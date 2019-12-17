2019-12-17T00:23:52+03:00
Экономика

В градирню Ленинградской АЭС зальют 35 тысяч кубометров воды

Так атомщики проводят гидроиспытания сооружения
Анна ГЛАДКИХ
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В градирню Ленинградской АЭС зальют 35 тысяч кубометров воды. Фото из архива КПВ градирню Ленинградской АЭС зальют 35 тысяч кубометров воды. Фото из архива КПФото: Александр ГЛУЗ
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Госкорпорация «Росатом» планирует проверить на прочность и герметичность фундамент и днище градирни энергоблока № 2 Ленинградской АЭС.

Для этого рабочие зальют 35 тысяч кубических метров воды в чашу 170-метровой градирни. Проверка проводится в рамках гидроиспытаний колоссального сооружения.

Градирни предназначены для охлаждения участвующей в процессе выработки электроэнергии воды и являются неотъемлемой частью крупных энергетических предприятий, в том числе АЭС. Некоторые колоссы имеют свою историю и являются «визитной карточкой» местности, в которой они расположены.

Справедливости ради отметим, что градирня Ленинградской АЭС является хоть и одной из крупнейшей, но не самой высокой в России. Пальму первенства занимают новые градирни 6-го и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС. Их высота более 171 метра! Это самые большие градирни в России и в Европе вообще.

Самая высокая градирня в мире высотой 202 метра находится на индийской Калисинд ТЭЦ в индийском штате Раджастан. Самая производительная - на АЭС «Изар-1»в Германии. Она охлаждает 216 000 кубометров воды в час, высота - 165 метров, диаметр основания - 153 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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