Раньше Владик верил, что его ножка просто "еще не выросла"

Владику Щеблыкину 8 лет. Тот самый пацанский возраст, когда вся жизнь кувырком, но это ни чуточки не напрягает. Только проснулся, и сразу побежал вприпрыжку: голова – ноги, голова – ноги. Это правда, мальчишке иногда снится, что он носится так, что пятки выше затылка взлетают.

А в реальности все плохо. Представляете, как страшно в пять лет услышать слово "калека", понять, что ты "не такой", что дразнилки во дворе – навсегда, что играть в футбол и прыгать через заборы ты можешь только во сне?..

У Владика все именно так. Каждый шаг достается ему с большим трудом. С рождения Владик страдает от сложного и редкого заболевания, которое в международной классификации записано как PFFD - укорочение бедра с недоразвитием тазобедренного сустава. Одна ножка паренька короче другой на 23 сантиметра, и он был вынужден ходить на протезе.

Это ужасно само по себе. А еще примерно с трех лет мальчик начал задавать вопросы, почему он такой. «Мама, а ножка подрастет?» Какая трагедия была, когда понял, что все так и останется….

- Владик долгожданный ребенок, мы были потрясены, когда узнали про его диагноз, - говорит мама, - но мы решили сделать все, что в наших силах, чтобы он смог жить полноценной жизнью!

Сколько поликлиник обошли, сколько медицинских центров объездили, везде одно и то же. «На всю жизнь это, - говорят, - смиритесь!» В ортопедическом институте им. Г.И. Турнера сказали, что тазобедренный сустав мальчика слишком неполноценен, поэтому не подлежит оперированию. В институте Альбрехта семье предложили: мы вашему мальчику сделаем операцию по ротационной пластике, сформируем из пятки колено. А дальше - протезирование на всю жизнь.

Родители назанимали денег, повезли ребенка за границу. Доехали аж до самой Америки. Нашли врача, который сказал: ваш сын будет ходить своими ногами!

И правда, американский хирург Дрор Пейли, который имеет огромный опыт работы с подобными патологиями, провел в октябре 2018 года успешную операцию, которая длилась более 10 часов. В результате из собственных тканей Владика он сформировал тазобедренный сустав, исправил коленный и голеностопный суставы.

Но это только первая стадия лечения. А необходима еще вторая - удлинение. Сначала будет операция по удалению укрепляющих конструкций на костях. Потом установят аппарат для удлинения бедра. Через какое-то время его снимут и начнется долгий реабилитационный период. На все это нужны деньги и немалые – в пересчете на рубли девять миллионов восемьсот тысяч!

Но это цена того, что мальчишка не останется инвалидом на всю жизнь.

Пожалуйста, помогите!

Звоните: +79818864586

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