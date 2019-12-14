Губернатор Валерий Лимаренко: «Сахалин и Курилы - отличное место для работы и отдыха. Наша задача – рассказать об этом»

В столичном Экспоцентре 13 декабря открылся фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве». Одним из самых зрелищных и интересных на выставке достижений дальневосточных регионов стал стенд Сахалинской области. Аквариум с обитателями моря - морскими ежами, звездами и крабами, эффектная фотозона с копией знаменитого маяка Анива, товары и сувениры сахалинских производителей: побывав здесь, легко представить себя гуляющим по Сахалину и Курилам. И, конечно, загадать желание обязательно посетить эти красивые острова.

Сахалинская область приготовила для гостей фестиваля насыщенную программу, представляющую уникальный островной регион. В туристической зоне волонтеры рассказывали о маршрутах для путешествий и возможностях отдыха. В образовательной — информировали столичную молодежь о карьерных возможностях на Дальнем Востоке и поддержке правительством Сахалинской области молодых специалистов, а так же о вакансиях в нефтяном и газовом секторе. В культурной — презентовали международный кинофестиваль «Край Света», который ежегодно проводится на Сахалине.

Стенд Сахалинской области стал одним из самых зрелищных и интересных. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

По словам Валерия Лимаренко, уходящий 2019 год был для области насыщенным и очень продуктивным. Удалось решить вопрос с регулярным авиасообщением, благодаря которому добраться на острова стало легко и просто, реформировать региональное здравоохранение, решить многие социальные проблемы. Но главное — наладить диалог между областной властью и жителями островов. О том, что удалось сделать в 2019 году, и что еще только предстоит, Валерий Лимаренко рассказал «Комсомольской правде».– Сахалинская область – один из самых перспективных регионов России, - подчеркнул губернатор региона Валерий Лимаренко. - У нас представлены компании мирового уровня, каждый год создаются новые производства, идет активное строительство, создаются высокооплачиваемые современные рабочие места. При этом Сахалин и Курилы отличное место не только для работы, но и для отдыха. Наша задача – рассказать об этом, открыть уникальный регион для как можно большего числа людей. И «Дни Дальнего Востока» в Москве дают для этого хорошую возможность.

Валерий Лимаренко считает «Дни Дальнего Востока» в Москве хорошей возможностью рассказать москвичам о Сахалине и Курилах. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

ОСТРОВА ДАЛЕКИЕ — И ТАКИЕ БЛИЗКИЕ

Вопрос оторванности Сахалина и Курил от большой земли всегда остро стоял в регионе. Транспортная доступность здесь значит многое: это мобильность людей, продовольственная безопасность региона, поставки оборудования, строительных материалов. От возможности легко и быстро добраться до островов напрямую зависит экономическое развитие области, качество жизни сахалинцев и курильчан. Вот почему, когда в прошлом году компания «Аэрофлот» отказалась от рейса Москва – Южно-Сахалинск, это было болезненно воспринято жителями области. В 2019 году региону удалось полностью решить проблему транспортной доступности, и сегодня острова связаны с другими регионами регулярным авиасообщением.

- Мы добились того, чтобы авиакомпания «Россия» поставила на направление Южно-Сахалинск – Москва самолеты большей вместимости, - рассказал Валерий Лимаренко. - И летом пассажиропоток увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом. С 27 октября на Сахалин вернулся «Аэрофлот», за счет этого в зимний период пассажиропоток вырос в 2 раза, в летний период – в 1,5 раза. Сохранены «плоские» тарифы по маршрут Южно-Сахалинск – Москва. Для нас принципиально важно, чтобы у жителей области была возможность без проблем приобретать билеты на это направление.

В Экспоцентре установили аквариум с дальневосточными обитателями моря - морскими ежами, звездами и крабами. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Расписание полетов внутри области тоже изменилось: рейсы стали более частыми, появились новые маршруты, например, Южно-Сахалинск-Ноглики и Южно-Сахалинск-Шахтерск. На внутриобластных авиамаршрутах ввели «единые» тарифы. Туда, куда нет возможности летать самолетами, доставляют вертолеты. Регулярное вертолетное сообщение организовано между Курильскими островами Итуруп, Кунашир и Шикотан. Кроме того, в 2019 году были открыты новые субсидируемые региональные рейсы в Благовещенск, в Комсомольск-на-Амуре, в Петропавловск-Камчатский.

