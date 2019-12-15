2019-12-15T14:41:54+03:00
Общество

Раньше Владик верил, что его ножка просто "еще не выросла"

А потом доктора объяснили, что это болезнь и отказались лечить
Ярослава ТАНЬКОВА
Поделиться:
Каждый шаг Владику достается с большим трудомКаждый шаг Владику достается с большим трудомФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Владику Щеблыкину 8 лет. Тот самый пацанский возраст, когда вся жизнь кувырком, но это ни чуточки не напрягает. Только проснулся, и сразу побежал вприпрыжку: голова – ноги, голова – ноги. Это правда, мальчишке иногда снится, что он носится так, что пятки выше затылка взлетают.

А в реальности все плохо. Представляете, как страшно в пять лет услышать слово "калека", понять, что ты "не такой", что дразнилки во дворе – навсегда, что играть в футбол и прыгать через заборы ты можешь только во сне?..

У Владика все именно так. Каждый шаг достается ему с большим трудом. С рождения Владик страдает от сложного и редкого заболевания, которое в международной классификации записано как PFFD - укорочение бедра с недоразвитием тазобедренного сустава. Одна ножка паренька короче другой на 23 сантиметра, и он был вынужден ходить на протезе.

Это ужасно само по себе. А еще примерно с трех лет мальчик начал задавать вопросы, почему он такой. «Мама, а ножка подрастет?» Какая трагедия была, когда понял, что все так и останется….

- Владик долгожданный ребенок, мы были потрясены, когда узнали про его диагноз, - говорит мама, - но мы решили сделать все, что в наших силах, чтобы он смог жить полноценной жизнью!

Сколько поликлиник обошли, сколько медицинских центров объездили, везде одно и то же. «На всю жизнь это, - говорят, - смиритесь!» В ортопедическом институте им. Г.И. Турнера сказали, что тазобедренный сустав мальчика слишком неполноценен, поэтому не подлежит оперированию. В институте Альбрехта семье предложили: мы вашему мальчику сделаем операцию по ротационной пластике, сформируем из пятки колено. А дальше - протезирование на всю жизнь.

Родители назанимали денег, повезли ребенка за границу. Доехали аж до самой Америки. Нашли врача, который сказал: ваш сын будет ходить своими ногами!

И правда, американский хирург Дрор Пейли, который имеет огромный опыт работы с подобными патологиями, провел в октябре 2018 года успешную операцию, которая длилась более 10 часов. В результате из собственных тканей Владика он сформировал тазобедренный сустав, исправил коленный и голеностопный суставы.

Но это только первая стадия лечения. А необходима еще вторая - удлинение. Сначала будет операция по удалению укрепляющих конструкций на костях. Потом установят аппарат для удлинения бедра. Через какое-то время его снимут и начнется долгий реабилитационный период. На все это нужны деньги и немалые – в пересчете на рубли девять миллионов восемьсот тысяч!

Но это цена того, что мальчишка не останется инвалидом на всю жизнь.

Пожалуйста, помогите!

Звоните: +79818864586

Как помочь:

Чтобы помочь Владу, отправьте СМС на НОМЕР 4575 со словом ЖУРАВЛИК , далее пробел и сумма пожертвования. Например: ЖУРАВЛИК 300

Пожертвование на счет:

Получатель: Благотворительный фонд помощи больным детям « Бумажный журавлик »

Адрес: 111524 г. Москва. ул. Электродная, д.11, стр. 1, оф. 211

БИК: 044525225

к/с.: 30101810400000000225

КПП: 772001001

ИНН: 7709473271

р/с: 40703810238120000664

Назначение платежа: " Благотворительное пожертвование для Щеблыкина Владислава". Ссылка на страницу, где можно сделать онлайн-пожертвование

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Украине предложили сделать Донбасс образцом модернизации
Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
В Италии нашли неразорвавшуюся бомбу: эвакуированы 54 тысячи человек
В 19 регионах России введут налог для самозанятых
Песков назвал условия изменения Минских соглашениях
Умер Михаил Ненашев, экс-министр печати СССР
Себастьян Коу назвал условия, при которых российских атлетов могут допустить к Олимпийским играм
Турция заявила, что была вынуждена купить российские С-400
Умерла Анна Карина, французская актриса
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть: погибли 13 человек
Украинский ведущий заявил, что в незалежной "должны исчезнуть русскоязычные дети"
Эксперты назвали опасные «продукты-наркотики»
В Севастополе затонул списанный плавучий док с подлодкой
Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммите
Врач рассказал, как защитить сердце от болезней
Китай отложил запланированное повышение пошлин на товары из США
«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю
Роспотребнадзор рассказал, почему на новогоднем столе стоит обойтись без майонеза
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и заварить чай
В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага
Песков: Киев не высказывал никаких инициатив по возвращению миротворцев ООН в Донбасс