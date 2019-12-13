Остров Хайнань: Море, джунгли и «все включено» в китайском Сочи

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря…»

С этой цитатой вряд ли согласились бы те китайские чиновники, которых императоры Поднебесной ссылали на Хайнань, подумать о своем поведении.

Ведь совсем недавно (по историческим меркам) этот остров вовсе не являлся мечтой отдыхающего. Но китайцы со свойственным им упорством потомков строителей Великой стены превратили свою самую южную провинцию в настоящий курортный рай.

Уже после возвращения в Москву, просматривая отзывы о Хайнане, наткнулась на забавное сравнение дальнего заморского курорта даже не с Гавайями, а с нашим Сочи. А что? Действительно, сходство есть: теплое море, зеленые пальмы, тропическая духота и можно сфотографироваться с обезьянкой! Но это оставим для приверед и циников. А так - отдыхающих ждут теплейшее Южно-Китайское море, буйство зелени, золотистые пляжи с нежнейшим песком, огромное количество отелей самой разной звездности и прекрасно развитая туристическая и развлекательная инфраструктура.

СПРАВКА “КП”

Хайнань - остров в Южно-Китайском море, круглогодичный курорт. Климат тропический, среднегодовая температура +24°С (январь +20... +22, июль +31… +33).

Купальный сезон на Хайнане продолжается в течение всего года. Пляжный отдых зимой придется по вкусу туристам, не переносящим жары, днем температура воздуха +22-+25 градусов, а вечера и ночи прохладные.

К сухому сезону относится период с ноября по апрель, в это время на острове тепло, но ветрено.

С мая по октябрь – сезон дождей, который сопровождается высокими температурами и повышенной влажностью, на это же время приходится сезон тайфунов, но большинство из них возникают с июля по сентябрь. Стоит также иметь ввиду высокие мощные волны, благодаря чему на Хайнане активно развивается серфинг.

В январе - феврале китайцы празднуют Новый год. Цены могут взлететь до небес, а места в отелях закончиться.

В 2,3 разу вырос спрос на отдых на Хайнане у российских туристов, по данным оператора Tez Tour.

Минимальная стоимость недельных туров (на 6 ночей) на Хайнань зимой с вылетом из Москвы — от 20 тысяч рублей, включая авиаперелет, трансфер, проживание в отеле 4* и завтраки.

С вылетом из Екатеринбурга — от 37 200 рублей, Новосибирска — от 31 800 рублей, Самары от 32 700 рублей, Казани и Уфы — от 35000 рублей.

КУРОРТЫ И ОТЕЛИ ОСТРОВА ХАЙНАНЬ: ЧАЙ «ОТ СЕРЕГИ» И СТЕКЛЯННЫЙ ТУАЛЕТ

Большинство отелей и зон отдыха находятся в трех основных бухтах города Санья – это Санья-бэй, Дадунхай (Большое Восточное море) и Ялонг-бэй (Залив Дракона).

В бухте Санья собственно и начинался курорт, здесь отели поднимают свои башни среди городских кварталов и наполняют бассейны на крыше. Пляж, как правило, через дорогу, зато цены более доступные.

В Дадунхае - веселый курортный променад, магазинчики с чаем “От Сереги” и рестораны “Катюша” и “Москва”. Эта бухта популярна у российских туристов, отели, как мы любим, располагаются на первой линии.

Залив Ялонг-Бэй (25 - 30 км от аэропорта “Феникс”)- самый дорогой и популярный пляж на острове Хайнань. Здесь шикарные отели и рестораны, белоснежный песчаный берег с замечательными условиями для плавания и дайвинга, превосходные гольф-поля и яхт-клубы.

Но курорт расширяется и осваивает новые территории. В заливе Хайтанг-бэй море больше подходит не для купания, а для дайвинга, снорклинга или серфинга. Наверное, поэтому в здешних отелях много бассейнов, а на берег отдыхающие ходят подышать морским воздухом.

КСТАТИ

* Осматривая отели, понимаешь, что границы частной жизни могут быть как-то... размыты. Ванная часто присоединена к спальне, отделяясь шторкой (коллега так и не нашла ее в санузле и для приватности зашторивала окна в номере) или раздвижными дверями, или вообще располагаться на балконе за стеклянным ограждением. Апофеозом стал остекленный туалет с видом на море.

Ванна на лоджии - не редкость в отелях Хайнаня.Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

* Из отеля Whindham Sanya Bay можно не выходить вообще - помимо собственно номеров, детского центра, бассейнов и шикарного фитнес-зала здесь есть торговый центр, библиотека и кинотеатр.

