Была бы ленточка, а повод найдется! 7 самых нелепых торжественных открытий года

Перерезать ленточки российские чиновники традиционно любят. Жаль только серьезные объекты открываются у нас не так часто, как хотелось бы. Но что ж теперь - совсем ленточек не разрезать? Разрезать, и еще как!

1 — ДУША НАРАСПАШКУ

Что поделать, если душа так отчаянно требует праздника, а достойного повода все никак не подвернется? Можно, например что — нибудь открыть, и совсем не обязательно бутылочку шампанского. Чиновники в Коми, например, устроили торжественное мероприятие по случаю установки новых окон в детском саду села Айкино.

Пользователи соцсетей потом очень живо откликнулись на это событие: «Минуточку, а самим открыть окна и двери без чиновников там нельзя?», «Учитывая особенности использования окон и дверей, их можно торжественно открывать много раз в день!», «Надеюсь, они торжественно закроют их до прихода детей. Не месяц май, простудятся ведь!»

Чиновники в Коми устроили торжественное мероприятие по случаю установки новых окон в детском саду

2 – И ТАК СОЙДЕТ

Группа людей в деловых костюмах, торжественно перерезающих ленточку на открытии «остановки общественного транспорта» в Корткеросе (это тоже республика Коми), стала героем многочисленных фотожаб в интернете.

Спустя пару месяцев после открытия обе плиты куда-то пропали

В церемонии приняли участие заместитель главы поселковой администрации Светлана Мажайская ( на фото — в центре) и помощник-консультант главы района Анатолий Кулаков. Непосвященному человеку может показаться, что это не остановка, а лишь две брошенные рядом бетонные плиты, но никого из чиновников на церемонии это не смутило. Одно неудобство - леточку привязать не к чему. Но это не беда - ради такого дела ее и в руках подержать можно.

PS. Спустя пару месяцев после открытия обе плиты куда-то пропали. Сейчас пассажиры, как и раньше, дожидаются автобус стоя в грязи, и о плитах вспоминают с тоской.

3 – НАРНИЯ, ТЫ ЛИ ЭТО?

В Самаре в середине октября торжественно открыли шкаф. Все как положено: пригласили ведущего, включили веселую музыку, а сам шкаф обильно украсили воздушными шарами. Первая мысль у юных самарцев, конечно, была такой: «Уж не вход ли в Нарнию открывают в Самаре?» (Нарния - волшебная страна в популярной фэнтези-эпопее, вход в которую находился в шкафу. - Прим. Ред.)

Всему району предлагалось веселиться так, словно в шкафу не больше не меньше — дверца в Нарнию

Но заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский развеял эти надежды. Оказалось, что шкаф для обмена книгами появился в рамках проекта «Орбита книг». Поначалу его заполнили книгами о краеведении, но центром притяжения для местных жителей ншкаф так и не стал. Прошло два месяца, шарики сдулись, а унылая бандура теперь стоит и мокнет под дождем...

4 – САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГИМНА

Жители Владимира, получив приглашение на «торжественное открытие часов на улице Большая Московская», собрались 3 октября на обещанный праздник. Каково же было их удивление, когда им предложили возрадоваться самым обычным уличным часам с черными стрелочками на белом циферблате в арке жилого дома.

На торжественное открытие часов во Владимире собралось больше 200 человек.

Ведущая предложила гостям праздника, которых, кстати, собралось порядка 200 человек, поддержать отсчет «нового времени» бурными аплодисментами. Затем на импровизированную сцену выскочили артисты с патриотическими песнями. А закончилось торжество запуском в небо воздушных шаров под гимн России.

5 – НУЖНОЕ МЕСТО

А вот церемония открытия уличного туалета в Новосибирске прошла без гимна. Хотя без речей депутатов на фоне пока еще сияющих чистотой кабинок, конечно, не обошлось.

Церемония открытия уличного туалета в Новосибирске

6 – ЗНАТНАЯ ПОМОЙКА

Во Владивостоке на открытие баков для раздельного сбора мусора пригласили не только чиновников, но и бронзового призера Олимпиады, многократного чемпиона мира по гребле Ивана Штыль. И это, кстати, не единственное торжество по случаю открытия новой помойки. В селе Горицы Кимрского района Тверской области чиновники торжественно открыли площадку для сбора твердых бытовых отходов, причем ленточку так спешили перерезать, что даже не дождались, когда на место привезут главных «виновников торжества», — мусорные баки. Открыли одну площадку - без баков.

В селе Горицы Кимрского района Тверской области чиновники торжественно открыли площадку для сбора твердых бытовых отходов

7 – ПУСТЯЧОК, А ПРИЯТНО

Но пожалуй самым смешным открытием уходящего года можно считать сушилку для белья, торжественно подаренную жителям Тулы. Даритель — депутат городской Думы Олег Погорелов - устроил во дворе веселый праздник, выступил с речью, а позднее на сайте Тульской гордумы опубликовали фотоотчет — на одном из снимков депутат лично красит поверхность сушилки синей краской. Вот уж для кого действительно не пустой звук фраза из популярных нынче тренингов про счастье: «Нужно уметь радоваться даже мелочам!».

Даритель — депутат городской Думы Олег Погорелов - устроил во дворе веселый праздник

КОМПЕТЕНТНО

Павел Рыжевский, политолог, медиаэксперт, общественный деятель считает что несоразмерные торжества по случаю мелких достижений, это, в первую очередь, проявление чиновничьей недальновидности.

– Гражданское общество сейчас просыпается, появились соцсети, и люди все больше и больше обращают на такие вещи внимание, обсуждают их друг св другом, - говорит эксперт. - Но зачастую чиновники, особенно региональные, этого еще не до конца понимают. Я думаю, что высшим чинам нужно какие-то уже инструкции уже сделать, чтобы чиновники сами себя не позорили. И прописать там, что помпезно открывать какие-то смехотворные объекты не стоит. А если и организовывать действительно торжественные открытия — то по значительным поводам. Потому что это вызывает только критику в адрес чиновников и всенародное высмеивание.