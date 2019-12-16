Драма на пикнике или что скрывают друзья пропавшего Влада Бахова

16-летний Владислав Бахов, празднуя день рождения товарища, вдруг пропал практически на глазах у 12-ти свидетелей. Около трех тысяч добровольцев и разных специалистов с полгода уж ищут парня - и никаких следов. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы выехали на место происшествия

В тот день 6 апреля погода в городе Демидове, Смоленской области выдалась солнечная. В 15 часов, когда компания подростков из 13-ти человек приехала на пикник за город, было +9 градусов. К 21 часу температура понизилась до +5, к 24 часам до +3. Закат солнца в 19:40. Это важно для нашего расследования.

Часам к 17-ти Влад сильно напился. Есть видео, где парень с трудом карабкается на крышу лесного домика под хохот, матерные слова товарищей и подруг. Срывается, падает. Наконец ему помогают влезть на конек. Что было дальше, неясно. Высота более 3 метров, и если неудачно упасть, можно и шею сломать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749844" frameborder="0"></iframe> Владислав Бахов штурмует крышу беседку.

Родители Влада разведены. Отец Андрей живет в Демидове, мать Анастасия в Смоленске. Влад тоже в Смоленске с мамой и младшим братом. В Демидове он бывал часто. В тот апрельский приезд остановился у бабушки по материнской линии. Телефон у Влада сломался, и он позвонил бабушке с телефона друга Максима Жумаева. Сказал, что вернется не позднее 22-х. И если что, бабушка может связаться с ним вот по этому телефону друга.

Фото местности со спутника

После родители Влада опросили всех участников пикника, кроме одного, ушедшего в армию. В первые дни их показания были разноречивые. Кто-то видел Влада последний раз около 17 часов. Именинник рассказывал, что около 18:00 Влад пошел в сторону Демидова той дорогой, по которой они на пикник приехали. Другой свидетель видел Влада у дороги около 19-ти. Очередной свидетель, опровергая товарищей, видел, как Влад в 19 часов пошел не по дороге, а через лес напрямки в сторону старой смоленской дороги, где в это время устроила пикник другая молодежная компания.

ЗАБЛУДИТЬСЯ ЗДЕСЬ СЛОЖНО

Если поверить, что Влад пошел лесом к старой смоленке, до которой напрямую 900 метров, то он еще засветло должен выйти на эту дорогу. Заблудиться тут сложно. Мы отправились тем путем и примерно на половине услышали шум машин. Если с дороги повернуть направо, через 400 метров выйдешь к окраине Демидова. Если верить свидетелю, видевшему как Влад пошел в Демидов по проселочной дороге, то он уже через 1 200 метров должен дойти до городской окраины. Отсюда до дома бабушки по прямой 3 км. До дома отца 3 км 200 метров.

Одни сообщили, что стали Влада искать в 17 часов. Другие сказывают, что встревожились и бросились на поиски пропавшего в 19 часов. Искали 2 часа до самых потемок. Потом поехали искать его в городе.

И этот момент наводит нас на первые смутные сомнения. Если ребята видели, как Влад уходил, что так беспокоиться? Ну ушел и ушел. Покричали, не откликается. Значит, домой подался. Можно бабушке позвонить, спросить. Однако же, в 21:45 бабушка Влада позвонила Максиму Жумаеву. Аппарат абонента был выключен. В 22:00 абонент стал доступен и бабушка опять позвонила. Жумаев ответил, что Влад наверно еще на дне рождения, а сам он, Жумаев, домой вернулся. Хотя в это время Жумаев и вся компания вроде бы как упорно искали Влада. Даже обратились в полицию ближе к полуночи. И только потом(!) вместе с полицией приехали к отцу Влада спросить, а не у него ли сын? Почему сразу-то к отцу не обратились?

Кадр с видео. Товарищи со смехом и матерщиной помогают Владу забраться на крышу. Он падает, но его снова тащат наверх

Родители же не верят, что кто-то Влада искал в лесу. На весенней сухой траве и мху отчетливо видны следы. Но никаких следов в сторону старой смоленской дороги, куда якобы Влад подался, и где якобы его искали - нет. Трава потоптана в радиусе не более сотни метров. А еще родители удивились, что место пикника уже на утро было идеально прибрано. Особенно этот факт озадачил здешнего охотоведа Сергея Виноградова. Уж он-то повидал, какие груды мусора остаются после молодежной компании. Виноградов отлично знает этот участок и он уверен, что в лесу Влада нет. Если бы он пошел даже в самые дебри - на восток, то максимум через полкилометра вышел бы на дорогу, накатанную лесовозами. И далее на восток человек еще не раз выйдет на лесные дороги. Зверей людоедов в том месте нет, поскольку город рядом. А если бы человек здесь умер, его бы тело сто раз нашли в ходе масштабных поисков. А искали Влада в радиусе 15 км по земле, с вертолета и квадрокоптеров. Сергей Виноградов предполагает, что Влад, возможно, стал жертвой убийства по неосторожности. А потом его тело куда-то вывезли. И тут уж не обошлось без участия взрослых.

