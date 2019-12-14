Из Омска на Камчатку

Уехать жить и работать на Дальний Восток - мечта с советских времен или вполне себе современная реальность? Как ни странно, реальность, которую воплощает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве оно подбирает компаниям и предприятиям ДФО кадры из других регионов России. Ищут как профессионалов, так и молодых специалистов.

КАДРОВЫЙ ОТБОР

Именно с помощью АРЧК ДВ на Камчатку попал 28-летний житель Омска Максим Гуляко. У ООО "Морской Стандарт-Бункер" (резидент ТОР «Камчатка») был запрос на группового механика. Необходимо было найти специалиста с профильным высшим или средним профессиональным техническим образованием по специальности инженер-механик - со знанием специфики ремонта и межремонтного обслуживания танкерных судов и управленческим опытом. В принципе, обычный инженер-механик по закрепленной группе судов – но его искали полгода… До тех пор, пока Максиму на глаза не попалось объявление в Интернете, что нужен механик. Парень отправил свое резюме и стал ждать. Перезвонили быстро, назначили собеседование по видеосвязи. Собеседование прошло успешно, и уже в мае новоиспеченный инженер-механик полетел на Камчатку.

Максим Гуляко приехал за мечтойФото: Личный архив

Справка «КП»:

Компания ООО «Морской Стандарт – Бункер» стала первым резидентом ТОР «Камчатка». Это крупный поставщик нефтепродуктов на полуостров. Владеет своим танкерным и буксировочным флотом, береговой базой. Считается одним из крупнейших операторов рынка нефтепродуктов по Дальнему Востоку. На Камчатке реализует инвестпроект - строит комплекс по хранению, складированию и перевалке нефтепродуктов. Есть у Камчатки такой потенциал, благодаря развитию Северного Морского Пути, рыбной отрасли и монополии на рынке хранения и перевалки светлых сортов топлива.

Кстати, Максим был не единственным претендентом. Откликнулось более 30 человек: но большинство не имели необходимого опыта работы, другие – не совсем подходили под специальность. Специалисты АРЧК ДВ после профотбора представили 13 наиболее компетентных претендентов, и из них выбрали Максима.

- Я жил в Омске и как раз в апреле этого года оканчивал университет по профильной специальности. В Омске моря нет, но есть вузы, которые обучают на морские профессии. Например, филиал Сибирского госуниверситета водного транспорта. Когда встал вопрос, куда пойти учиться, мы с друзьями заговорили про мореходное училище. Поступили: я на судомеханика, а друзья - на штурманов. Отучились, остальные не захотели продолжать, а я дальше пошел, - рассказывает Максим.

По словам Максима, в Омске хоть и нет моря, но он его все же видел. Был в кругосветке на военном корабле, когда служил в армии. Обошел два океана и около 20 морей. Служил в ВМФ во Владивостоке - на большом противолодочном корабле «Маршал Шапошников». А вот на Камчатке до этого не был!

Максиму очень нравится работать с морскими судамиФото: Shutterstock

ИСПОЛНИЛАСЬ МЕЧТА

После учебы должность инженера-механика стала для Максима первой работа в солидной компании. Очень понравились условия, отличный офис, работа на берегу моря, не надо никуда надолго уезжать - только выезды на суда, которые заходят в бухту.

- Моя задача - делать все, чтобы судно было технически исправно и могло выполнять свои функции, чтобы не нуждалось в снабжении, чтобы все агрегаты были исправны. Компания довольно большая - у нас более 18 танкеров.

У меня хорошая зарплата - выше, чем у береговых специалистов. И главное – здесь я могу повышать свой профессиональный уровень, и мне идет северный стаж (год за полтора – прим.ред.), - Максим уверен, что его ждет отличное будущее в этой компании.

За полгода работы и жизни на Камчатке Максим еще не летал домой, но собирается в апреле - запланировал отпуск. Хочет повидать родителей, друзей. Кстати, в Петропавловске-Камчатском уже тоже обзавелся друзьями. Надеется, встретить свою любовь на Дальнем Востоке.

- Я реально осуществил свою мечту. Я живу в очень красивом месте, где есть и море, и вулканы и долины гейзеров. Очень красивая природа, я уже много где побывал: на Авачинском и Козельском вулканах, купался в горячих источниках, ездил на океан, где черный песок.

Так что все у меня хорошо. Кстати, здесь действительно по улицам ходят медведи, правда, я лично их не видел, но друзья видео присылали - они ходят ночью. Я живу в центре города, климат довольно мягкий, так как Петропавловск-Камчатский вытянут вдоль побережья. Если ехать вглубь полуострова, то там, конечно, климат суровее. А здесь теплые ветра с моря дуют: когда в Омске минус 26, здесь всего минус 4-5 градусов, - подытожил Максим.

На Камчатке действительно много медведей, но в городе их не увидишьФото: Shutterstock

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ

Работодатели Максима очень им довольны и благодарны за помощь в подборе специалистов Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Договор с парнем заключили в целом на неопределенный срок, но с условием отработки минимум 2 года. Ведь омича привлекли в рамках региональной программы Камчатского края «О мобильности трудовых ресурсов».

- На Камчатке есть только один ВУЗ, который имеет мореходный факультет, и то он направлен на подготовку моряков под рыбную отрасль. Специалистов на транспортные суда не выпускают. Ближайший университет находится во Владивостоке, но его выпускников не хватает на все морские регионы Дальнего Востока. Увы, ДФО испытывает кадровый голод. Максима Гуляко мы нашли через АРЧК ДВ - он успешно прошел испытательный срок, несмотря на то, что у него компетенции ниже заявленных по профилю вакансии. Он молодой, трудолюбивый, перспективный специалист с базовыми знаниями и опытом работы на судах нашего типа. Мы им довольны. Он у нас прошел аттестацию и получает дополнительную прибавку к заплате, - рассказала директор по организационному управлению и персоналу ГрК "Морской Траст" Пикалова Нина.

Не секрет, что в других регионах страны уровень зарплат ниже, чем на Дальнем Востоке. Люди едут за длинным рублем, но работников все равно не достаточно. В связи с государственной программой развития Дальнего Востока, утвержденной президентом Владимиром Путиным, в регионе строятся новые заводы, предприятия, развивается агарная индустрия. Создаются тысячи рабочих мест, а вот специалистов не хватает. Поэтому многие работодатели готовы платить больше, компенсировать аренду жилья и коммунальных расходов. Максим теперь имеет 52-дневный отпуск, оплачиваемый проезд в отпуск в любой регион, компенсацию мобильной связи. Кроме зарплаты люди получают квартальные и годовые премии.

Максим Гуляко на работеФото: Личный архив

Всего в ООО "Морской Стандарт-Бункер" трудоустроено более 20 специалистов из других регионов России: из Нижнего Новгорода, из Улан-Удэ, из Саратова, из Краснодара и из Хабаровска. Вакансий у компании достаточно: для работы на берегу требуется еще шесть специалистов: специалист по тендерам, программист, менеджер по закупкам, экономист, бухгалтер по материалам, химик на нефтебазу. И для работы в море специалисты нужны всегда - от капитанов до матросов. Так что, добро пожаловать на Дальний Восток!