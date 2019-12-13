Похудевшая Анна Михалкова и молодая мама Мария Порошина: знаменитые актрисы снялись для модного календаря

Февраль - Ирина Дубцова, май - Анна Михалкова, октябрь - Мария Куликова, ноябрь - Мария Порошина, декабрь - Ксения Алферова... Благотворительный фонд «Русский силуэт» под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова представил публике юбилейный, 20-й календарь российской моды. Суть его в том, что 12 известных красавиц в нарядах от 12 отечественных дизайнеров снимаются в определённой тематике - от творчества Пушкина до новейших моделей авто. В этом году артистки стали частью коллекции московского музея «Собрание» - это крупнейшая частная коллекция, в которой собрано 20 тысяч экспонатов: самоиграющие музыкальные инструменты, живопись, бронза, хрусталь, серебро... В общей сложности на них - шутка ли! - было потрачено более полмиллиарда долларов.

- Эта уникальная коллекция и вдохновила нас на съемки, - рассказала на презентации календаря в том же музее Татьяна Михалкова. - Мы пригласили дизайнеров - как маститых, так и совсем молодых, которых фонд каждый открывает по всей стране. За 20 лет для нашего календаря снялись более 100 актрис. Мы долго звали Марию Порошину (в этом году 45-летняя артистка стала мамой уже в пятый раз. - Ред.), и вдруг она совершенно неожиданно согласилась. Как мне показалось, даже с большим задором и удовольствием. А ещё мне удалось уговорить поучаствовать Аню Михалкову - свою дочь. Это было непросто, потому что она снимается нон-стоп, вот и сейчас на съемках продолжения сериала «Обычная женщина», не смогла приехать.

Январь - Анастасия Панина.

Февраль - Ирина Дубцова.

Март - Юлия Франц.

Апрель - Юлия Александрова.

Май - Анна Михалкова.

Июнь - Лукерья Ильяшенко.

Июль - Анастасия Меськова.

Август - Софья Каштанова.

Сентябрь - Александра Филина.

Октябрь - Мария Куликова.

Ноябрь - Мария Порошина.

Декабрь - Ксения Алферова.

Зато на презентацию проекта, из которой устроили целое шоу с показом новой коллекции знаменитой на весь мир художницы и дизайнера Татьяны Парфеновой, вместо сестры пришел Артём Михалков, а также давние друзья «Русского силуэта» - главный теледоктор страны Елена Малышева и легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев. 81-летний дизайнер, который несколько лет мужественно сражается с болезнью Паркинсона и множеством сопутствующих недугов, выглядел великолепно, хоть и передвигался с трудом. Костюм с иголочки, элегантная шляпа и неизменный кулон на груди - даже после того, как отошёл от дел, Вячеслав Михайлович по-прежнему любит выходы в свет.

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Все друзья меня поддержали, никто не остался равнодушным, - тихим из-за болезни голосом ответил модельер на вопрос «КП» о многомиллионных долгах и судах своего Дома моды. И с улыбкой добавил: - Я оптимист, готовлюсь отметить 100-летний юбилей!

Александр Митрошенков, Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова.

В этот вечер среди гостей разыграли 10 календарей - для ценителей это большой подарок, ведь издаются они ограниченным тиражом, в продаже не найти. За редкими экземплярами охотятся даже политики!

Юная актриса Александра Филина на фоне своего портрета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Не можем раскрыть, в каких кабинетах будет висеть наш календарь, но из них будет видна даже не Красная, а Дворцовая площадь - внутренний дворик в Кремле, - многозначительно намекнул Александр Митрошенков.