Но вернемся к началу драмы. Как следует из показаний, с 19 и до 21 часа компания активно искала Влада. И все эти 2 часа, судя по следам, искали в радиусе до ста метров?! Затем молодые люди вызвали такси и поехали в город поискать Влада на дискотеке. Не нашли, и какая-то часть компании вернулась в лес продолжать поиски.

Мама и отчим Влада рассказывают о поискахФото: Наталья ВАРСЕГОВА

В той же компании была дочь начальника ОУУП и ПДН пункта полиции по Демидовскому району майора полиции Виктора Дербанова — Даша Дербанова. Она около 21 часа позвонила отцу и просила его приехать. По неточным сведениям Даша вроде сообщила отцу о пропаже Влада, и майор сам искал пропавшего. Тут история мутная. Майор Дербанов не только от встречи с нами, но и от телефонного разговора отказался. Причина, вы не поверите, «обо мне и так тут ходят разные слухи». Мы, естественно, предложили майору развеять слухи, рассказать людям правду. А главное, попросить массовую общественность о помощи в поисках. Но он выключил трубку, добавив лишь напоследок, что и дочь Дашу к журналистам не пустит. Удивленно переглянувшись, отправились мы в народ разузнать про слухи. Оказалось, что именно майора иные люди подозревают в вывозе тела Влада. Но сразу оговоримся, что железного подтверждения этим слухам мы не нашли. Не только от нас, но и от других журналистов, например, из канала «Россия 1» майор Дербанов прячется, словно черт от ладана, что вы увидите в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». И этот человек командует в городе участковыми и службой по делам несовершеннолетних! Да он, по логике, должен сам пойти к журналистам, просить их помочь оглаской в поисках несовершеннолетнего. Точно также в режиме скрытности ведет себя еще один высокий отец подростка из той компании — глава администрации Титовщинского сельского поселения Александр Яскин. Главная их задача, судя по поведению, утаить от общества и замять это дело. Причины нам пока неизвестны. Будет крайне несправедливо, если эти начальники продолжат руководить людьми и службой по делам несовершеннолетних. Явно под управлением взрослых таким же образом ведут себя все подростки из той компании, не рискуя встречаться с прессой, чтобы не проболтаться. «Я не видел, куда Влад пошел», - ответил Максим Жумаев, врасплох застигнутый нашим звонком. - «Девочки мне сказали, что он пропал. ...Я уже ничего не помню, позвоните мне где-то днем». После он трубку уже не брал.

На стенах в Демидове до сих пор висят плакаты, взывающие к помощи в поисках Влада БаховаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Но удалось нам поговорить с другой компанией, которая в то же время неподалеку также праздновала день рождения уже другого именинника - Стаса Советова. Советов сын местного депутата. Все ребята отлично друг друга знают. Советов с друзьями приехали было часам к 17 к домику, где находился Влад. Предложили отметить дни рождения вместе. Но Даша, дочь майора, не пожелала видеть сына депутата Советова. Тогда приехавшие развернулись и обосновались двумя километрами южнее. Влад, по словам Советова, в 17 часов был трезвым. Влад дружит со Стасом Советовым, и он мог отправиться к товарищу имениннику. Местность Владу знакома. Если так, то он должен пойти в сторону старой смоленской дороги, как и показывают иные свидетели, перейти эту дорогу и выйти к Советову.

ЧТО РАССКАЗАЛ СОВЕТОВ

- К нам Влад не приходил, - сказал Советов. - Часам к 20 мы приехали в город на дискотеку. Было еще светло. Примерно в 21:30 приехала их компания и говорят, что у них пропал Влад. Я говорю, если он пропал, почему вы здесь? Сейчас, говорю, берем такси и едем его искать. Около 22:00 мы приехали, развели костер и стали ходить с подсветкой от телефонов. Но ходили недалеко, чтобы самим не заблудиться. Покричали. Потом вызвали такси и опять в город. Зашли в кафе. Приехал Яскин и какой-то парень лет 25-ти со своей мамой. Мама стала ругаться, говорит, идите в полицию. Человека три поехали в полицию, а мы опять отправились искать Влада. Сигналили там машинами. Около часа ночи возвращались домой, а на встречу ехала полиция с мигалками. Влада я знаю года два. В последнее время он стал вспыльчивым, задиристым на дискотеках. Что случилось, неясно. Может он вышел на старую смоленскую дорогу и его сбила машина. Тут место глухое и ездят пьяные. Сбитого могли погрузить и увезти куда угодно.

