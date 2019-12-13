2019-12-13T17:01:06+03:00
Звезды

Бывший муж Татьяны Догилевой тайно женится на 29-летней пассии

Когда актриса разводилась с Михаилом Мишиным, в ее жизни произошел ряд трагичных событий
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна ДогилеваТатьяна ДогилеваФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Актриса Татьяна Догилева и сатирик Михаил Мишин были женаты 18 лет. В 1994 году у супругов родилась дочь Катя. Однако в 2008 году брак знаменитостей распался. Причем в самый трагичный для звезды фильмов "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты" период.

А на днях выяснилось, что 72-летний Михаил Мишин решил отправиться под венец. На недавнем вечере в театре Вахтангова второго мужа Татьяны Догилевой видели в компании 29-летней Светланы Астрецовой. Жгучая брюнетка снимает документальное кино.

Меж тем пара старается скрывать свои отношения. Хотя в тусовке о них все знают. Так, актер Владимир Машков считает, что в скором времени его хорошие знакомые поженятся, хоть и не будут устраивать пышное торжество. "Не хотят на свадебный банкет тратиться", - цитирует его "Экспресс газета".

Напомним, когда Татьяна Догилева разводилась с Михаилом Мишиным, в ее жизни произошел ряд трагичных событий. Она за короткий промежуток времени потеряла маму, папу и брата. Чтобы унять боль утраты, звезда стала топить горе в вине. "Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход. Вокруг женского алкоголизма существует много мифов. Говорят, что он тихий, незаметный, что до поры он не мешает жить. Это неправда. Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться", - откровенничала звезда.

Потом лечилась в психиатрической клинике от депрессии. Дочь в это время жила с отцом. "Мне вообще нельзя прикасаться к спиртному. Иначе все, срыв будет очень тяжелым.В последний раз я сорвалась в феврале 2010 года, перед днем рождения. Я же человек старой закалки, малых доз не признаю. В итоге день рождения я встретила в психушке. Я сама туда попросилась, как и несколько лет назад, когда в буквальном смысле лезла на стенку от депрессии", - делилась пережитым актриса.

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С Татьяной Догилевой
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Меж тем Мишин не одобрял откровения Догилевой о пагубной привычке. "Это когда заграничные звезды признаются в своем алкоголизме, весь мир аплодирует их смелости и восхищается. В России такой реакции никогда не будет. Думаю, зря она откровенно рассказала о своей проблеме", - говорил сатирик.

При всем при этом Догилевой удалось сохранить с бывшим мужем хорошие отношения. "Да, мы развелись, причем инициатором была я. Расстались, потому что нам тяжело было жить вместе, но сохранили хорошее общение. Я высоко ценю талант мужа как драматурга. И если мне понадобится помощь по дому, я тоже к нему обращаюсь", - делилась актриса.

Роли Татьяны Догилевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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