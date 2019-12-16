Пока нет снега, ищите «мохнатый лед», тайну появления которого не могли раскрыть 100 лет

Мохнатый лед, ледяная борода, морозная борода, ледяная шерсть, ледяные волосы (hair ice) — так микологи — специалисты по грибам — называют феномен, появляющийся на деревьях в легкий морозец. Причем тут микологи? При том, что в образовании «ледяных волос» грибы принимают самое деятельное участие.

Волоски реально ледяные — эдакие тончайшие замерзшие нити длиной до 20 сантиметров и толщиной в сотую долю миллиметра. Видят их редко. «Седину» то скрывает снег, то она, отрастая за ночь, быстро тает под лучами утреннего солнца. «Ледяные волосы» подаются на глаза, пока в лесах еще не снежно, но уже чуть морозно — от нуля до примерно минус одного-двух. Именно такие условия сейчас сложились в некоторых районах Северного полушария — например в американском штате Вашингтон в Олимпийском лесу близ города Секим (Olympic National Forest near Sequim). Некто Джейк Бюхлер (Jake Buehler‏) и запечатлел там удивительное явление природы Не испугался, но сильно удивился.

"Шевелюра", удивившая жителей штата Вашингтон.

Джека и всех других, кому довелось увидеть «мохнатый лед», просветили на портале ScienceAlert. Оказалось, что тайну феномена разгадывали сто лет. И окончательно она поддалась лишь в 2015 году — швейцарские и немецкие исследователи (Christian Mätzler, Diana Hofmann, Gisela Preush) выпустили тогда пресс-релиз с разъяснениями.

Ледяные волосы выглядят шелковистыми - буто бы выросли на голове бабушки.

Всё дело в сегрегации льда — процессе, в котором участвует жидкая вода, сохранившаяся внутри отмершей древесины — в сучьях и валежнике. Вода не замерзает там благодаря капиллярным эффектам, даже если снаружи уже меньше нуля. Лед, который образуется на самой древесине, подсасывает воду из внутренних каналов. Вот она-то и замерзает тонкими волосками, которые завиваются кудрями. Волоски сохраняют свою форму благодаря лигнинам и танинам — продуктам жизнедеятельности грибов семейства аурикуляриевых, поселившихся в древесине. Exidiopsis effusa — так их называют. Похоже, что именно эти грибы отвечают и за формирование густой «шевелюры» и за ее сохранение, препятствуя рекристаллизации. То есть образованию больших кристаллов из маленьких.

Ледяные волосы быстро таят в тепле.

Ученые сообщают, что «ледяные волосы» появляются в районах, расположенных на широтах от 45 до 55 градусов. В эту полосу попадают леса Подмосковья. Есть шанс встретить «седину», пока снег не выпал, а ночи — влажные и холодные.