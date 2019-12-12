2019-12-12T20:58:18+03:00
Экономика

Московский форум: взаимность - самая важная мера поддержки

11 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся предпринимательский форум «Мой бизнес в Москве». Мероприятие завершило серию из 25 подобных форумов, которые прошли в течение года в регионах России
Марина АНИКЕЕВА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предпринимательский марафон длиною в год, во время которого в регионах были открыты 61 центр «Мой бизнес» и прошли 25 деловых форумов, вот-вот уйдет на новогодние каникулы. Чтобы вновь продолжиться с января. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», до конца 2024 года во всех регионах будут действовать не менее 100 подобных центров в формате работы «единого окна», обслуживающих малые и средние компании.

Но вернемся к форуму. Бесплатный вход, 15 тысяч участников, топовые спикеры. Я смотрю на пришедших: заинтересованность, включенность, уверенность во взгляде, - вот, что читается в лицах предпринимателей. Немало гостей - из регионов. Активные деловые люди понимают, что находиться в правильном окружении - среди таких же людей, которые заинтересованы в развитии своего дела - дорогого стоит. К слову, за год информационная кампания по популяризации предпринимательства в общей сложности охватила 35 миллионов человек. Мероприятие в столице организовано Минэкономразвития России при поддержке Правительства Москвы.

- Государство создало условия, при которых взаимодействие бизнеса и власти стало во многом прозрачным, понятным, быстрым и результативным. Я считаю - это важное достижение 2019 года в деловой сфере, большой шаг и для бизнеса, и для властей. Взаимность - это самое важное, - рассказал «КП» приехавший на форум из Краснодара Виктор Данилец, предприниматель в сфере строительства частных и коммерческих зданий. - В краснодарском центре «Мой бизнес» я оформляю субсидии на участие в выставках и приобретение оборудования.

Со сцены «ВТБ Арена» звучат данные о формировании здорового экономического климата и улучшении показателей экономики России.

К участникам форума «Мой бизнес» в Москве» обратился министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К участникам форума «Мой бизнес» в Москве» обратился министр экономического развития РФ Максим Орешкин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы совершенствуем инфраструктуру малого и среднего предпринимательства и сервисную модель ее оказания в масштабе всей страны, - обратился со сцены к участникам московского, 26-го форума «Мой бизнес» министр экономического развития России Максим Орешкин.

Проводимые форумы - с одной стороны, это отличный способ узнавать новое и заводить деловые контакты, а с другой - это возможность напрямую получать обратную связь как государству от малого и среднего бизнеса, так и наоборот.

Максим Орешкин поделился с аудиторией своим Инстаграмом и пригласил присылать ему информацию о своих проектах. Пообещал автора самой интересной идеи пригласить на встречу в формате делового завтрака.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вообще, интерактивность форума была высокой. Отсканировав с огромного монитора на сцене QR-код, участники вошли в общий чат. В чате - уведомления о ближайших выступлениях и полезных сервисах форума. К тому же предприниматели оказались в обширной группе - на 15 тысяч человек, в которой смогли презентовать свой бизнес и откликнуться на предложения других участников этого бизнес-сообщества.

Отличная площадка для нетворкинга!

На форуме было много общения. Что важно, люди, приезжающие на форумы, ищут общения, поэтому устанавливать новые контакты легко. Разговор сам собой завязывается. В фойе разговорились с несколькими предпринимателями, они поделились своими впечатлениями от мероприятия:

Юлия Огнева, основатель и руководитель бухгалтерской компании «БэстАудитИнформ»:

- У меня своя бухгалтерская компания. В этой сфере я больше 15 лет, а на себя работаю с 2012 года. Одна из главных ценностей предпринимательства - свобода и независимость. Я хочу видеть, как растут мои дети, хочу успевать жить своей жизнью. Возможность иметь свое дело позволяет этого достигнуть. Начинать было не страшно. Да и жизнь к этому подвела. Осталась одна с ребенком в декрете. Но, конечно же, проще всего начинать, когда есть финансовая поддержка. Сейчас начинающих поддерживает государство. Правда, нужно доказать, что тебе эти субсидии нужны. Хорошую здесь придумали штуку - с этими QR-кодами. Этот сервис позволяет охватывать очень многих предпринимателей, находить нужные деловые контакты. Однако это нивелирует идею нетворкинга, когда ты вживую общаешься - а это важно. Деловые форумы посещаю активно - я с каждого мероприятия приношу 1-2 живых контакта, которые мне всегда пригождаются.

Дэн Миняйло, предприниматель, стилист-имиджмейкер:

- Я эксперт по мужскому стилю. Более 7 лет одеваю соотечественников - бизнесменов, депутатов, миллионеров, обычных граждан. Помогаю парням и мужчинам найти нужный образ (перед выступлениями, для повседневной и деловой жизни). Упаковка в современном мире много значит. Мужчины должны уметь правильно себя преподнести и вернуть себе в обществе лидерские позиции. Пока мужики от женщин сильно отстают. На форум я приехал ради общения с единомышленниками, с теми, кто, как и я, стремится к развитию, к изменениям. Мне хотелось бы, чтобы о нашей стране изменилось представление в мире - что мы модно и опрятно выглядим, творчески мыслим, продуктивно работаем. Спасибо всем, кто подготовил для нас это мероприятие, снял для нас «ВТБ Арену», пригласил интересных спикеров и сделал для нас участие бесплатным. Большое дело. Рывок вперед. Много полезной информации.

Московские тренды

Алексей Фурсин, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Фурсин, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Фурсин, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со сцены московского форума подробно рассказал, какие возможности перед предпринимателями открывает город.

- Мы не враги ваши, а партнеры, друзья и помощники! - заявил Алексей Фурсин. И далее рассказал, о сформировавшихся в обществе переменах.

