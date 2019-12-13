Айсен Николаев, глава Якутии: «Точечными мерами Арктику не поднять»

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕГИОН»

- Цель нашего общения в Ленском клубе — генерация идей к современной повестке Якутии, неотъемлемой части великой страны, ее надежного форпоста, - отметил во вступительном слове глава республики Айсен Николаев. - Одним из важнейших вопросов в контексте развития России является гармоничное социально-экономическое развитие Арктических территорий.

Качество жизни в арктических районах Якутии остается ниже, чем в целом по региону: уровень регистрируемой безработицы там в 2,5 раза выше среднего, за чертой бедности живет практически каждый пятый житель таких территорий. Четверть жилья находится аварийном состоянии. Число жителей арктических районов республики с 1990 года сократилось более чем в два раза - со 148 тыс. до 67 тыс. человек. При этом, отметил глава региона, в целом Якутия является «демографически благополучным регионом» - там наблюдается естественный прирост населения.

- Для решения этих проблем нужны неординарные, системные меры. Точечными мерами Арктику не поднять, - отметил Айсен Николаев.

Для этого в Якутии создано министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, которое координирует все проекты в Арктической зоне региона. Теперь в каждой госпрограмме республики в обязательном порядке закреплен арктический раздел. Начнет также действовать комплексная программа развития Арктической зоны Якутии и коренных народов Севера до 2024 года. Кроме того, в арктических районах республики были отменены отдельные налоги, впервые за три десятилетия началось расселение аварийного жилья. Активно строятся новые социальные объекты и транспортная инфраструктура.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - БЕЗРАБОТИЦА

В последние годы руководство страны все больше внимания уделяет развитию Сибири и Дальнего Востока. Созданы профильные федеральное министерство и несколько ведомств. В регионах регулярно изучаются настроения, которые показывают реальную картину происходящих в регионах событий.

- В 2018 году мы разработали Индекс развития человеческого капитала, который вычисляется по 146 параметрам. Якутия занимает первое место среди дальневосточных регионов. Я вас поздравляю, - обратился к руководству республики генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов.

Что беспокоит коренные народы Севера? Первые два места в рейтинге делят безработица и высокие цены на товары и услуги. На третьем и пятом местах - загрязнение рек и тундры, на четвертом - отсутствие перспектив у молодежи. При этом рейтинги местных глав поселений и городов на севере Якутии высоки как нигде в России — на уровне 55%.

Арктика переживает промышленный бум. Бизнес развивает крупные инфраструктурные проекты по добыче газа, нефти, угля и других полезных ископаемых. Строятся порты и дороги. Оленеводам приходится уходить все дальше в тундру. Изменения, даже позитивные, пугают людей. Эксперты предупреждают: может сложиться ситуация, когда желание насильно осчастливить людей приведет к противостоянию с обществом.

- Это не этнографический музей, а жизнь коренных народов, - напомнил участникам встречи депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория Ледков.

КАК НЕ «ПРИЧИНИТЬ ДОБРО»?

Руководству Якутии предстоит большая работа по социально-экономическому развитию региона. Привлечение новых инвестиций — как отечественных, так и зарубежных (среди последних лидерство за Японией), строительство аэропортов и моста через Лену, развитие рек в качестве транспортной инфраструктуры и масса других проектов. Как не напугать цивилизацией людей, которые к ней не стремятся?

Эксперты советуют властям республики оставаться открытой для населения. Больше того, работать на упреждения, обсуждая с населением развитие проектов еще на этапе задумки.

- Якутия сегодня в какой-то степени является законодателем мод. Айсен Сергеевич недавно одновременно вел прямую линию в четырех социальных сетях. Коммуникационный стиль становится узнаваемым. Это конкурентное преимущество региона, - отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Ленский клуб выступает экспертной площадкой для осмысления места регионов Дальнего Востока и Арктической зоны России в глобальной архитектуре и моделирования желаемых параметров развития. А также решает ряд прикладных задач.

- Московские элиты сами по себе, дальневосточные сами по себе. Слава Богу, мы начинаем встречаться, но ситуация далека от оптимальной. Задача Ленского клуба — перемешивание элит, - уверен декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

- Сегодня была очень интересная дискуссия, различные мнения — нам это очень нужно. Такой сложный регион, как Арктика, невозможно развивать простыми линейными методами. Выступающие сегодня говорили об одном — Арктика должна стать тем регионом, где людям хочется жить счастливо, богато и достойно, - резюмировал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.