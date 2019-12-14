НЛО во время Первой мировой войны: найдены свидетельства очевидцев

Не аэропланы и не дирижабли

В полицейских архивах многих губерний сохранились сотни странных телеграмм, рапортов и протоколов. Военные, жандармы и простые граждане доносили о неких объектах, которые ночами появлялись далеко от линии фронта, светили ослепительными лучами, легко уворачивались от обстрелов, приземлялись где угодно. Российский уфолог Михаил Герштейн и белорусский историк Илья Бутов изучили эти документальные свидетельства, появившиеся в 1914-1916 годах. И теперь уверяют: уж очень они напоминают нынешние, только без привычных теперь терминов - «НЛО» и «летающая тарелка».

Телеграмма генерал-майора А. А. Маврина, полученная властями Самарской губернии.

Люди часто называли таинственные аппараты в небе Российской империи аэропланами или дирижаблями, подтягивая увиденное к чему-то более-менее знакомому и уже существовавшему в то время. Хотя из показаний очевидцев следовало, что сравнение было весьма условным. Так называемые аэропланы и дирижабли имели разноцветные огни по бортам, мощные прожекторы, обладали высочайшей маневренностью, могли зависать на одном месте. Выглядели как-то не так — отнюдь не теми этажерками, на которых тогда летали люди.

Рапорт о наблюдении "освещенного аэроплана" ночью 11 (24) августа 1914 г. в Псковской губернии.

«Дореволюционные НЛО» появлялись еще и перед Первой мировой войной. Пока время было мирное, они не вызывали особой озабоченности. Хотя газеты писали о том, что какие-то летательные аппараты возникали над расположением воинских частей и светили с неба. 26 и 27 июля 1914 года (здесь и далее все даты переведены на новый стиль) над Житомиром две ночи подряд летал «таинственный аэроплан, освещая прожектором лагерное расположение войск».

1 августа 1914 г. Германия объявила войну России. По чего все необычное на небе по умолчанию приписывалось немцам. Уже 11 августа командующий Казанским военным округом генерал-майор Алексей Алексеевич Маврин отправил телеграмму властям всех губерний: "В районе округа, очевидно, есть летательные аппараты. Неоднократно ночью замечались полеты в районе заводов и даже освещались города прожектором. Прошу принять меры для обнаружения аэропланов. При возможности приказал войскам стрелять по летательным аппаратам".

НЛО времен Первой мировой на рисунке одного из очевидцев.

Приказ не помешал появлению НЛО даже над самой Казанью. Через день, 13 августа, над городом видели очередной «аэроплан», быстро пролетевший «на весьма значительной высоте». 14 августа около 11 часов вечера группа рабочих во главе с техником Касьяновым увидели быстро и бесшумно летевший черный аппарат в форме сигары над рекой Малая Кокшага. Той же ночью казанцы наблюдали «странное небесное явление: звезду - не звезду, аэроплан - не аэроплан... Какой-то яркий кольцеобразный круг с двумя лучами медленно прошел по небосклону в направлении от Арского поля к устью реки Казанки».

17 августа сын полицейского надзирателя увидел в районе Паратских заводов освещенный посредине «летящий аэроплан». Отец, прибывший на место, тоже его увидел. Жандармы обыскали завод. Но ничего и никого не обнаружили.

Пули их не берут

Все попытки сбить «летательные аппараты» оказывались безуспешными. 15 августа полицейские обстреляли «аэроплан», летевший на небольшой высоте над Екатеринославом (Днепропетровском). По распоряжению коменданта города 25 жандармов дали два залпа по аппарату, после чего тот, быстро взмыл и скрылся.

22 сентября на станции Раздельная Южной железной дороги «появился аэроплан с белыми двумя огнями, сделал над станцией круг, и во время данного залпа охранной ротой последняя была с аэроплана освещена прожектором, после данных нескольких залпов по аэроплану последний направился на станцию Веселый Кут».

Волостной писарь три раза стрелял по хорошо видимым пилотам «аэроплана». Никакого вреда не причинил.

Рапорт о наблюдении "аэроплана", осветившего 9 (22) августа 1914 г. местность в Орловской губернии.

Особое беспокойство властей вызвало появление «аэропланов» в глубине страны, где отечественных аппаратов не было, а вражеские - могли долететь только с посадками и дозаправками. Выходило, что в российском тылу действовали предатели, помогающие немцам.

