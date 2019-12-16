Новая «Мисс Мира» живет на Ямайке

В этом году обладательницей титула самой красивой девушки планеты стала представительница Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх. Она стала четвертой представительницей этого карибского острова, которая побеждала в конкурсе «Мисс Мира».

Тони-Энн учится в университете во Флориде, увлекается психологией и женскими гендерными исследованиями, в будущем планирует изучать медицину. Занимается балетом и играет на флейте, скрипке и пианино.

Сейчас Тони-Энн работает в центре помощи женщинам, помогая им найти свое место в жизни. Во время конкурса Сингх заявила жюри, что с короной или без нее она будет бороться за право женщин на образование.

Девиз победительницы: «Сияя сами, мы неосознанно предоставляем такую возможность и для других».

Россию в Лондоне представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.Фото: REUTERS

Россию в Лондоне представляла 20-летняя Алина Санько из Ростовской области. Девушка оказалась тут почти случайно. Она должна была принимать участие в другом конкурсе красоты - «Мисс Вселенная», но не успела получить американскую визу. В итоге Алина отправилась на «Мисс Мира», где вошла в пятерку участниц по результатам зрительского голосования.