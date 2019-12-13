2019-12-13T01:04:59+03:00
Экономика

Что подорожает с Нового года: Белая Крыса придет за вашим кошельком

В большинстве случаев нам придется оплачивать «улучшения» российского законодательства
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
По восточному календарю 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы.По восточному календарю 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

СОТОВАЯ СВЯЗЬ:

Ну, за суверенный Рунет!

Эксперты расходятся во мнениях: кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17 - 18%, а кто-то и на все 25%. Причины - расходы на реализацию «закона Яровой» и закона об устойчивом Рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны.

Впрочем, эксперты полагают, что операторы постараются сделать рост тарифов не слишком резким (не сразу на 10 - 15% с 1 января) и максимально незаметным. Незаметность может заключаться, в частности, в обновлении линейки тарифов. Тариф станет включать более быстрый интернет, больше онлайн-ТВ, больше еще чего-то - что вроде бы веяния времени. Но и будет стоить дороже. А насколько количество добавленного соответствует увеличению тарифа - попробуй разбери.

- Минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее, - прогнозируют эксперты информационно-аналитического агентства Content Review. - Наибольший рост расходов на связь ожидает абонентов, которые пользуются архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц.

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ:

Воздушная тревога

Сервисы по подбору и продаже авиабилетов наперебой сообщают, что средние цены на полеты в начале следующего года выросли довольно существенно. По данным Туту.ру, средняя цена авиабилета в экономклассе, оформленного на январь - март 2020 года, по России увеличилась на 6,5%, за границу - на 5%. У OneTwoTrip подсчеты еще круче: плюс 18% для внутренних рейсов, плюс 10% - для международных.

Серьезнее всего, по сведениям Туту.ру, из внутрироссийских подорожали перелеты-2020 из Москвы в Новосибирск (+38%) и из Москвы в Екатеринбург (+22%), из зарубежных - из Москвы в Баку (+28%) и из Москвы же в Рим (+20%).

Что случилось? Да то, о чем постоянно говорят. Отечественные авиаперевозчики летают на грани рентабельности из-за постоянного роста расходов. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за три первых квартала 2019 года затраты авиакомпаний на аэропортовое обслуживание выросли на 23%, на обязательное страхование - на 18%, на лизинг (аренду) самолетов - на 14%.

Билеты на поезд тоже подрастут в цене. Проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января станет дороже на 3,5%. Стоимость этих перевозок у нас регулируется государством, такой размер индексации утвержден Федеральной антимонопольной службой. Можно предположить, что проезд в купе, стоимость которого государством не регулируется, в среднем подорожает не меньше.

АЛКОГОЛЬ И КУРЕВО:

Налог на вредные привычки

Уже все привыкли: с 1 января поднимаются акцизы, потому пить и курить с каждым годом становится дороже.

Из главных новшеств - правительство резко повысило акцизы на вина. На «тихие» (которые не шампанское или игристое) - с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40. А кроме того, акцизы надо будет платить с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Правда, производители вина из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты.

В итоге, как прогнозируется, импортное вино подорожает в среднем на 10%, отечественное - на 5%. Заметнее всего рост цен будет на импортные вина в категории «вокруг 400 рублей». Если в цене вина за 1000 рублей рост акциза не очень заметен, то для вина, которое стоило 390 рублей, лишние 34 рубля акциза очень даже внушительны.

А еще с января 2020 года появится акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. То есть на модные ныне вейпы и тому подобные игрушки. Акциз в 2020 году составит 50 руб. (за одно устройство). Обычные сигареты и табак из-за тех же акцизов подорожают в среднем в рамках 10%.

АВТОМОБИЛИ:

Деньги - в утиль

По прогнозам ассоциации «Российские автомобильные дилеры», стоимость новых авто вырастет в среднем на 5%. Некоторые аналитики говорят о 10%.

