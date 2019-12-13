Мужчины стали чаще обращаться к психологам

Все больше мужчин в столице обращается за помощью к психологам. Как сообщила заместитель директора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн, по статистике, к психологам чаще всего приходят за консультацией люди в возрасте от 35 до 55 лет. Основная доля запросов остается за женщинами - приблизительно 75%.

«Мужчины более склонны до последнего сдерживать свои эмоции, не транслировать их, однако за последние два года количество запрашиваемых услуг от мужчин увеличилось на 2%. Это радует, ведь решить самостоятельно многие из своих проблем в одиночку намного сложнее, - сказала Ольга Тенн. - Мужчины больше склонны выбирать дистанционные формы психологической помощи. Например, интернет-консультирование, помощь по телефону доверия, форумы или чаты психологической поддержки».

Женщины и мужчины приходят к специалистам с разными проблемами и запросами. Так, мужчины чаще говорят о проблемах, связанных с внутренними конфликтами. Женщины зачастую обращаются за помощью, когда обеспокоены и хотят помочь кому-то из своих родных, например, родителям, мужу, ребенку.

Напомним, каждый москвич в течение года может получить бесплатную психологическую помощь - пять консультаций специалиста, два сеанса психологической диагностики, три тренинговые программы, две консультации психотерапевта, восемь сеансов психологической реабилитации, консультации психолога-реабилитолога (первичной и завершающей).

Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно обратиться в Московскую службу психологической помощи населению. Записаться на консультацию можно по номеру 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно и без выходных работает телефон неотложной психологической помощи: 051 с городского телефона или 8 (495) 051 с мобильного.