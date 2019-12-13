2019-12-13T17:43:41+03:00
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку пятый раз подряд

Но на этом планирует притормозить
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Совет директоров ЦБ в пятницу в очередной раз снизил ключевую ставку.Совет директоров ЦБ в пятницу в очередной раз снизил ключевую ставку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет директоров ЦБ в пятницу в очередной раз снизил ключевую ставку. Она опустилась до 6,25% годовых. В общем и целом с июня этот важный показатель упал сразу на 1,5% годовых. Такого резкого снижения не было давно. Но в следующем году ждать продолжения банкета не стоит.

- Наш сигнал не предполагает неизбежности снижения ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии. Это станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%, - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Дело в том, что финансовые власти в начале этого года перестарались. Они боялись, что повышение НДС разгонит инфляцию. Но этого не произошло. Цены за неполный год выросли меньше, чем на 3%. А экономика вообще затопталась на месте - даже 1% не набегает. Поэтому ставку и опускали быстрее, чем обычно, - чтобы хоть как-то компенсировать упущенный рост. Но теперь осторожный ЦБ, видимо, снова возьмет паузу. Чтобы посмотреть, как его действия отразятся на экономике.

Как это отразится на наших кошельках? Почти никак. Кредиты в коммерческих банках еще немного подешевеют, а депозиты станут еще менее прибыльными. Ну а экономика страны в следующем году вряд ли зацветет и запахнет. Стимулов для роста как не было, так и нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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