Главная причина плохих новостей - с 1 января вырастет утилизационный сбор. Для машин с двигателем от 3,5 литра повышение самое большое, на 145%. Для самых ходовых, с литражом 1 - 2 литра, - на 112,4%. В среднем - на 110,7%. Но отечественным производителям - в том числе зарубежным, у которых заводы в России, - правительство большую часть затрат компенсирует через так называемые промышленные субсидии.

Что в итоге?

1. По идее больше всего должны подорожать крутые джипы и премиальные седаны с объемом двигателя от 3,5 литра, которые в большинстве своем собираются за границей. Но в их цене утильсбор не слишком заметен. Скажем, компания BMW объявила о подорожании ряда своих моделей на 40 - 120 тысяч.

2. Самые ходовые иномарки эконом- и нижней части среднего класса из-за утильсбора существенно вырасти в цене не должны, поскольку в основном собираются здесь. Но тут другая беда - правительство больше не будет компенсировать производителям таможенные пошлины на ввозимые комплектующие. Это даст рост цен минимум на 2 - 3%.

3. Под наибольшим же ударом окажутся некоторые привозные популярные кроссоверы типа Honda CR-V. Здесь подорожание из-за утильсбора будет явно большим, чем средние 5%.

ВОПРОС В ТЕМУ

Как изменятся цены на жилье и ЖКХ?

В этом году аналитики часто пугали грядущим ростом цен на квартиры из-за ужесточения законодательства.

- В разных регионах будут абсолютно разные тенденции, - считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Там, где активно продолжается строительство нового жилья, цены расти не будут. И еще важно, что будет с ипотекой - это ключевой вопрос на будущий год. Все, включая заявления президента и правительства страны, говорит о том, что ставки должны снижаться. Выделяются бюджетные деньги на то, чтобы снижать ставки как минимум для определенных категорий граждан. Таким образом будет удерживаться спрос. И в тех регионах, где жилья строится недостаточно, цены могут и начать расти.

Что касается платы за ЖКХ, то традиционное повышение коммунальных тарифов нас ждет с 1 июля. А вот тарифы на жилищные услуги в зависимости от региона могут вырасти и с 1 января. Так, в Москве, например, с января увеличится минимальный взнос за капремонт - до 18 руб. 86 коп. за кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
От Ташкента до Бухары и Самарканда - без России никак
Теперь от Ташкента до сказочных городов Бухары и Самарканда можно за несколько часов долететь на скоростных поездах. Безопасность движения на одном из участков этой современной железной дороги обустроена с помощью российских технологий
Максим Орешкин: «Нужно отходить от стандартного бюрократизма»
Вместе с человеческим общением должно быть желание быть с предпринимателем заодно, помогать ему становиться лучше. Взаимосвязь между успехом предпринимателя и успехом экономики страны абсолютная
Новости 24
В Евросоюзе решили продлить санкции против России
«Успокойся, Грета, успокойся»: Трамп позавидовал Тунберг, ставшей человеком года
В США ввели санкции против сына президента Никарагуа
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией по облигациям
Вопреки протестам Турции в США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Лидеры Евросоюза больше шести часов спорят на саммите из-за стратегии по климату
В США испытали ракету, которая раньше была запрещена договором о РСМД
В МИД Германии раскритиковали США за угрозы ввести санкции против «Северного потока-2»
Курс доллара впервые с июля упал ниже 63 рублей
Зеленский написал статью о «формуле будущего» Украины
Netflix представил новый, финальный трейлер «Ведьмака»
Путин предложил увековечить память Лужкова
В России могут запретить поставки бананов из Эквадора
Сенат утвердил Салливана на пост американского посла в России
Военный погиб при тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Зеленский поставил задачу оперативно установить заказчиков убийства Шеремета
Михаил Виноградов получил направление на госпитализацию, но за день до смерти не пришел в больницу
В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитого в парламенте едкого вещества
На программу переселения соотечественников Россия потратит 8,4 млрд рублей
«Главное, что мы все начали общаться»: Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России
Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира
Песков рассказал про отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Путин принял отставку губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя