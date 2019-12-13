Волонтеры, навещающие одиноких стариков: "Им важно, чтобы их услышали"

Много лет общественники добивались свободного доступа в дома престарелых и психоневрологические интернаты. И вот в Москве это желание начинает сбываться: Департамент труда и социальной защиты начал программу по развитию волонтерства в ПНИ и в пансионатах для ветеранов труда (ПВТ). Одно из таких учреждений – Геронтопсихиатрический центр милосердия, куда уже месяц ходят волонтеры Движения «Даниловцы».

- В чем несомненный плюс этого Центра – он находится прямо рядом с метро «Орехово», - деловито отмечает координатор волонтеров Виктория Прохорова. - Не надо никуда ехать: перешел дорогу, и вот он.

Вика знает в этом толк: три года она водила группу волонтеров в детдом-интернат для детей с инвалидностью, а туда надо ехать от метро на автобусе. А транспортная близость означает, что стать волонтером в Центре сможет любой житель района Орехово.

В центре живут пожилые люди 55-60 лет и больше. Фото: Архив движения "Даниловцы"

Геронтопсихиатрический центр рассчитан на 670 человек. В нем семь отделений милосердия и одно - психоневрологическое.

- Тут находятся люди, которые жили обычной жизнью, работали, строили планы, создавали семьи, и в какой-то момент у них начались определенные проблемы. Они попали в психиатрическую больницу, и в дальнейшем их определи в этот центр. Диагнозы разные – и деменция, и болезнь Альцгеймера, и шизофрения. Как правило, все на постоянном проживании, но есть и временное. Возраст - 55-60 лет и больше.

- А как условия?

- В смысле – запах и всякий ужас? Там нет ничего подобного! Условия хорошие, я не приукрашиваю. Большая территория, везде цветы, доброжелательный персонал. Но волонтеры там нужны. Люди в Геронтопсихиатрическом центре – пожилые, одинокие. Как правило, у них нет близких людей, им хочется общения и внимания. Им важно, чтобы их услышали, чтобы у них был человек, которому не все равно – как они живут.

- И что вы там делаете с волонтерами?

- Если говорить широко, то волонтер дает людям право выбора, и это очень важно. Те, кто живут в ПНИ, они другой жизни и не знали, они туда зачастую сразу из детдома переходят. У них всегда была жизнь спланирована. А в этом Центре людям очень трудно перестроиться. Их поставили в рамки с режимом, с каким-то минимумом, и им тяжело адаптироваться к новым условиям. И волонтер дает хоть и небольшой, но выбор.

А если говорить конкретно, то очень актуальны прогулки – и по территории, и в парке Царицыно. Запрос на них очень большой! Тех, кто находится в отделениях милосердия, мы катаем на колясках. А из психоневрологического сами ходят, а мы их сопровождаем, разговариваем. Очень нас благодарят за прогулки – там же нет персонала со всеми погулять.

Оказалось еще, что хорошо заходит литература, стихотворения, планируем литературный день провести. Сесть в круг и рассказывать любимые стихи, с биографией автора. Чтобы у каждого была возможность рассказать и высказаться.

Волонтер Илья Комаров проводил чайную церемонию, такую спокойную, с рассказом о чае, о традициях. Он привез посуду - чабань (специальный столик для церемонии), гайвани (чайники), глиняные чашечки и блюдца, включил расслабляющую музыку. Потом рассказывал о чае «Тигуанинь», показывал фотографии, объяснил, как правильно заваривать чай и какую пользу он несет. Это была настоящая чайная церемония! Заваривали пять раз, и все подопечные – их пришло на церемонию 25 человек, - с большим удовольствием пили чай раз за разом.

Волонтер Илья Комаров проводил в центре чайную церемонию Фото: Архив движения "Даниловцы"

Но мы и самих проживающих будем привлекать! Там умнейшие люди есть: профессора, преподаватели! Есть один профессор, он все хочет прочитать волонтерам лекцию по истории вычислительной техники. И мы - да, планируем устроить такую лекцию. Есть женщина, которая любит рассказывать про законы квантовой физики, я, честно говоря, в этом ничего не понимаю, но она часто нас в это посвящает. Там люди пишут стихи, знают английский, рисуют картины. Одна женщина написала пейзаж, подарила его нам, так мы хотим теперь, чтобы она устроила мастер-класс по живописи для волонтеров.

Ну и совсем скоро Дед Мороз придет! Будем разукрашивать пряники, варить мыло на подарки, свечи с декором. Возможностей очень много. Но и людей там много. Мы каждый раз знакомимся с новыми, и я думаю, что спустя какое-то время у нас будут хорошие контакты, у кого-то появятся любимчики, как и везде происходит. Но пока у нас острая необходимость в волонтерах! Потому что подопечных очень много, а нас очень мало. Новые волонтеры приходят, каждую неделю по одному человеку, и сейчас их в нашей группе семь. И это – капля в море, конечно.

Но те, кто пришли, все очень добрые, открытые. У нас уже есть традиция – мы после посещения Центра идем в кофейню, берем кофе и обсуждаем, как прошла наша встреча, какие у нас планы на следующий раз. Это очень сближает!

- А какого возраста приходят волонтеры? Кто они?

- Когда мы пару месяцев назад начали приглашать людей, то думали, что они будут от 25 лет и выше. Но пришли женщины совершенно разные по возрасту. Есть девушка 18 лет, очень милая и осознанная. А самый старший волонтер - Лиля, ей 60. Кто-то умет хорошо рисовать, кто-то - знает очень много стихов. Но, в принципе, никаких суперумений для нашего волонтерства не надо. Достаточно просто быть человеком, который готов помочь. Вот сегодня у нас была прогулка по парку Царицыно. Там, по сути, ничего не надо делать. Просто медленно катить кресло по дорожкам. Это каждый сможет. И это – именно то, что там надо!

- А правила есть какие-то?

- Да. Мы не должны поднимать тему семьи, если только пожилой человек сам не затронет ее. Это такая запретная тема. Не покупаем подарки, не оказываем финансовую помощь.

- А где проще быть волонтером – в детдоме или тут?

- Я долго волонтерила с детьми и могу сказать, что здесь проще. Дети эмоциональны, требовательны. А с пожилыми людьми есть дистанция, и ты не так устаешь психологически. Тут все-таки тебе не кидаются на шею, у людей есть границы, и в этом реальный плюс.

Так что, не бойтесь! Ломайте в своей голове все стереотипы о домах престарелых. Если вы хотите стать волонтером, приходите к нашим пожилым людям, чтобы скрасить их жизнь, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Они уже очень ждут нас!