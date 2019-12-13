С наследников Элины Быстрицкой требуют 3 миллиона долларов

Бизнесмен Леонид Хейфиц требует вернуть ему аванс в три миллиона долларов, который он якобы заплатил по договору с Быстрицкой десять лет назад. Контракт с ним актриса расторгла в 2007 году. Но деньги так и не вернула.

Вообще эта запутанная история началась гораздо раньше. Лет двадцать назад, когда Элина Авраамовна задумала организовать «Центр духовного и физического совершенствования женщины».

Под этот центр в 1993 году мэр Москвы Юрий Лужков предоставил ей участок земли в 0,45 гектара (4500 кв. м) на Цветном бульваре в бесплатную аренду сроком на 49 лет.

Доли в ООО «Женский центр» народная артистка СССР распределила так: 69% были оформлены на Быстрицкую, 30% - на ее родную сестру Софию Шегельман и 1% - на Михаила Сокольского (единокровного брата Быстрицкой и Шегельман). Такой вот семейный бизнес. Трудно сказать, каким благим содержанием хотела наполнить современный женский центр актриса, но замысел ее, которому не суждено было сбыться, закончился грандиозной аферой.

Несколько лет Элина Авраамовна искала инвесторов для строительства. Не помогали ни громкое имя, ни связи, ни козырное место в центре Москвы. И наконец, в 2000-м году нашелся деловой партнер - бизнесмен Николай Карасев, глава компании «Социальная инициатива». Он пообещал Быстрицкой найти деньги на стройку. С Карасевым был составлен договор. 30 процентов площадей будущего здания отходили «Женскому центру» Быстрицкой, а 70 % - «Социальной инициативе». Здание возводилось по схеме долевого строительства - 69 соинвесторов фактически оплатили всю стройку.

Потом деньги закончились. Объект заморозили, как недострой. Дольщики, вложившие в центр более 430 млн рублей, остались ни с чем.

В январе 2006 года Генпрокуратура задержала все руководство «Социальной инициативы» вместе с Карасевым, обвинив их в мошенничестве в особо крупном размере.

После этого Элина Быстрицкая нашла другого делового партнера — руководителя компании ООО «Промстройинжиниринг» Александра Хейфица. Именно он сегодня и судится с родной сестрой Быстрицкой - 82-летней Софией Шегельман, которая стала после смерти актрисы в апреле этого года ее единственной наследницей.

В 2007 году ООО «Промстройинжининг» выкупило за $30 млн у Быстрицкой 70% акций ООО «Женский центр».

Три миллиона долларов актриса получила наличными, в качестве аванса, а на оставшиеся 27 были выписаны векселя. Но и с Хейфицем пришлось расторгнуть договор (против него тоже возбудили уголовное дело по факту мошенничества), но аванс Быстрицкая так и не вернула. Часть из трех миллионов долларов ушла на помощь сестре, ее детям и внукам, покупку для родственников большого дома в Вильнюсе, квартир в Москве, загородного дома в Подмосковье. Один миллион актриса положила в банк.

Теперь бизнесмен через суд пытается вернуть деньги, которые Быстрицкая и ее родственники скорее всего уже потратили. Он подал иску к единственной наследнице актрисы - ее родной сестре Софии Шегельман. Пока София Авраамовна категорически отрицает получение денег.

- На самом деле все ясно как день. Наш договор с Быстрицкой был расторгнут, свои обязательства она не выполнила. Но заплаченный ей аванс не вернула. У нас есть платежные поручения, есть решение Тушинского районного суда, который признал, что мы заплатили Быстрицкой три миллиона долларов, - рассказывает Александр Хейфиц. - Сначала Элина Авраамовна этого и не отрицала. Но потом к ней стали приходили разные адвокаты, советчики, юристы… В результате сейчас ее сестра оспаривает факт передачи денег. Мол, ничего не получали…

Судебная тяжба продолжается.