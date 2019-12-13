Артур Парфенчиков: “При такой поддержке мы реализуем все наши планы”

Если кратко, то говорили о бюждете, транспорте и социалке.

“В этом году собственные доходы бюджета к уровню прошлого года выросли более чем на треть. Это дополнительные 7 млрд рублей, которые были направлены на социальную сферу и экономику республики. Карелия по темпам роста налоговых и неналоговых доходов по итогам прошлого года заняла 1 место среди субъектов СЗФО и 4 место в целом по стране”, - заявил Артур Парфенчиков.

В регионе активно работает поддержка предпринимательства – в 2019 году введены 18 новых мер поддержки, созданы три ТОРа. Госкомиссия поддерживает такие промышленные проекты, как: проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, создание нового производства лесозаготовительной техники ООО «Амкодор-Онего», развитие производственной деятельности Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» и Литейного завода «Петрозаводскмаш», модернизация Сегежского ЦБК, строительство малых гидроэлектростанций «Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2».

В рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» завершены работы по реконструкции участка дороги Олонец-Вяртсиля и «Медвежьегорск-Великая Губа». Обе эти трассы имеют большое значение для развития туризма. За счет средств федерального бюджета продолжено строительство автодороги «Великая Губа – Оятевщина» протяженностью 31,3 километр. Также начато выполнение второго этапа реконструкции дороги «Олонец-Вяртсиля» и строительство дороги к вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.

“Если говорить о повышении транспортной доступности региона, то нам удалось значительно расширить географию полетов. Маршрутная сеть авиационных пассажирских перевозок увеличена с 2-х до 6-и направлений - организованы авиаперевозки в Москву, Череповец, Архангельск, Сочи, Анапу и Симферополь, - отметил глава Карелии. – Кроме того, хочу выразить благодарность руководству РЖД за активное участие в развитии железнодорожного сообщения республик”, - заявил Парфенчиков.

Назначены новые скоростные поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Сортавала, а также Петрозаводск - Великий Новгород- Псков. Кроме того, 2 декабря этого года стали курсировать новые поезда дальнего следования сообщением Москва — Санкт-Петербург - Сортавала – Суоярви – Петрозаводск. А фирменный поезд «Карелия» с декабря этого года стал двухэтажным – новые вагоны последнего поколения обеспечивают пассажирам повышенный комфорт.

По словам губернатора, в 2019 году в республике введены в эксплуатацию 17 ФАПов. До конца года за счет средств регионального бюджета планируется приобрести еще 3. На 68% обновлён парк автомобилей скорой медицинской помощи. На сумму 487 млн руб приобретено современное медицинское оборудование в больницы и поликлиники. Для медицинских специалистов за счет средств бюджета республики приобретены 80 квартир. Еще 8 квартир в стадии закупки. Кроме того, в следующем году запланировано дополнительное финансирование для предоставления единовременной выплаты медикам на строительство индивидуального дома.

“Уверен, что при той мощной поддержке, которую мы получаем, все наши планы будут реализованы”, - отметил Артур Парфенчиков.