* В отеле Atlantis Sanya вы можете пожить в номере с видом на аквариум: одна из стен спальни - стеклянная. Или как минимум пообедать в ресторанчике с видом на царство Нептуна.

* В Китае помимо международной системы звезд действует собственная классификация. Пятизвездочный отель часто несет на фасаде еще и гордые буквы ААААА.

* All inclusive на Хайнане только начинается. В середине октября президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин заявил, что с 2020 года на курорте заработает любимая россиянами система “Все включено”. Для обмена опытом на остров приглашены специалисты из Турции.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА ХАЙНАНЬ И... МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН

Хайнань для Китая - перспективный международный курорт. А это не только упрощенный визовый режим, строительство отелей и обустройство пляжей, но и создание комфорта на каждом шагу.

Парк «Янода»

Тропический дождевой лес в парке “Янода” превращается в причесанные джунгли: дорожки расчищены, деревья подписаны (а как вы еще отличите хлебное дерево от дерева путешественников?), на входе местный персонал, чем-то похожий на пионеров на линейке, радостно машет и кричит: “Янода-а-а-а!”. Название парка фактически означает “Привет!” и гуляя по тропинкам-маршрутам или проходя по стеклянному мосту вы его услышите неоднократно.

Стеклянный мост в парке "Янода", нависающий над долиной: для любителей пощекотать нервы и поснимать роскошные пейзажи.Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

Виды с моста открываются фантастические: впереди бухта Хайтанг-бей, под ногами тропическая чаща. Экстрима показалось мало? Попробуйте качели над пропастью или спуск на зип-лайне - в русскоязычной версии сайта парка http://www.yanoda.com этот аттракцион очаровательно назвали “высотный ползун”. Впрочем, почти километр над дождевым лесом проскользить удастся тому, кто весит больше 30, но меньше 90 кг.

Остров обезьян Нанвань

Самая длинная в Китае канатная дорога вас доставит на Остров обезьян Нанвань. Технически это полуостров, но чего не сделаешь ради маркетинга! Природный заповедник на острове-полуострове стал одной из достопримечательностей Хайнаня. Две тысячи полудиких макак свободно разгуливают по парку, их дрессированные соплеменники участвуют в шоу для туристов.

- Заходите, руссо туристо! Сумочки предъявляйте при входе!Фото: Анна ЕПАНЕШНИКОВА

Не пропускайте мимо ушей предупреждения гида! Не раскрывайте сумки и рюкзаки: тут же на вас двинется макака с видом гопника - “Семки есть? А если найду?”. Предъявите раскрытые руки, мол, нет ничего, братишка… А уж раскрытый пакет немедленно подвергнется досмотру и разграблению. Ну и просто будьте аккуратней. Дальние «родственнички» вполне могут и покусать, если приставать к ним с фотосессиями. Чересчур агрессивные макаки, впрочем, попадают в закрытый вольер - “обезьянью тюрьму”, и пока не подумают недельку над своим поведением, на свободный выгул не выходят.

Остров Пиратов Учжичжоу

Целый остров здесь выделили для водных развлечений. Расположен остров Пиратов (Учжичжоу) напротив бухты Хайтанг-бэй, плыть до него 20 минут на пароме.

Когда-то в этих водах промышляли настоящие пираты, грабившие купцов на Великом шелковом пути. Туристам же предложат дайвинг, морскую рыбалку, полеты на реактивном ранце и гонки на водных мотоциклах. Не хотите экстрима? Просто погуляйте по природному парку: по узкому серпантину можно подняться на смешном автобусе, справа волны разбиваются о камни, слева на склонах растут ананасы. Романтика!

Остров пиратов предлагает экстремальные водные развлечения, например, полеты на реактивном ранце.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вообще в Санье и окрестностях множество парков. От обычных, где утром китайцы делают зарядку, а вечером просто танцуют всем кварталом, до целых развлекательных комплексов с аттракционами и красочными шоу, где соединяются технологии, цирк, спорт и общая атмосфера китайского карнавала с драконами.

Парк «Край света»

Например, парк “Край света” отсылает к тем временам, когда Хайнань был отдаленным, глухим уголком могущественной Китайской империи. Первое упоминание о городе Санья (тогда этот населенный пункт назывался Ячжоу) относится к 221 – 206 гг. до н. э.. Так как город находился очень далеко от столицы Поднебесной, то издревле его называли Краем Света. Дальше китайская территория заканчивалась, о чем и написано на двух местных скалах большими красными иероглифами. У камня с надписью “Край света” столпотворение фотографирующихся, а вот у соседней скалы “Край моря” сниматься плохая примета.