Сейчас в Южно-Сахалинске строится современное здание аэровокзала. По словам Валерия Лимаренко, аэропорт областного центра в перспективе может стать крупным международным хабом.

Побывав здесь, легко представить себя гуляющим по Сахалину и Курилам. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

- Планируем в конце 2020 - начале 2021 года сдать новый аэровокзал в Южно-Сахалинске, - рассказал Валерий Лимаренко. - Мы находимся в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона и можем собирать туристов, путешественников, деловых людей со всего Дальнего Востока. А с нашего аэропорта отправлять их в разные страны мира: Китай, Корею, Японию, Америку и ряд других.

Всего за год жители Сахалина и Курил поняли, что визит к врачу может быть приятным — без утомительного ожидания в очередях, без вырванного с боем талона и нервотрепки из-за того, что невозможно попасть на прием к узкому специалисту.

ПОЛИКЛИНИКИ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

- Здравоохранение – важнейший вопрос для сахалинцев и курильчан, для меня лично, - подчеркивает Валерий Лимаренко. - С начала года я объехал все районы области, в каждом посещал объекты здравоохранения. Встречался с медиками, с пациентами. В итоге не только получил представление о масштабе проблемы, но и четкое понимание того, что предстоит сделать.

На фестивале были представлены товары и сувениры сахалинских производителей. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Сахалинцы выделили два ключевых направления: доступность медицинских услуг и повышение продолжительности жизни. Начали с кадрового вопроса: в этом году в больницы и поликлиники региона пришли на работу 200 новых врачей, еще 200 придет в следующем году. В поликлиниках внедрили «бережливые технологии» и цифровизацию. Работу учреждений здравоохранения продлили до 20 часов — чтобы пациенты смогли прийти на прием и после работы. Благодаря этим мерам за 2019 год в регионе добились коренного перелома в вопросе ликвидации очередей.

- Это значит – попасть к терапевту пациент сможет за два дня. Пройти обследование и прием у врача узкой специальности в течение недели, - говорит губернатор. - Активно развиваем телемедицину: наши пациенты получают консультации у врачей лучших клиник России. Сейчас в проекте участвуют 25 поликлиник, в следующем году будет еще 36.

Визитной карточкой стенда стал сахалинский маяк Анива. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

ПОЖАЛОВАЛСЯ В СОЦСЕТЯХ — ГУБЕРНАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИТ

В ноябре в Сахалинской области запустили уникальный эксперимент: Валерий Лимаренко обязал всех областных и муниципальных чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях. Пожаловался сахалинец на страничке губернатора в Инстаграме на плохие дороги — ему обязательно ответят. Причем не просто пообещают исправиться, а выяснят конкретные адреса, имена и подробности, чтобы тут же начать действовать. Губернатору удалось создать открытую и прозрачную систему обратной связи, когда каждое мнение, жалоба или просьба немедленно рассматриваются и передаются в работу.

- Волнующих людей вопросов в Сахалинской области накопилось немало. Но при этом все они решаемы, главное – не скрывать проблемы, а выявлять их и держать на контроле, - считает Валерий Лимаренко. - И главный помощник власти в этой работе – жители региона. С ними нужно выстраивать диалог, восстанавливать утраченное доверие. Это стратегическая задача для меня и для правительства области. Ее я решаю с первых дней пребывания в регионе, совершая рабочие поездки по районам, встречаясь с людьми, развивая новые форматы общения власти и жителей.

В фотозоне: снимки на память об удивительных островах. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Кроме соцсетей жители Сахалина и Курил могут сообщить о волнующей их проблеме на площадке Сахалин.онлайн. Для предпринимателей организована своя онлайн-площадка — Бизнес.Сахалин.онлайн. Для обращений по вопросам здравоохранения запущена телефонная «горячая линия» 1-300: по этому номеру можно записаться на прием, пожаловаться на работу поликлиники и получить консультацию специалиста.

Валерия Лимаренко пригласили на мастер-класс. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Губернатор написал иероглифами новогоднее поздравление. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Аквариум с сахалинскими крабами вызвал живейший интерес у посетителей выставки. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.