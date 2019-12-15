2019-12-15T15:12:18+03:00
Политика

Украинские министры просят поднять им зарплату, потому как «нечем семьи кормить»

Зачем чиновникам делать такие заявления сейчас, особенно при нищенских зарплатах и пенсиях, что получает подавляющее большинство украинцев?
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дубилет подчеркнул, что низкие зарплаты в правительстве отпугивают многих классных спецовДубилет подчеркнул, что низкие зарплаты в правительстве отпугивают многих классных спецовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Костлявая рука голода схватила за горло украинских министров и их заместителей. Сначала глава Минюста Денис Малюська, едва не плача, признался, что проедает деньги с предыдущего места кормления. И лишь только проест — так и бросит на стол заявление об уходе. Следом министр кабмина Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу «Наш» заявил, что его коллегам «сложно поддерживать свои семьи». А сложно оттого, что пришли они из частного сектора где «могли бы получать в 10, 20 раз больше, чем сейчас». Дубилет подчеркнул, что низкие зарплаты в правительстве отпугивают многих классных спецов, услуги которых «для государства 100 раз окупились бы».

Зачем украинские министры играют в Ипполита Воробьянинова, героя «Двенадцати стульев» — об этом «КП» спросила главу Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова.

- Почему именно сейчас высшие чиновники незалежной решили поднять вопрос о своей зарплате?

- В тех условиях, в которых сегодня оказалась Украина, очень цинично делать подобного рода заявления. Особенно при нищенских зарплатах и пенсиях, что получает подавляющее большинство украинцев.

- Но ведь ничего не делается просто так?

- Разумеется! Зеленскому прямым текстом направлен сигнал о том, чего стоит лояльность его министров. При том надо понимать - систему бонусов никто не отменял. И в украинской практике существует давняя история «дотирования» через конверты. И не только депутатов, но и чиновников.

- Ну, уж этот вопрос они наверху решат полюбовно?

- Без сомнений! А в публичную плоскость данную тему, может быть, вынесли даже специально. Чтобы президент и глава его офиса на словах оперативно отыграли - мол, такого повышения зарплат министрам точно не случится! Но систему то никто не отменит! Никто в здравом уме ломать её не станет - и эти люди получат косвенные вознаграждения.

- У самого министра Дубилета дела, кажется, не плохи — он соучредитель мобильного банка…

- Этот человек руководит аппаратом кабинета министров. Украинский закон не запрещает госчиновнику оставаться соучредителем коммерческой структуры. А отец данного господина до недавнего времени входил в руководство пресловутого Приватбанка. Так что люди в нынешнем кабинете министров отнюдь не бедные. Но такими заявлениями они топят рейтинг действующего президента.

- Прежде казалось, что делать такие заявления перед новым годом как то не камильфо…

- Заявление могло быть вброщено впопыхах, по глупости — что все таки маловероятно. А могло быть сделано целенаправленно. Может показаться, что вынесение подобных вопросов в публичную плоскость не может не влиять негативно на рейтинг не только кабмина, но и самого президента, который его формировал (вместе с подотчетной ему Радой).

- Человек уровня министра не может не понимать этого?

- Конечно, нет! Но если это и было сделано лишь для того, чтобы глава президентского офиса публично высказался по этой теме, что такие требования неприемлемы, то заявивший об этом министр должен быть готов к тому, что его попроят на выход. Это популистская история —не для обрушения рейтинга кабмина, а для упрочения рейтинга президента. При том все равно компенсаторные механизмы будут найдены. Неформальные. Которые позволят снять такие противоречия . Но - лишь на какое-то время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Я готов «походить ножками-ручками»: военкор "КП" Александр Коц попросил Зеленского пустить его на Украину
В ответ на заявление украинского президента наш спецкор вспоминает, с какими трудностями российским журналистам приходится сталкиваться в незалежной
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
В Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии решали судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить «минские соглашения». Наш спецкорр Дмитрий Стешин выяснял - готовы ли мятежные республики вернуться? [Часть 2]
Хочет ли Донбасс вернуться на Украину
9 декабря в Париже лидеры «нормандской четверки» будут решать судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить минские соглашения и вернуть мятежные территории. Наш спецкор Дмитрий Стешин проехался по Донбассу и выяснил: хочет ли он обратно на Украину? [Часть 1]
Новости 24
Песков: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
В Италии нашли неразорвавшуюся бомбу: эвакуированы 54 тысячи человек
В 19 регионах России введут налог для самозанятых
Песков назвал условия изменения Минских соглашениях
Умер Михаил Ненашев, экс-министр печати СССР
Себастьян Коу назвал условия, при которых российских атлетов могут допустить к Олимпийским играм
Турция заявила, что была вынуждена купить российские С-400
Умерла Анна Карина, французская актриса
В Непале автобус с паломниками упал в пропасть: погибли 13 человек
Украинский ведущий заявил, что в незалежной "должны исчезнуть русскоязычные дети"
Эксперты назвали опасные «продукты-наркотики»
В Севастополе затонул списанный плавучий док с подлодкой
Песков рассказал о встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз на парижском саммите
Врач рассказал, как защитить сердце от болезней
Китай отложил запланированное повышение пошлин на товары из США
«Мистика или случайность»: Сын певицы Валерии попал в аварию третий раз за неделю
Роспотребнадзор рассказал, почему на новогоднем столе стоит обойтись без майонеза
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать и заварить чай
В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага
Песков: Киев не высказывал никаких инициатив по возвращению миротворцев ООН в Донбасс