Вот что сообщил в официальной телеграмме от 22 августа 1914 года министр внутренних дел Николай Алексеевич Маклаков: «По поступающим сведениям, в некоторых местностях империи появились воздушные аппараты, пролетающие главным образом вне населенных мест над хранилищами войсковых запасов... Есть основание предполагать присутствие в пределах империи оборудованных тайных неприятельских воздухоплавательных станций, мастерских и бензинохранилищ. Прошу принять самые экстренные меры по розыску».

Однако и розыски никаких результатов не принесли. Донесения же о «аэропланах» приходили ото всюду - от Финляндии до самых глухих районов Дальнего Востока.

Выходящая в Благовещенске газета «Эхо» сообщила, что 25 августа 1914 года «около 10 часов вечера, вблизи Кухтерина Луга, пассажиры парохода «Экспресс» наблюдали довольно продолжительное время за полетом шарообразного тела, похожего на дирижабль, который летел с юга на север на значительной высоте, в направлении к реке Зее, а затем быстро поднялся в высоту и исчез из виду. Об этом донесено властям».

Рапорт о наблюдении "аэроплана" и его пилотов 30 июля (12 августа) 1914 г. в Оренбургской губернии.

Сохранилось жандармское досье с подробностями. Капитан Александр Сильвестрович Эпов рассказал полиции: «Предмет летел параллельно парохода верст пять, в течении приблизительно одного часа, затем, опередив пароход, стал подниматься вверх и исчез бесследно... Что это был дирижабль или «цеппелин», я утверждать не могу. Но принимая во внимание неизменяемость формы летевшего предмета, резкую очерченность его форм, я полагаю, что это было не облако и не какое-либо атмосферное явление, и допускаю, что это мог быть воздушный шар или какой-либо летательный аппарат. Все это утверждали и пассажиры парохода, которые высадились в городе Зея-Пристань».

Потому, потому что мы пилоты

В жандармских досье есть и сообщения о пилотах НЛО, которые якобы ничем не отличались от обычных людей. Житель Оренбургской губернии, некто Валимухаметов, поведал , что 21 сентября 1914 года «около 3-4 часов утра он выехал с кордона, что на Абзаковской дороге, с сеном в завод Белорецкий. Отъехав от кордона сажен пятьдесят, его что-то осветило и сделалось светло, лучше чем днем. Взглянув наверх, он увидел прямо над собой летящий предмет, похожий на лодку, в котором сидели три человека в черных высоких шапках; двое из них сидели позади, а один впереди и управлял дирижаблем. Последнего он рассмотрел лучше других и заметил хорошо: это был красивый человек с черными, хорошо закрученными усами. Летевший предмет особенного шуму не издавал, а лишь пыхтел как паровоз; когда же летевшие на дирижабле заметили его, то тут же прибавили ходу, стали быстрее подниматься вверх и скрылись. Впереди у летевшего дирижабля был очень светлый красный фонарь, такой же был и позади, также было по одному фонарю в средине по обоим бокам, а вокруг них вертелось какое-то очень светлое зеркало. Когда скрылся дирижабль, то настала опять темнота.

Листовка 1915 года, рекомендующая гражданам немедленно сообщать властям о пролетах любых летательных аппаратов. Степной край в то время охватывал территорию нынешней Южной Сибири, Казахстана и части Средней Азии.

По словам Валимухаметова, дирижабль летел не выше 20 сажен (42,5 метра — М.Г.) от земли, поэтому он хорошо его рассмотрел и он показался ему в виде громадной лодки; направление его было с востока на юго-запад. Валимухаметов сильно перепугался и даже не мог себе представить, что это летело".

Заметка в газете "Эхо" (г. Благовещенск), упоминающая наблюдение с парохода "Экспресс" 12 (25) августа 1914 г.

Мы можем только гадать, было ли это чудесами маскировки или перепуганный свидетель нарисовал в своем воображении много лишнего. Возможность галлюцинаций или вымысла в ряде случаев исключена - наблюдателей было много, и они смотрели на «пилотов» из разных точек.

После революции попытки расследовать появление таинственных аппаратов прекратились. Но сами гости, похоже, никуда не исчезли. Тридцать лет спустя их стали называть НЛО, еще через несколько лет - «летающими тарелками». А в пилоты записали уже не немцев, а инопланетян.

Кто летал тогда и летает по сей день? Ответов нет. Есть лишь наблюдения, от которых невозможно отмахнуться. Значит загадка существует. И вымыслом не является.