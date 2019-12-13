2019-12-13T15:07:29+03:00
Наука

На пляжи Калифорнии выбросило сотни тысяч «пенисов»

Экологи объясняют напуганным местным жителям, с чем они столкнулись
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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"Пенисы", оказавшиеся на калифорнийском пляже, пульсируют и шевелятся."Пенисы", оказавшиеся на калифорнийском пляже, пульсируют и шевелятся.
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По словам местных жителей, шевелящиеся и пульсирующие «пенисы» - «рыбы-пенисы», как называют этих существ, покрывают несколько километров калифорнийских пляжей. Зрелище — страшное. Но как надеятся экологи, не столь уж катастрофическое. «Пенисы» могут уползти во время прилива - вернуться в океан, где они и обитают.

Катастрофа продемонстрировала обилие червей у берегов Калифорнии.

Катастрофа продемонстрировала обилие червей у берегов Калифорнии.

Рыбами-пенисами или пенис-рыбами (penis fish) называют многощетинковых морских червей эхиурид - Urechis unicinctus или Urechis caupo по латыни. Называют, надо понимать, за внешнее сходство.

Черви неприличного вида достигают в длину 25 сантиметров, живут на дне — в U-образных норах, вырытых в песке или в иле. Во время отливов можно увидеть входы в них — эдакие отверстия, похожие на короткие печные трубы. Под ними — пенисы.

"Пенисы" очень полезны - очищают воду.

"Пенисы" очень полезны - очищают воду.

Питаются черви бактериями, планктоном и всякой органикой - вплоть до отходов человеческой жизнедеятельности, отфильтровывая еду из морской воды. Чем способствует ее очищению.

Как объяснил местным жителям калифорнийский биолог Иван Парр (Ivan Parr), чьи слова приводит портал ScienceAlert, «пенисы» были потревожены сильным штормом, который бушевал накануне. Он «взболтал» песок, вымыл из норок обитателей и выбросил их на берег.

Вход в норку "пениса".

Вход в норку "пениса".

У червей есть и более приличное название — толстый трактирщик (Fat Innkeeper). Оно характеризует жизнедеятельность существа и особенности его питания. «Трактирщик» оставляет много объектов, которые привлекают других морских существ — более мелких. Они забираются в норку червя и трапезничают вместе с ним. Но в обиходе даже биологи предпочитают называть толстяков пенисами.

В странах Юго-восточной Азии гостеприимных морских червей самих употребляют в пищу — жарят, варят, крошат в салаты. В Калифорнии же — на берегу Тихого океана — не считают «пенисы» едой. Иначе кинулись бы их подбирать.

Где-то морские черви идут в пищу.

Где-то морские черви идут в пищу.

Сотни тысяч пенис-рыб на пляже в Калифорнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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