Эту версию тщательно отрабатывал областной следственный комитет. Искали следы наезда: осколки разбитых фар и прочее. Безрезультатно.

Активно принялся за поиски отчим Влада - Иван Фадеев. Проверил колодцы, заброшенные дома. Опросил таксистов. Один из них днем привозил ребятам дополнительное спиртное. Двое увозили компанию вечером с пикника. Вроде как ничего особенного в поведении ребят не заметили.

Как рассказал нам Старший следователь отдела криминалистики следственного управления СК по Смоленской области майор юстиции Марк Ракицкий, все участники пикников, включая южную компанию, проверены на полиграфе. Что показал полиграф, Марк Вячеславович, понятно, не огласил.

- Какие версии отрабатываются? - спросили мы.

- Проверяются все: от несчастного случая до криминального. Детали я разглашать не могу. В фокусе внимания следователей и следователей-криминалистов на первоначальных этапах безусловно находилась группа ребят, которые вместе с Баховым праздновали в лесополосе день рождения. Были взяты на исследование их мобильные телефоны, а также телефоны их родителей и людей ближайшего окружения. Исследуется и вся переписка в соцсетях. Это гигантская работа, которая еще продолжается.

- Правда, что у этих ребят высокопоставленные родители? И они давят на следствие, как пишут иные СМИ?

- Никакого давления на следствие нет. Там у двоих ребят родители сотрудники правоохранительных органов. У кого-то родители занимают должности в сельских администрациях. В целом семьи положительные.

На этом месте 6 апреля Влад с компанией праздновал день рождения друга

- Ранее вы сказали, что проводились мероприятия по активизации памяти у свидетелей. Это как? У кого-то отшибло память?

- Нет. Наши коллеги из центрального аппарата СК направили к нам специалиста Главного управления криминалистики Криминалистического центра. Он работал с рядом свидетелей, используя свои методики. Потом анализировал все, сравнивал с изначальными показаниями и дал нам справку по результатам своей работы.

Еще с первых дней там было задействовано много наземной и воздушной техники. Были водолазно-поисковые работы в ближайших реках, водоемах. Эти работы продлятся до крепких холодов. Применялась и разная криминалистическая техника. Например датчик радиоэлектронной обстановки, с которым приезжал другой московский специалист. Непосредственно было задействовано в поисках около двух тысяч человек.

- Насколько там опасные реки?

- Поблизости две реки Каспля и Гобза. В районе, где Влад пропал, есть местами глубины свыше двух метров. Но реки в том месте тщательно обследовались.

- Есть у вас какое-то обращение к читателям в плане помощи следствию?

- Мы всегда открыты для СМИ. И я хотел бы попросить ваших коллег пользоваться информацией по пропаже Бахова из официальных источников.

ЧЕГО БОЯТСЯ ДРУЗЬЯ ВЛАДА?

Следствие продолжается. А у нас осталась масса вопросов. Самый главный: почему никто из компании, в которой присутствовал Влад, не решился встретиться с журналистами? Кто и почему запугал ребят, запретил им общаться с прессой? А чего бояться-то, если люди не виноваты? Известно, что вся компания завсегдатаи на дискотеке. И мы специально в дискотечную ночь посетили ДК, чтобы там с кем-то встретиться. Никого на дискотеке не оказалось. Отец Влада - Андрей полагает, что вся компания, пока журналисты в городе, затаилась. С чем это связано, Андрей объяснить не может. Эти странности заставляют подозревать, что компания или часть компании знает некую тайну о Владе и тщательно ее скрывает.

Иные считают, если бы компания что-то скрывала, все равно кто-то бы проболтался. Как знать. Вспоминается случай из нашей практики. В 2005 году в поселке Мельниково, Калининградской области пропал парень по кличке Крендель. Спустя время он понадобился в райсуде в качестве свидетеля. Кинулись приставы его искать. Оказалось, что он уж месяц как убит и лежит в колодце. А весь поселок 900 человек уж месяц об этом знает, и все молчат, потому как боятся оказаться доносчиками. Мы это к тому, что люди у нас могут хранить молчание, когда напуганы. И компания Влада, судя по их поведению, явно чего-то боится.

Мы будем следить за историей. А прочие подробности и мнения экспертов по этому делу смотрите сегодня в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».