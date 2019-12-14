Губернатор Забайкальского края поздравил финалистку премии «Дальний Восток» из Читы

На награждении литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева, которая прошла в Российском фонде культуры 13 декабря, волновались все номинанты. Премия весомая и каждому хотелось бы оказаться победителем. Впрочем, даже те, кто не стал лауреатом позже отметили, что такое культурное сообщество дает больше: возможность говорить и писать о Дальнем Востоке, его красоте и самобытной природе.

Напомним, что премия "Дальний Восток" проводится в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве". Их цель - поведать и показать жителям столицы и гостям города о жизни, культурной составляющей дальневосточного региона. Это тем интереснее и важно теперь, когда Дальний Восток "прирос" двумя новыми регионами - Забайкальским краем и Бурятией. А президент России Владимир Путин провозгласил развитие Дальнего Востока одним из национальных приоритетов России.

Напомним, в сентября 2019 года глава государства подписал национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского. Нацпрограмма включает в себя и выдачу дальневосточного гектара, и льготную ипотеку под 2%, и различные формы соцпомощи. Но для того, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, они должны любить и ценить родную землю. В том числе и книги написанные о ней. Именно поэтому была учреждена литературная премия "Дальний Восток" им В.К. Арсеньева. И 13-го декабря состоялось торжественное награждение ее лауреатов. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, председатель жюри Премии, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по культуре Сергей Шаргунов.

Среди номинантов "Короткой прозы" была выдвинута читинская писательница Ирина Баринова с произведением «Когда Чита была Москвой сибирской». Первое место забайкальский автор не взял, но по мнению самой Ирины, попадание на премию — уже победа.

- На таком высоком уровне звучит наш город Чита, это же здорово! А Чита достойна и хороших книг, и хороших слов о себе. Забайкальский край всего больше года как вошел в состав Дальневосточного округа, а вот уже его авторы участвуют в конкурсе на таком высоком уровне. А у нас множество талантов и я верю, что имена читинских авторов еще будут тут звучать, - подытожила писательница.

В свою очередь губернатор Александр Осипов отметил, что Забайкальский край богат талантами, край с очень удивительной историей и насыщенной жизнью, но увы! если мы на него посмотрим с национальной точки зрения он почти нигде не проявляется. "И благодаря тому, что именно на Дальнем Востоке реализуется множество инициатив, культурная и национальная жизнь Забайкалья теперь может раскрываться. Сегодня мы были на премии "Дальний Восток". И Вячеслав Коновалов очень точно сказал, что дальневосточная литература - неотъемлемая и очень важная частью великой русской литературы. И в ней есть алмаз - забайкальская проза. Вы видели как мы боролись за первый приз в номинации "Короткая проза", почти победили, но немножко не получилось. Я думаю, что это все равно мобилизует писателей на то, чтобы продолжать излагать в своих произведениях то тонкое и важное, что они чувствуют", - заявил глава региона.

Отметим, что всего на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов РФ и одного зарубежного государства, 30 – отобрано в лонг-лист, из них из 9 произведений был представлен шорт-лист в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Высокий уровень представленных работ говорит не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру. «Длинная проза» в финале премии была представлена произведениями: «Максим Аммосов» Олега Сидорова; «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина; «Роза ветров» Андрея Геласимова. А вот лауреатом стал Андрей Геласимов. Шорт-лист «Короткой прозы» представили: «Когда Чита была Москвой сибирской» Ирины Бариновой; «Честные люди «Пленники тайги» Андрея Томилова.», «Быков Мыс» Анатолия Слепцова - он и стал победителем этой номинации. Победителем в номинации "Детская проза" стала Анастасия Строкина с книгой «Кит плывет на север». Ей пришлось состязаться с такими произведениями как «Приключения Кати и Марка в волшебном Мире детских снов» Игоря Янчука и "Сказочная Якутия» Александры Агафоновой.