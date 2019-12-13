По ком звонит Telecola

12 декабря начал вещание Telecola.tv — первый интернет-сервис, позволяющий легально смотреть программы российского телевидения за рубежом. Эксперты отмечают, что это станет мощным ударом по пиратскому бизнесу.

Причем, речь идет о достаточно известных проектах...

«В частности, немецкая адвокатская контора по доверенности от «Газпром медиа» и субхолдинга РТВ подала в ноябре иск в Земельный суд Гамбурга, требуя от Kartina.tv прекратить пиратское вещание телеканалов ТНТ, ТНТ-4, «Пятница» и ТВ-3, - отмечает интернет-газета «Лента.Ру».

На сегодня сложилась странная картина. Соединенные Штаты, Канада, Израиль, Европа, - практически весь мир, включая самые требовательные к исполнению авторского права страны, транслируют российское телеканалы. Благодаря декодерам, которые позволяют получать телетрансляцию через интернет.

«Такие приставки и доступ к различным пакетам каналов предлагают десятки провайдеров, от совсем крошечных до крупнейшего игрока этого рынка Kartina.tv с сотнями тысяч точек подключения. Однако практически все они, включая Kartina.tv — пираты», - поясняет интернет-газета.

Аналитики отмечают, что российские телеканалы долгое время игнорировали эту проблему, хотя ущерб, наносимый их интересам, оценивается в сотни тысяч евро ежегодно. Сейчас на рынке появилась компания Vela Media, претендующая на статус единого оператора. Заключив договоры с Первым каналом и «Газпром медиа», Vela получила пакет из десятков каналов, включая «Первый» и его цифровое семейство, а также ТНТ, ТНТ-4, «Пятница», «Матч-планета», ТВ-3. Это, собственно, «контрольный пакет», за который готово платить большинство пользователей.

«Если права на этот пакет принадлежат Vela Media, то пираты, и в первую очередь Kartina.tv, не могут заявлять, что работают в легальном поле. Договор с Первым каналом у Kartina.tv был разорван из-за отказа последней платить по счетам, - считает «Лента.ру». - При этом Kartina.tv заявила, что ее наказывают за трансляции (на зарубежную аудиторию) телеканала «Дождь» и летних митингов в Москве».

Благодаря работе юристов Vela и Первого, главный канал страны был полностью вычищен из сервисов Kartina.tv. И, как следствие, уже появились первые заявления от покупателей подписки и других пиратских сервисов. Покупатели считают, что их деньги должны быть возвращены, так как пакет телеканалов неполный. Пиратские сервисы сопротивляются, поскольку удовлетворение одной претензии может привести к массовым обращениям разочарованных клиентов. Для Kartina.tv это может обернуться катастрофой — если умножить стоимость подписки в 250 евро в год на абонентскую базу в сотни тысяч человек.

Но если Первый канал удалось полностью убрать из Katrina.tv, то у ТНТ и Развлекательного телевидения отключены только международные версии сервиса, а пиратское вещание продолжается.

Старт вещания Telecola.tv — один из важнейших этапов по развитию рынка. Vela Media направляет оферту мелким сервисам, работающим без соглашения, с предложением легализовать свой бизнес. Ряд договоров уже подписан, гораздо больше — в работе. Потребители от этого только выиграют — они не рискуют остаться и без денег, и без любимых каналов.