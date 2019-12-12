Страдающий тяжелым недугом Вячеслав Зайцев впервые за долгое время появился на публике и произвел фурор

В последнее время знаменитый на весь мир кутюрье редко выходит в свет, а его фамилия все чаще появляется в новостях в связи с проблемами его Дома моды: многомиллионная задолженность, суды, смена главы... На прошлой неделе стало известно, что Вячеслав Зайцев больше не будет руководить Московским домом моды, который он основал в 1982 году и которым все это время бессменно руководил - теперь на посту главы его сменит сын Егор Зайцев.

Вячеслав Михайлович не скрывает, что последние годы сражается с болезнью Паркинсона и сопутствующими недугами: мэтр перенёс серьёзную операцию, с трудом передвигается и говорит. Однако, вечером 12 декабря знаменитый модельер появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. В костюме с иголочки, шляпе и с традиционным медальоном на груди Зайцев выглядел великолепно, и разве что трость выдавала его недуг. Среди гостей Вячеслав Михайлович произвёл настоящий фурор, а журналисты бросились к нему с просьбой об интервью. Однако модельер говорил настолько тихо, что его не все смогли расслышать. Тогда слово взяла Татьяна Михалкова.

- Мы между прочим, все из одного всесоюзного дома моделей, - рассказала Татьяна Евгеньевна. - Когда-то 50 лет назад я работала моделью, а Слава был молодым дизайнером. Мы дружим полвека!

Страдающий тяжелым недугом Вячеслав Зайцев впервые за долгое время появился на публике и произвел фурорФото: Алена МАРТЫНОВА

«Комсомольской правде» удалось задать кутюрье несколько вопросов, отвечать на которые ему помогали близкие друзья.

- Вячеслав Михайлович, кто вам помогает в это непростое время для Дома моды? Писали, что Алла Пугачева поможет вам с долгами...

- Все, все друзья помогают. Очень много, никто не остался равнодушным, - без подробностей ответил Зайцев.

- Как вы себя чувствуете, как настроение?

- Готовится отмечать 100-летний юбилей, - ответили за мэтра помощницы, а он лишь весело рассмеялся.

- Где будете на Новый год?

- У себя в Каблуково, с семьей.

- Что можете пожелать молодым российским дизайнерам в их нелёгком деле?

- Самое главное - много работать во имя красоты и создавать гармоничные модели, которые могли бы радовать и удивлять, - с улыбкой ответил кутюрье.

Отметим, несмотря на болезнь, еще в прошлом году Вячеслав Зайцев старался вести обычный образ жизни - путешествовал по России, посещая фестивали моды в качестве судьи в жюри, организовывал модные выставки. Врачи стараются замедлить развитие болезни модельера, а родственники - сын, внучка и бывшая жена - облегчить ему жизнь.