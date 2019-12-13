Две трети москвичей знают, как общаться с людьми с инвалидностью

На сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы более 9000 человек прошли тест «Как общаться в людьми с инвалидностью», который публиковался к Международному дню инвалидов. Результаты опроса показали, что 66% респондентов умеют корректно взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Еще 33% знают базовые правила, хотя иногда попадают в неловкие ситуации.

Только 1% прошедших тест дали правильные ответы на 4 или меньше вопросов из 13-ти, а значит - испытывают трудности в общении.

«Корректное общение и этика взаимодействия с людьми незрячими, слабослышащими или теми, кто передвигается на коляске, строится на самом главном - искреннем интересе к собеседнику. Люди с инвалидностью - точно такие же, как и все остальные. Просто у них есть особенности. А у кого их нет? Всегда будет уместно предложить помощь, но не навязывать ее, - считает Наталья Цымбаленко, начальник Управления по информационной политике и социальным коммуникациям. - Мы рады увидеть, что две трети респондентов получили высокие баллы в тестировании, значит, уровень толерантности и инклюзии в нашем обществе будет расти. Для неравнодушных людей, которые хотят найти себя, помогая другим, мы открыли Школу социального волонтерства. Приходите к нам! Давайте вместе менять к лучшему наш город».

Подробнее о Школе социального волонтерства - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (https://dszn.ru/press-center/news/2666).