Джон Салливан назначен новым послом США в России

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан уже официально утвержден на должность американского посла в России. В четверг его кандидатуру утвердил Сенат: 70 сенаторов проголосовали «за», 22 - против.

- Поздравляю Джона Салливана с тем, что он стал послом США в России. Я уверен, что его опыт и дипломатическая проницательность станут его преимуществом на пути укрепления сотрудничества и построения конструктивных отношений с Россией, - написал в пятницу в Твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

Теперь указ о назначении Салливана должен подписать Дональд Трамп. После чего дипломат отбудет в Москву. Дата его прибытия в российскую столицу пока неизвестна.

Ранее 59-летний Джон Джозеф Салливан работал, в частности, главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли США, а на дипломатической службе - с 2017 года. Причем сразу стал заместителем главы Госдепа.

Напомним, посол США в РФ Джон Хантсман завершил службу 3 октября, после чего Дональд Трамп предложил на его место Джона Салливана.

ОФИЦИАЛЬНО

- Будем рады совместной работе над защитой интересов граждан США, внешнеполитической и экономической повесткой, расширением двусторонней торговли, бизнеса и укреплением конструктивного диалога, - приветствовало назначение Салливана посольство США в РФ.