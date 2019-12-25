2019-12-25T00:12:56+03:00
Общество

«Макдоналдс» запускает проект по переработке упаковки от гамбургеров в России

В переработку пойдут даже бумажные стаканчики, которые раньше в России не перерабатывались
Анна ГЛАДКИХ
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Мусор из ресторанов быстрого питания будут перерабатывать. Фото: mcdonalds.ruМусор из ресторанов быстрого питания будут перерабатывать. Фото: mcdonalds.ru
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Посетителям сети ресторанов быстрого питания предлагают выбрасывать бумажную упаковку в специальный контейнер, откуда в последующем она точно отправится на переработку. Отдельные секции для сбора некоторых видов упаковок появились в 14-ти ресторанах быстрого питания «Макдональдс» в Москве, Московской области и Туле.

Выбрасывая упаковку от еды в эти контейнеры, посетители могут быть уверены — вторсырье переработают и пустят на производство новых изделий из бумаги. Переработкой займется компания «Экотехнологии», сообщается, что они смогут пустить на вторсырье даже бумажные стаканчики, которые до этого с считались неперерабатываемыми из-за внутреннего полиэтиленового слоя. Специалисты компании научились отделять бумажное волокно от пленки из полимеров.

Мусор из ресторанов будут свозить на сортировочную базу, делить на четыре фракции, после чего пластиковые отходы отправлять на перерабатывающий завод в Твери, а бумагу — в Пермь. Из переработанной бумаги в последующем планируется изготавливать упаковку для яиц и держатели для стаканов, а пластик пустят на производство разнообразных изделий, от ленты для крепления грузов до одежды.

На сегодняшний день 86% упаковки в «Макдоналдс» – это бумажная упаковка. В компании сообщают, что пилотный проект продлится три месяца, а в случае успеха, компания планирует распространить практику раздельного сбора мусора на все рестораны сети в стране, а это около 600 миллионов клиентов в год.

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