2019-12-15T23:50:47+03:00
В мире

Новая «Мисс Мира» живет на Ямайке

В Лондоне прошел финал конкурса красоты
Мария БЕРК
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Победительница «Мисс Мира-2019» восседает на троне в окружении красавиц, получивших звание лучших на своих континентах. «Мисс Европа» удостоилась представительница Франции, «Мисс Азия» - участница из Индии, в Северной и Южной Америке лучшей стала «Мисс Бразилия», в Австралии и Океании - жительница Островов Кука, в Африке - «Мисс Нигерия», а «Мисс Карибского бассейна» - девушка из Тринидада и Тобаго.Победительница «Мисс Мира-2019» восседает на троне в окружении красавиц, получивших звание лучших на своих континентах. «Мисс Европа» удостоилась представительница Франции, «Мисс Азия» - участница из Индии, в Северной и Южной Америке лучшей стала «Мисс Бразилия», в Австралии и Океании - жительница Островов Кука, в Африке - «Мисс Нигерия», а «Мисс Карибского бассейна» - девушка из Тринидада и Тобаго.Фото: REUTERS
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В этом году обладательницей титула самой красивой девушки планеты стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх. Она стала четвертой представительницей этого карибского острова, которая побеждала в конкурсе «Мисс Мира».

Тони-Энн учится в университете во Флориде, увлекается психологией и женскими гендерными исследованиями, в будущем планирует изучать медицину. Занимается балетом и играет на флейте, скрипке и пианино.

Сейчас Тони-Энн работает в центре помощи женщинам, помогая им найти свое место в жизни. Во время конкурса Сингх заявила жюри, что с короной или без нее она будет бороться за право женщин на образование.

Девиз победительницы: «Сияя сами, мы неосознанно предоставляем такую возможность и для других».

Россию в Лондоне представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области. Фото: REUTERS

Россию в Лондоне представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.Фото: REUTERS

Россию в Лондоне представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области. Девушка оказалась тут почти случайно. Она должна была принимать участие в другом конкурсе красоты - «Мисс Вселенная», но не успела получить американскую визу. В итоге Алина отправилась на «Мисс Мира», где вошла в пятерку участниц по результатам зрительского голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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