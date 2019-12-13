В Краснодарском крае в рамках нацпроекта благоустроят более 300 зон отдыха

В следующем году многие парки и скверы на Кубани преобразятся: работы по благоустройству пройдут в 68 муниципалитетах Краснодарского края. На создание комфортных зон отдыха из краевого и федерального бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» выделяется более 1,7 млрд. рублей. На эти деньги будут приведены в порядок 72 общественных территории и 5 дворов.

Региональное Министерство ТЭК и ЖКХ региона уже выбрало муниципалитеты, которые по нацпроекту получат субсидии из краевого бюджета. Планируется, что работы по благоустройству охватят парк 70-летия Победы в Анапе, два сквера и бульвар Школьный в Краснодаре, парк в станице Тбилисской, три парка в Каневском районе, парк в станице Новомышастовской. Коммунальщики также благоустроят скверы в селе Белая Глина Красноармейского района и в Лабинске, парк в станице Отрадной, две зеленые зоны в Славянске-на-Кубани и общественную территорию в селе Глафировка Щербиновского района.

Кроме того, еще 240 общественных пространств будут модернизированы за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. В сумме благоустройство затронет более 300 общественных пространств в городах и поселках Кубани.

– В 2021 и 2022 году по результатам проведенного отбора запланировано благоустроить общественные пространства в 90 населенных пунктах, - сообщили 11 декабря в министерстве.

Работы по благоустройству активно велись и в этом году. За счет федеральных средств были реконструированы 105 объектов в 72 муниципалитетах Краснодарского края. Еще 282 общественных пространства преобразились за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Проект по формированию комфортной городской среды в 2019 году уже выполнен в Краснодарском крае на 96%.

То, что на Кубани многое делается для комфорта жителей, на днях отметил президент РФ Владимир Путин. 5 декабря на форуме «Доброволец России» в Сочи глава государства упомянул, что власти Краснодарского края уделяют большое внимание благоустройству.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Нацпроект рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, составляет более 1 трлн рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодар признали самым комфортным городом России

Самым комфортным для жизни и доступным городом страны признан Краснодар. Столица Кубани заняла первую строчку рейтинга комфортности российских городов, составленного институтом территориального развития «Урбаника». Как считают эксперты, столица Краснодарского края активно развивалась в течение последних 10-15 лет. Такие факторы, как инфраструктура, стоимость жилья и качество городской среды, делают ее весьма комфортной для жизни. Плюс в Краснодаре благоприятный климат. Именно эти показатели вывели город на первую строчку списка.

В исследовании урбанистов участвовали 100 российских городов. Результаты оказались достаточно неожиданными — например, столица России попала только в середину списка. По уровню комфортности эксперты поставили Москву на 52-е место.