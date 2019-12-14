Наши скрепы - это салат оливье и шампанское с боем курантов

Совсем немного осталось до самого главного праздника планеты - Нового года. Однако в нашей стране в постсоветский период сформировались особые традиции празднования. Об этом мы поговорили с руководителем Центра городской антропологии, кандидатом филологических наук Михаилом Алексеевским.

Корпоратив - карнавал для офисных золушек

- Накануне Нового года по всей стране проходит своеобразная «генеральная репетиция» - новогодние корпоративы. Событие едва ли не затмевающее собой сам Новый год. Его обсуждают чуть ли не целый год, дамы готовят наряды, на мероприятии царит атмосфера неслыханного легкомыслия, именно здесь начинается множество служебных романов. Откуда ноги растут у этого явления?

- Я бы не сказал, что это явление принципиально новое. В советское время ведь тоже существовала традиция встречи Нового года по предприятиям, в конце концов в известной комедии Рязанова “Карнавальная ночь” мы ведь тоже видим своего рода корпоратив с банкетом и концертными номерами. Но, конечно, нельзя сказать, что новогодние корпоративы - это потомки советских профессиональных праздников. Хотя бы потому что сегодня эта традиция затухает по определенным причинам - солидарность трудящихся понятие уходящее. К примеру, во времена СССР день нефтяника праздновали все работники отрасли. Сегодня многие предприятия “нефтянки” являются конкурентами друг-другу. Условно говоря, у “Лукойла” и “Роснефти” не так много резонов отмечать совместный праздник. Внутренние корпоративные даты и вехи являются более предпочтительным поводом для сплочения своих сотрудников.

- Значит, культура новогодних корпоративов заимствована на Западе?

-Только отчасти. Мы переосмысляем ее на отечественной почве. Так же как мы переосмысляем западный капитализм, от чего конструкторы этой модели в ужасе хватаются за голову. Популярность новогодних корпоративов во многом объясняется тем, что и работодатель, и НR-менеджер, и простой сотрудник понимают, для чего они это делают. Для работодателя это подведение итогов, награждение лучших, стимулирование коллектива к новым трудовым подвигам. Для специалистов по персоналу это сплочение коллектива. Допустим, вы сотрудников другого отдела видели только в коридоре, а теперь вместе участвуете в конкурсах и играх - так внутри компании возникают более тесные связи. Для простых сотрудников важен элемент карнавального начала, возможность примерить себе другую роль. Например, скромный сотрудник отдела продаж может одеть костюм Деда Мороза и на какой-то момент сам станет боссом компании. А для офисной золушки это шанс встретить принца из дирекции. Кроме того, тут работает такой феномен, как продуцирующая магия, это ритуальные действия, направленные на то, чтобы обеспечить благополучие в будущем. Если вы сидите за столом, который трескается от яств, а корпоратив ведет Иван Ургант, это значит, что и в следующем году дела у компании будут идти отлично.

Инстаграм - двигатель туристической индустрии

- Каждый год в Москве мы наблюдаем парадоксальное явление: власти вкладывают огромное количество денег и энергии в создание праздничной атмосферы и новогоднего оформления города. Но в то же время первое, что делает уважающий себя москвич на Новый год - уезжает из Москвы. Столица в буквальном смысле пустеет. Это происходит потому что городские власти и горожане по разному понимают, что такое хороший Новый год?

- На Новый год уезжают из дома не только москвичи. В больших городах среди представителей среднего класса невероятно популярны традиции новогодних путешествий. Между мировыми столицами и мегаполисами разворачивается серьезная борьба за привлечение туристов на зимние каникулы. Это важная отрасль экономики, потому что туристы привозят в город деньги - они делают кассу гостиницам, ресторанам, магазинам, сувенирным лавкам... Кстати, обратите внимание, что основные деньги городские власти везде тратят на освещение и иллюминацию. Для чего это делается?

- Чтобы гулять было приятнее?

- И это тоже, но в первую очередь ради красивых фото в Инстаграме. Не все до конца понимают насколько это мощный двигатель туристической индустрии. Люди едут не только за подарками и осмотром достопримечательностей - они едут за впечатляющими селфи! Если вы придете в намоленное туристическое место, например, на Никольскую улицу или Бульварное кольцо в Москве, то увидите целую армию гостей города, которые делают «луки» и селфи в режиме нон-стоп. А это лучшая реклама будущих новогодних туров. Люди увидят в соцсетях восхитительные фото и скажут себе: “Я тоже хочу в эту сказку!”. Так что в расходах на праздничное оформление городов я вижу прагматичный подход.

- Другой парадокс: магазины и торговые сети активным образом используют Новый год для повышения продаж. Каждый год старт праздничной торговли начинается на несколько дней раньше. Подсчитано, если темпы сохранятся, то в к 2037 году рекламная кампания «Купи близким новогодний подарок!» начнется уже в сентябре. Но в то же время, наверное, никогда перед людьми так остро не стоял вопрос: а что же выбрать в подарок? Почему в ситуации товарного изобилия могла возникнуть эта проблема?