Например, что предпринимательство, по данным соцопросов, становится популярным занятием, меняется и отношение общества к бизнесменам - в регионах страны и в самой Москве.

- За короткое время создан конструктивный информационный фон и заложена база для формирования здорового климата для дальнейшего развития предпринимательства, - констатировал Фурсин. - Москва -это большой, достаточно высоко конкурентный рынок. По официальным данным, более 740 тысяч предпринимателей трудятся сегодня в сфере малого и среднего бизнеса столицы. Каждый день в мегаполисе регистрируется 450 новых бизнесов. Заметен рост активности столичного малого и среднего бизнеса -теперь это крупный налогоплательщик: его доля в экономике города уже более 23%. И это только начало.

Сегодня в Москве есть вся инфраструктура, где предприниматели могут получить консультационную, имущественную и финансовую помощь при стартапе, при выходе на внутренний и международный рынки, заручиться финансовой поддержкой государства, получить субсидии, гранты, пройти образовательные программы. Центры, действующие по принципу «единого окна», помогают начинающим бизнесменам с оформлением документации, выбором системы налогообложения, поиском площадки под производства или офиса. Действующему малому и среднему бизнесу в центрах предоставляют квалифицированную юридическую и бухгалтерскую помощь. С правовыми вопросами, трудностями по налоговой отчетности и проблемами, связанными с оформлением полноценного пакета документов для получения субсидий – также можно обращаться в столичные единые центры. Услуги центров бесплатны.

Во время форума участники имели вомзожность задавать спикерам вопросы. Многие предприниматели воспользовались этой возможностью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время форума участники имели вомзожность задавать спикерам вопросы. Многие предприниматели воспользовались этой возможностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди мер государственной поддержки, пользующихся наибольшим спросом у владельцев малых и средних компаний Москвы, Алексей Фурсин назвал субсидии и образовательный сервис.

- Для предпринимателей финансовый вопрос - один из главных и решающих, - прокомментировал Алексей Фурсин, - поэтому мы расширили линейку продуктов и снизили до минимума процент по кредитованию и микрозаймам, а также сроки решения вопросов бизнеса. Профессиональные бизнес-компетенции также высоко востребованы. Мы это понимаем, и для начинающих бизнесменов работают стартап-школы; для тех, кто экономит время - онлайн-академия; для тех, кто максимально качественно хочет рвануть вперед, открыты бизнес-акселераторы. В 2019 году более 130 тысяч человек посетили образовательные мероприятия, а год еще не закончился. Каждый день мы проводим 4 топовых образовательных мероприятия для предпринимателей.

Карты «паспорт предпринимателя Москвы», дающие ряд информационных преимуществ для их обладателей, можно было получить во время форума «Мой бизнес» в Москве». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карты «паспорт предпринимателя Москвы», дающие ряд информационных преимуществ для их обладателей, можно было получить во время форума «Мой бизнес» в Москве».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дающие мотивацию и пищу для размышлений

Аркадий Новиков, ресторатор, бизнесмен, владелец Novikov Group стал одним из самых ожидаемых спикеров форума. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аркадий Новиков, ресторатор, бизнесмен, владелец Novikov Group стал одним из самых ожидаемых спикеров форума.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время форума на главную сцену «ВТБ Арены» поднялись топовые бизнес-спикеры. Об их выступлениях как рассказать? Пересказывать -не то, всего ведь не перескажешь… К слову, на сайте мойбизнес.рф все дни форума шла прямая трансляция всех выступлений. Участники форума «Мой бизнес в Москве» из сотен городов России услышали выступления Оскара Хартманна (владелец Hartmann Holdings, основатель компании Carprice, Aktivo, KupiVIP), Ирины Хакамады (бизнес-тренера и общественного деятеля), Аркадия Новикова (известного успешного ресторатора), Михаила Кучмента (сооснователя сети гипермаркетов Hoff), Питера Вестербаки (одного из создателей игры AngryBirds), Евгения Черняка (бизнесмена из топ-100 Forbes, основателя алкогольного холдинга Global Spirits, автора YouTube-канала о бизнесе BigMoney) и многих других.

Приведем наиболее яркие мысли их выступлений.

Оскар Хартманн:

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

• «Бизнесмен состоится, если желание что-то делать и менять больше, чем страх»

• «Мне безразлично, что изменится через 10 лет. Я ставлю на то, что не изменится»

• «Просто делай! Делай просто!»

• «Все, что отстает, будет расти быстрее»

• «Смотрите туда, куда никто не смотрит»

• «Есть сила опыта и сила незнания. Последняя позволяет мыслить нешаблонно»

Питер Вестербака:

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

• «Нельзя все время копировать и в то же время быть первым»

Ирина Хакамада

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

• «Умение управлять эмоциями позволит монетизировать эмоциональный интеллект»

• «Если разозлились или обиделись, мысленно расчлените обидчика, проживите эмоцию и спокойно действуйте дальше».

• «Эмоции длятся не более 2-х минут. Установки могут задержаться на всю жизнь. Не позволяйте непрожитым эмоциями превратиться в ложные установки».

• «Эмоции - наши великие мотиваторы»

• «Будьте осторожны: за положительными эмоциями может идти необоснованная позитивная установка и неоправданное позитивное ожидание»

Михаил Кучмент

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

• «Сейчас конкуренция идет не за продукт, а за покупательский опыт»

• «Если суждено наделать ошибок, то надо делать их быстрее, чтобы они дешевле обошлись»

• «Не карабкайтесь по лестнице, если она стоит не в том месте. Пока не поздно, лестницу нужно переставить»

• «Очень важна команда единомышленников, готовых к риску»

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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