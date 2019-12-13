Жадный муж - горе семьи

Марина и Михаил познакомились 3 года назад на новогодней вечеринке у друзей. Уже в в январе начали встречаться, а в марте решили пожениться. Их отношения развивались настолько скоротечно, что узнать друг друга как следует они не успели. А зря.

Денежка счет любит

Странности начались уже во время приготовления к свадьбе: Марине хотелось идти под венец в пышном платье невесты, Миша настаивал на покупке обычного белого костюма, который она сможет носить потом - так экономнее. Марина вознамерилась было пригласить гостей в ресторан, а Миша настоял на том, что это тоже лишние траты, лучше скромно расписаться и потратить деньги на поездку в Париж - город любви.

- Я тогда со всем согласилась, - вспоминает Марина, - потому что основные расходы брал на себя будущий муж, да и влюблена я была по самые уши, смотрела на мир сквозь розовые очки.

Но вскоре выяснилось, что ни в какой Париж на сэкономленные деньги Миша ехать не собирался. Он бегло посмотрел цены на отели, ошеломленно присвистнул и предложил новоиспеченной супруге подождать до «низкого сезона».

Деньги, подаренные на свадьбу родней, Миша тоже заботливо сложил на свой счет и успокоил Марину, что бюджет у них теперь общий.

Не разрешал покупать макароны

- В первый год я не замечала, что муж патологически скуп, - рассказывает Марина. - Не обращала внимания на то, что он запрещал мне ставить на стол дорогую колбасу и напитки, когда приходят гости, не придавала значения тому, что он никогда никому не дарил подарков и даже мне на 8 Марта покупал не цветы, а «что-то в дом». Но вскоре его жадность начала проявляться все ярче...

В супермаркете Миша всегда выбирал самые дешевые продукты, запрещал супруге брать полуфабрикаты, готовые салаты и хлеб - говорил, что дешевле приготовить их дома. Марина и глазом моргнуть не успела, как обнаружила себя на кухне, неистово маринуя огурцы, выпекая ватрушки и раскатывая тесто для макарон, ведь даже их Миша не разрешал покупать в магазине. Они перестали покупать воду в бутылках, потому что дешевле было использовать на кухне фильтр.

Надо ли говорить, что Марина перестала покупать себе новую одежду, ведь «старое платье еще очень даже ничего», а если решалась потратить пару тысяч с зарплаты на косметику и колготки, муж устраивал воспитательную беседу и искренне злился.

Жадность передалась от папы

- Дошло до того, что я начала ходить в магазины, как в музей, просто посмотреть, - грустно усмехается Марина. - Половина моей зарплаты уходила на еду, вторую забирал себе муж, чтобы я ненароком «не спустила» все на ерунду. Он говорил, что его семья жила бедно, поэтому он привык откладывать на черный день и обещал научить этому меня. При этом себе-то он покупал все, что хотел, а мне приходилось на помаду выпрашивать.

На что именно копил Михаил, было непонятно: они жили в его просторной квартире, у них была хорошая машина, родительская дача...

Марина часто рассказывала друзьям, как однажды они отправились с приятелями в кафе и заказали сырную тарелку на всех и как ее Миша высчитывал в процентах, кто сколько съел и сколько должен заплатить. Знакомые сидели с открытыми ртами, а Марине хотелось сгореть со стыда. Это и вправду был перебор.

- Сначала я думала, он мало получает, потому и считает каждую копейку, - делилась с подругами она. - Но получал он в разы больше меня. Потом решила было, что он просто мне не доверяет, все же я жила в его квартире и женаты мы были всего ничего. Но вскоре выяснила, что жадным был его отец, тот тоже держал жену в спартанских условиях, никогда не тратил лишнего.

И тогда стало понятно: это у него не пройдет, это навсегда.

Пришлось поставить ультиматум

Марина поняла, что терпеть патологическую скупость мужа больше не может. Он хоть и был хорошим человеком, но всему же есть предел. Ее родители, которые из жалости то и дело подкидывали ей на мелкие расходы, тоже были недовольны. Мама вообще говорила, что жадность - самый большой мужской недостаток и мириться с подобным отношением могут только женщины, которые сами себя не любят.

В один прекрасный день Марина, набравшись храбрости, поставила мужу ультиматум: либо она покупает себе все, что захочет, и тратит свои честно заработанные деньги на себя, либо оставляет его одного «над златом чахнуть» и переезжает к маме. Деньги - это, конечно, хорошо, но жить с удовольствием ей хочется сейчас!

Миша такого поворота вовсе не ожидал. Ему казалось, что, проявляя бережливость, он показывает жене, какой он хороший хозяин и как сильно заботится о семье. Он даже не предполагал, что превращает их жизнь в материалистический ад, просто «думал о завтрашнем дне» и «был главой семьи, как папа».

- Между мной и деньгами муж выбрал меня, - признается Марина. - Характер человека, конечно, вот так сразу не изменишь, но сдвиги есть. И теперь каждый раз, когда его охватывает приступ жадности, я ему говорю нашу секретную стоп-фразу «трать и не жалей!» - и он заставляет себя расставаться с деньгами. Получается не всегда, но Миша обещал работать над собой и не превращать в кошмар нашу семейную жизнь.

Все в этой истории хорошо и поучительно. Захотела жена перевоспитать мужа - перевоспитала. Да только не у всех это получается. Уж если человек действительно жаден до денег, он скорее с женой расстанется, чем со своими привычками. Так что Марине еще, можно сказать, повезло.