- Возможность выбора подразумевает и муки выбора. В советские времена эти терзания практически отсутствовали благодаря тотальному дефициту: ты дарил не то, что хотел, а то, что “выбросили” к празднику или то, что удалось достать по блату. Раньше главным свойством подарка была его практическая ценность. В эпоху товарного голода существовала простая схема - допустим вы знали, что у товарища нет кофеварки и он ей точно обрадуется. Сейчас у большинства населения все необходимое в хозяйстве более ли менее есть. Поэтому потребительская ценность подарка уступает место эмоциональному эффекту. Эпоха товарного изобилия предъявляет повышенные требования к выбору подарка. Сейчас ценятся вещи, в которые вложено душевное тепло. Это может быть вышивка, которую сделали своими руками, или футболка, где напечатано фото, которое имеет особый смысл для одариваемого. Тут нужно понимать человека, его образ жизни, представлять его желания и потребности. Это сложно. Поэтому мы видим кризис идей.

- Подарочные сертификаты и конверты с деньгами - это выход?

- Думаю, это скорее суррогат подарка. Такой подарок говорит о том, что у вас нет фантазии, вы не хотите думать о человеке и идете по пути наименьшего сопротивления.

Философия оливье

- Страну раздирают противоречия, одни хотят в Европу, другие - вернуться в СССР... Но демократы и государственники, миллионеры и пенсионеры на Новый год едят один и тот же салат оливье, пьют шампанское с боем курантов и смотрят «Иронию судьбы» по телевизору… Почему Новый год после смены общественного политического остался чуть ли не единственным объединяющим народ ритуалом?

- Почему те или иные праздники бывают востребованы в обществе проще всего понять, если сравнивать День святого Валентина и День Петра и Февронии, который сознательно продвигается, как наш отечественный аналог Дня влюбленных. Есть два критерия популярности праздника: первое - это смысл, который он несет и который должен быть понятен человеку. И второй важный момент - это набор ритуалов. По всем этим критериям День святого Валентина кладет на лопатки День Петра и Февронии. Месседж, казалось бы, и у того и другого похожий - это любовь. Но День святого Валентина про романтическую возвышенную любовь, а День Петра и Февронии праздник семьи, любви и верности. По накалу эмоций супружеская любовь явно проигрывает состоянию влюбленности. А что касается верности, то поздравлять супруга с тем, что ты ему не изменяешь, все же как-то странно. Такая же ситуация и с ритуалами. С валентинками и традицией обмена любовными посланиями все понятно, есть даже версия, что День святого Валентина придумали продавцы открыток. Если так, то это гениальный маркетинговый ход. Символ Дня Петра и Февронии - ромашка. Что с ней делать?

- Гадать любит-не любит..

- Это странно, когда речь идет о женатых людях. А если вернуться к Новому году мы увидим, что здесь существует предельно понятный и близкий каждому смысл. Это подведение итогов, планы на будущее, новые надежды и цели. У Нового года вековые традиции, только наши предки - крестьяне, праздновали аграрный новый год в другое время, после окончания сельхозработ, а мы отмечаем календарный праздник. Кроме того у этого праздника есть продуманный ритуал, куда прекрасно вписываются салат оливье, мандарины, елка, обращение президента, записки с с заветными желаниями, которые сжигаются и бросаются в бокал с шипящим шампанским.

- А в чем магическая сила салата оливье, который смог устоять под напором новых деликатесов?

- У оливье очень интересная философия. Этот салат появился на столах в довольно голодное послевоенное время. С одной стороны это очень питательное блюдо, там очень много калорийного: майонез, картошка, яйца, мясо. С другой стороны это салат довольно демократичный потому что даже в условиях дефицита все эти ингредиенты, может быть за исключением мяса и отчасти зеленого горошка, было достаточно просто купить. Поэтому салат оливье очень хорошо годился в качестве ритуального блюда, поскольку даже в условиях серьезных ограничений он позволял сытно и по своему роскошно поесть. Сейчас, когда общий уровень благосостояния вырос и появилась огромная армия приверженцев здорового образа жизни, возник вопрос: что нам делать с нашими прекрасными ритуальными блюдами? Потому что современные диетологи считают, что и салат оливье и селедка под шубой это диверсия против правильного питания. Но сила традиций, универсальные свойства оливье, как демократичного лакомства таковы, что наши туристы, которые уезжают праздновать Новый год в Таиланд, мучительно ищут эти ингредиенты и заливают привезенным с собой майонезом. Потому что новогодний стол без салата оливье это кощунство. Разнообразие блюд на праздничном столе будет расти, поскольку изменяется представление о том, что такое роскошный стол. Но оливье и шампанское это настоящие скрепы нашего народа и их влияние не ослабевает.