропорт
Журналист Михаил Виноградов умер после того, как "скорая" остановила кровотечение курицей
Россию накроет «волна холода»
Военный эксперт объяснил, в чем заключается мощь российского флота
МРОТ увеличен до 12 130 рублей
Вайнштейн заключил сделку на 25 млн долларов со своими жертвами
Госдума одобрила закон об улучшении условий содержания под стражей женщин с детьми
Госдума обязала сообщать о причинах блокировки электронных кошельков
Госдума разрешила размещать курилки в транзитных зонах аэропортов
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Песков прокомментировал прекращение показа «Слуги народа» на российском ТВ
В Кремле назвали высылку немецких дипломатов вынужденной мерой
Дневной сон оказался смертельно опасен
Путин пришел попрощаться с Лужковым
Уникальную статую Рамзеса II нашли в Египте