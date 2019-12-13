Минпромторг продолжит следить за порядком в лесу

Замминистра сказал об эффективности механизма приоритетных инвестиционных проектов, который позволил создать новые мощности по производству экспортной и импортозамещающей продукции. Сейчас насчитывается 157 таких проектов.

Однако, как отметил Виктор Евтухов, проблема приоритетных инвестиционных проектов в излишне льготных условиях.

– Это позволяло недобросовестным инвесторам заготавливать лес, и не инвестировать в производство, – сказал он. – Мы ужесточили требования. Теперь лес будут заготавливать не раньше, чем за полгода до ввода перерабатывающих мощностей. Мы увеличили минимальный объем инвестиций с 500 млн. до 2 млрд. по проектам модернизации производств и с 750 млн. до 3 млрд. по проектам строительства новых предприятий. То есть, это уже должен быть серьезный инвестор, а не «Рога и копыта». Поэтому я уверен, что проектов, которые не реализуются, станет все меньше и меньше. А Минпромторг продолжит строго контролировать порядок в лесопромышленном комплексе.

Кстати, основную часть нарушений допускают регионы, которые должны контролировать процесс реализации инвестпроектов: на местах не всегда проверяют строительство новых предприятий, не отслеживают платежи арендной платы за лес, не вовремя и некачественно предоставляют отчеты о ходе реализации проектов.

В этом году Минпромторг начал большую проверку всех проектов: за полгода выявлено много нарушений. Некоторые проекты исключены из перечня приоритетных.

Тем не менее, по словам Виктора Евтухова большинство приоритетных инвестпроектов успешно реализуются. Например, на Дальнем Востоке сейчас реализуются 14 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 32,1 млрд. рублей. Там производятся пиломатериалы, плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо и перерабатывается до 8,7 млн куб. метров древесины. На настоящий момент построены и введены в эксплуатацию мощности 5 проектов с общим объемом инвестиций около 14,7 млрд рублей.

Кстати, для дальневосточных предприятий, которые не только заготавливают, но еще перерабатывают и экспортируют лес, введена тарифная квота на вывоз кругляка – 4 млн. кубометров в год. Этим предприятиям Минпромторг снизил ставку вывозной таможенной пошлины до 13%.

Остальным производствам Дальнего Востока стала доступна возможность создания лесоперерабатывающих мощностей с отлагательным поэтапным вводом повышающих ставок таможенных пошлин вне квот: 40% в 2019 году, 60% в 2020 году, 80% в 2021 году.

Виктор Евтухов отметил и другие эффективные мер господдержки лесной промышленности. Это льготное кредитование за счет средств Фонда развития промышленности, компенсация части затрат на транспортировку продукции, льготное кредитование организаций, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

На встрече журналисты спросили Виктора Евтухова о его отношении к введению частной собственности на лесные участки. Сегодня это один из острейших вопросов для бизнеса.

Проблема в том, что участки предоставляются в аренду до 49 лет, но могут предоставить и на 10. А в этом заключаются высокие риски, особенно для крупных инвестиционных проектов. Бывают и случаи произвола на местах, когда законопослушных бизнесменов объявляют недобросовестными арендаторами.

Кроме того, даже если участок выделяется на 49 лет, банки неохотно рассматривают его в качестве залогового инструмента.

– Введение собственности на лес поможет обеспечить залоговую составляющую для получения льготных кредитов на строительство комбинатов, а для государства – определенные гарантии того, что собственник будет заботиться о своем участке, – высказал мнение Виктор Евтухов. Но, есть мы с вами, кто привык ходить в лес за грибами, за ягодами, и просто гулять. Есть опасность, что частные территории будут отгораживать, и людям будет туда не попасть. Я уверен, что законодательно все эти вопросы могут, и должны быть отрегулированы. Эта тема требует очень внимательного, всестороннего обсуждения. Поэтому здесь мы не будем торопиться.