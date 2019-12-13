2019-12-13T13:48:24+03:00
Звезды

Похудевшая Анна Михалкова и молодая мама Мария Порошина: знаменитые актрисы снялись для модного календаря

Платья от кутюр в исторических интерьерах - 2020-й на страницах календаря «Русского силуэта» получился очень впечатляющим [фото]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Руководитель фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова уговорила сняться для календаря дочь Анну.Руководитель фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова уговорила сняться для календаря дочь Анну.

Февраль - Ирина Дубцова, май - Анна Михалкова, октябрь - Мария Куликова, ноябрь - Мария Порошина, декабрь - Ксения Алферова... Благотворительный фонд «Русский силуэт» под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова представил публике юбилейный, 20-й календарь российской моды. Суть его в том, что 12 известных красавиц в нарядах от 12 отечественных дизайнеров снимаются в определённой тематике - от творчества Пушкина до новейших моделей авто. В этом году артистки стали частью коллекции московского музея «Собрание» - это крупнейшая частная коллекция, в которой собрано 20 тысяч экспонатов: самоиграющие музыкальные инструменты, живопись, бронза, хрусталь, серебро... В общей сложности на них - шутка ли! - было потрачено более полмиллиарда долларов.

- Эта уникальная коллекция и вдохновила нас на съемки, - рассказала на презентации календаря в том же музее Татьяна Михалкова. - Мы пригласили дизайнеров - как маститых, так и совсем молодых, которых фонд каждый открывает по всей стране. За 20 лет для нашего календаря снялись более 100 актрис. Мы долго звали Марию Порошину (в этом году 45-летняя артистка стала мамой уже в пятый раз. - Ред.), и вдруг она совершенно неожиданно согласилась. Как мне показалось, даже с большим задором и удовольствием. А ещё мне удалось уговорить поучаствовать Аню Михалкову - свою дочь. Это было непросто, потому что она снимается нон-стоп, вот и сейчас на съемках продолжения сериала «Обычная женщина», не смогла приехать.

Январь - Анастасия Панина.

Январь - Анастасия Панина.

Февраль - Ирина Дубцова.

Февраль - Ирина Дубцова.

Март - Юлия Франц.

Март - Юлия Франц.

Апрель - Юлия Александрова.

Апрель - Юлия Александрова.

Май - Анна Михалкова.

Май - Анна Михалкова.

Июнь - Лукерья Ильяшенко.

Июнь - Лукерья Ильяшенко.

Июль - Анастасия Меськова.

Июль - Анастасия Меськова.

Август - Софья Каштанова.

Август - Софья Каштанова.

Сентябрь - Александра Филина.

Сентябрь - Александра Филина.

Октябрь - Мария Куликова.

Октябрь - Мария Куликова.

Ноябрь - Мария Порошина.

Ноябрь - Мария Порошина.

Декабрь - Ксения Алферова.

Декабрь - Ксения Алферова.

Зато на презентацию проекта, из которой устроили целое шоу с показом новой коллекции знаменитой на весь мир художницы и дизайнера Татьяны Парфеновой, вместо сестры пришел Артём Михалков, а также давние друзья «Русского силуэта» - главный теледоктор страны Елена Малышева и легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев. 81-летний дизайнер, который несколько лет мужественно сражается с болезнью Паркинсона и множеством сопутствующих недугов, выглядел великолепно, хоть и передвигался с трудом. Костюм с иголочки, элегантная шляпа и неизменный кулон на груди - даже после того, как отошёл от дел, Вячеслав Михайлович по-прежнему любит выходы в свет.

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Показ новой коллекции дизайнера Татьяны Парфеновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Все друзья меня поддержали, никто не остался равнодушным, - тихим из-за болезни голосом ответил модельер на вопрос «КП» о многомиллионных долгах и судах своего Дома моды. И с улыбкой добавил: - Я оптимист, готовлюсь отметить 100-летний юбилей!

Александр Митрошенков, Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова.

Александр Митрошенков, Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова.

В этот вечер среди гостей разыграли 10 календарей - для ценителей это большой подарок, ведь издаются они ограниченным тиражом, в продаже не найти. За редкими экземплярами охотятся даже политики!

Юная актриса Александра Филина на фоне своего портрета. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Юная актриса Александра Филина на фоне своего портрета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Не можем раскрыть, в каких кабинетах будет висеть наш календарь, но из них будет видна даже не Красная, а Дворцовая площадь - внутренний дворик в Кремле, - многозначительно намекнул Александр Митрошенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Турция и РФ близки к заключению соглашения о новых поставках С-400
"Ситуация очень неприятная": В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
В горящем складе на Варшавском шоссе взорвались баллоны: площадь пожара увеличилась до 3000 квадратных метров
В Москве в общежитии музыкального училища нашли тело 16-летней китаянки-пианистки
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Москве горят склады на Варшавском шоссе
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Минимум 25 человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Германии
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Ракки
Зеленский предложил упростить получение гражданства для служащих ВСУ
Журнал Forbes оценил новейшую российскую подлодку Б-274
Туалет в американском секторе МКС отремонтировали
В Шотландии скончался 14-летний актер из сериала «Чужестранка»
Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" продали за 4,6 млн рублей