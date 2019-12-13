Что подорожает с Нового года: Белая Крыса придет за вашим кошельком

СОТОВАЯ СВЯЗЬ:

Ну, за суверенный Рунет!

Эксперты расходятся во мнениях: кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17 - 18%, а кто-то и на все 25%. Причины - расходы на реализацию «закона Яровой» и закона об устойчивом Рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны.

Впрочем, эксперты полагают, что операторы постараются сделать рост тарифов не слишком резким (не сразу на 10 - 15% с 1 января) и максимально незаметным. Незаметность может заключаться, в частности, в обновлении линейки тарифов. Тариф станет включать более быстрый интернет, больше онлайн-ТВ, больше еще чего-то - что вроде бы веяния времени. Но и будет стоить дороже. А насколько количество добавленного соответствует увеличению тарифа - попробуй разбери.

- Минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, - прогнозируют эксперты информационно-аналитического агентства Content Review. - Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов, которые пользуются архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц.

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ:

Воздушная тревога

Сервисы по подбору и продаже авиабилетов наперебой сообщают, что средние цены на полеты в начале следующего года выросли довольно существенно. По данным Туту.ру, средняя цена авиабилета в экономклассе, оформленного на январь - март 2020 года, по России увеличилась на 6,5%, за границу - на 5%. У OneTwoTrip подсчеты еще круче: плюс 18% для внутренних рейсов, плюс 10% - для международных.

Серьезнее всего, по сведениям Туту.ру, из внутрироссийских подорожали перелеты-2020 из Москвы в Новосибирск (+38%) и из Москвы в Екатеринбург (+22%), из зарубежных - из Москвы в Баку (+28%) и из Москвы же в Рим (+20%).

Что случилось? Да то, о чем постоянно говорят. Отечественные авиаперевозчики летают на грани рентабельности из-за постоянного роста расходов. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за три первых квартала 2019 года затраты авиакомпаний на аэропортовое обслуживание выросли на 23%, на обязательное страхование - на 18%, на лизинг (аренду) самолетов - на 14%.

Билеты на поезд тоже подрастут в цене. Проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января станет дороже на 3,5%. Стоимость этих перевозок у нас регулируется государством, такой размер индексации утвержден Федеральной антимонопольной службой. Можно предположить, что проезд в купе, стоимость которого государством не регулируется, в среднем подорожает не меньше.

АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО:

Налог на вредные привычки

Уже все привыкли: с 1 января поднимаются акцизы, потому пить и курить с каждым годом становится дороже.

Из главных новшеств - правительство резко повысило акцизы на вина. На «тихие» (которые не шампанское или игристое) - с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40. А кроме того, акцизы надо будет платить с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Правда, производители вина из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты.

В итоге, как прогнозируется, импортное вино подорожает в среднем на 10%, отечественное - на 5%. Заметнее всего рост цен будет на импортные вина в категории «вокруг 400 рублей». Если в цене вина за 1000 рублей рост акциза не очень заметен, то для вина, которое стоило 390 рублей, лишние 34 рубля акциза очень даже внушительны.

А еще с января 2020 года появится акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. То есть на модные ныне вейпы и тому подобные игрушки. Акциз в 2020 году составит 50 руб. (за одно устройство). Обычные сигареты и табак из-за тех же акцизов подорожают в среднем в рамках 10%.

АВТОМОБИЛИ:

Деньги - в утиль

По прогнозам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», стоимость новых авто вырастет в среднем на 5%. Некоторые аналитики говорят о 10%.

Главная причина плохих новостей - с 1 января вырастет утилизационный сбор. Для машин с двигателем от 3,5 литра повышение самое большое, на 145%. Для самых ходовых, с литражом 1 - 2 литра, - на 112,4%. В среднем - на 110,7%. Но отечественным производителям - в том числе зарубежным, у которых заводы в России, - правительство большую часть затрат компенсирует через так называемые промышленные субсидии.

Что в итоге?

1. По идее больше всего должны подорожать крутые джипы и премиальные седаны с объемом двигателя от 3,5 литра, которые в большинстве своем собираются за границей. Но в их цене утильсбор не слишком заметен. Скажем, компания BMW объявила о подорожании ряда своих моделей на 40 - 120 тысяч.

2. Самые ходовые иномарки эконом- и нижней части среднего класса из-за утильсбора существенно вырасти в цене не должны, поскольку в основном собираются здесь. Но тут другая беда - правительство больше не будет компенсировать производителям таможенные пошлины на ввозимые комплектующие. Это даст рост цен минимум на 2 - 3%.

3. Под наибольшим же ударом окажутся некоторые привозные популярные кроссоверы типа Honda CR-V. Здесь подорожание из-за утильсбора будет явно большим, чем средние 5%.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как изменятся цены на жилье и ЖКХ?

В этом году аналитики часто пугали грядущим ростом цен на квартиры из-за ужесточения законодательства.

- В разных регионах будут абсолютно разные тенденции, - считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Там, где активно продолжается строительство нового жилья, цены расти не будут. И еще важно, что будет с ипотекой - это ключевой вопрос на будущий год. Все, включая заявления президента и правительства страны, говорит о том, что ставки должны снижаться. Выделяются бюджетные деньги на то, чтобы снижать ставки как минимум для определенных категорий граждан. Таким образом будет удерживаться спрос. И в тех регионах, где жилья строится недостаточно, цены могут и начать расти.

Что касается платы за ЖКХ, то традиционное повышение коммунальных тарифов нас ждет с 1 июля. А вот тарифы на жилищные услуги в зависимости от региона могут вырасти и с 1 января. Так, в Москве, например, с января увеличится минимальный взнос за капремонт - до 18 руб. 86 коп. за кв. м.