Расположенную дальше в море скалу когда-то раскололо землетрясение и обкатали волны, отчего камни выглядят как сердце. С ним же связана местная легенда о влюбленных. Поэтому в парке множество парочек: женихи и невесты фотографируются на фоне местных скал, многие даже специально приезжают ради фотосессии и арендуют шикарные платья. А с 1996 года здесь проводится международный свадебный фестиваль - на групповую церемонию бракосочетания съезжаются пары со всего света.

Центр буддизма Наншань

В центр буддизма Наншань также лучше поехать, имея хоть-какое-то представление об этой религии и ее особенностях в китайской традиции. Впрочем, 108-метровая статуя Богини Милосердия (она же боддисатва Гуаньинь), умиротворенно улыбается своими тремя ликами каждому посетителю. Берете в сложенные лотосом ладони три ароматические палочки, кланяетесь трижды, касаясь лба, рта и сердца, и поднимаетесь к стопам Богини. Можно обойти ее трижды по кругу, касаясь каждого пальчика, заодно любуясь пейзажем, а затем помедитировать среди множества статуэток будд, что расположены в нишах на стенах. А потом просто гулять по огромному ландшафтному парку.

108-метровая статуя Богини Милосердия Гуаньинь встречает всех туристов, прилетающих на Хайнань - вокруг нее заходят на посадку самолеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или посетить древнейший на острове храм (по преданию, в VIII веке один монах не доплыл до Японии, где собирался проповедовать буддизм, был выброшен на берега Хайнаня, где и построил монастырь, который со временем превратился в крупнейший центр буддизма. Ну и перекусить в буддистском ресторане, где в блюдах нет никакого мяса (даже если оно выглядит как шашлык или колбаса), зато наливают пиво!

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ: НЕ ЗНАЕШЬ — НЕ ЕШЬ

В шутке о том, что в Китае едят все, что на четырех ногах, кроме стола, и все, что летает, кроме самолета, есть доля… шутки. Но основной принцип - “замаскировать так, чтоб никто не догадался” - выдерживается даже на шведском столе на завтрак. И ты либо читаешь таблички у каждого блюда, либо каждый раз, как вносят новое кушанье, спрашиваешь: а это что? Я-то ем все, а соседи по застолью с пищевыми ограничениями страдали, пытаясь отличить свинину от курицы на вид. Ну а кокосы вместо картошки в утином супчике на кокосовом же молоке - милый местный акцент.

Коротко о вкусном:

* Пробуйте всего понемногу. Благо большинство блюд готовятся так, чтобы было удобно брать палочками по кусочку.

* Рис - еда нересторанная. Так что если вы рисоед, просите принести вам простой крестьянской еды отдельно.

* Помидоры черри здесь считаются фруктами. Не удивляйтесь, когда увидите их рядом с ананасами и бананами.

* Потренируйтесь есть палочками. Если вы откажетесь от европейского прибора, официант посмотрит на вас очень уважительно.

* Мороженое из зеленого чая - это вкусно!

ЖИЗНЬ ЗА КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ

По большому счету, у туриста на Хайнане есть три основные трудности: язык, деньги, интернет.

В Китае не говорят по-английски. Незачем. В отелях есть англо- и русскоговорящий персонал, но не во всех. Как мне делали в местной больнице рентген коленки и обеих рук (неудачно упала в последний день), объясняясь на пальцах - плакать и снимать на видео! Ну и результаты выдают в иероглифах… Зато у многих продавцов есть голосовой переводчик в телефоне. У нас тоже был, но требовал интернета. Ищите версии, работающие офлайн.

Юани я купила в Москве. И оказалась самой прозорливой. Доллары коллеги меняли с какими-то шаманскими плясками: мелкие купюры брать не хотели, крупные изучали на просвет и разрыв. В одном отеле отказались менять после сдачи номера - мол, вы уже выехали, нечего тут. Банкоматы либо не работали, либо не всегда хотели принимать наши карты. В общем, везите валюту наличным. Курс юаня к рублю примерно 1 к 10, ввоз неограничен, вывезти можно не более 6000 юаней.

Мучений с интернетом хватило. Приложения VPN, обходящие китайский Золотой щит, работали по-разному, в зависимости от отеля, пришлось установить штук пять и перебирать как лепестки ромашки. С другой стороны, есть повод поднять глаза от телефона и просто наслаждаться отдыхом!